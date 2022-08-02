Новосибирские ученые нашли способ снизить расход газа в ТЭЦ

Проект автоматизированного комплекса Smart Energy Gate, благодаря которому стало возможно продавать электроэнергию малой генерации в общую сеть и снизить расход газа в ТЭЦ (до 20%), создали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ).

Локальная интеллектуальная энергосистема «смартгрид» повышает эксплуатационный ресурс энергостанции, обеспечивает потребителей надежным электроснабжением, позволяет проводить ремонт и модернизацию оборудования без повышения тарифов, а также способствует снижению вредных выбросов в атмосферу за счет экономии топлива. Разработка имеет пять патентов и является уникальной в мировом масштабе, говорится в сообщении на сайте Минобрнауки.

Cмартгрид (или минигрид) – это локальная интеллектуальная энергосистема, основанная на полной автоматизации взаимодействия объектов малой генерации и централизованных сетей. Такой комплекс способен эффективно работать как автономно, так и параллельно с городской энергосистемой, продавая избытки энергии в общую сеть или, при необходимости, покупая их. Это позволяет владельцам станций вести ремонт и модернизацию систем и оборудования, оставляя тарифы для потребителей на прежнем уровне.

«Уже сегодня только на территории России существуют десятки тысяч объектов с малой генерацией. Их интеграция в существующие крупные электрические сети может решить множество задач, среди которых повышение надежности электро- и теплоснабжения жилья и производств, развитие и модернизация систем энергоснабжения за счет привлечения инвестиций, а также улучшение экологии в силу снижения вредных выбросов в атмосферу», – рассказал руководитель проекта, доктор технических наук Александр Фишов.

По словам ученого, интеграция смартгридов с централизованной сетью снижает пиковые нагрузки, быстро восстанавливает энергоснабжение в случае аварии, увеличивает эксплуатационный срок генерирующего оборудования, а также позволяет проводить ремонт и модернизацию систем за счет поступлений от продажи энергии в общую сеть, предотвращая рост тарифов.

Кроме того, такие комплексы очень экологичны, так как, в отличие от больших станций, объекты малой генерации производят энергию даже при утилизации промышленных и бытовых отходов и способствуют снижению вредных выбросов в атмосферу за счет экономии топлива.

«Развитие малой генерации в существующих электрических сетях значительно улучшит действующие системы энергоснабжения. (…) Кроме того, это очень выгодные проекты, так как у подобного бизнеса короткие сроки окупаемости (до пяти лет) и высокая экономическая отдача», – отметил Фишов.

Технология ученых НГТУ НЭТИ, разработанная по заказу ПАО «Россети», была успешно апробирована в жилмассиве «Березовое» в Новосибирске, прошла авторитетную экспертизу и награждена национальной премией в области энергетики.

Сейчас команда активно ведет разработку и отладку мультиагентной технологии управления режимами электрических сетей с распределенной генерацией. Комплекс Smart Energy Gate создан по программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» в рамках нацпроекта «Наука и университеты».