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Ле Пен заявила о большем ущербе для ЕС от антироссийских санкций
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Антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, нанесли больший ущерб самой Европе, нежели России, заявила депутат французского парламента Марин Ле Пен.
«Эти санкции лишь заставили страдать население европейских стран. Это провал политики санкций.<...> Реальность такова, что мы – в большей мере жертвы этих санкций, чем Россия», – цитирует Ле Пен ТАСС.
Она добавила, что сегодняшняя ситуация в мире повторяет события, происходившие в 2014 году.
По ее словам, экономика России «не находится на коленях», вопреки заявлениям европейских правительств. «Россия сегодня продает газ в большем объеме и даже дороже, чем до введения санкций», – подчеркнула политик.
Ранее Ле Пен заявляла, что санкции ЕС против России оказались совершенно неэффективными.
Пушков объяснил выходку сотрудницы консульства Норвегии
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Сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен, заявившая в российской гостинице о ненависти к русским, выразила мнение многих своих коллег, заявил сенатор Алексей Пушков, напомнив, об антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запада.
«Сотрудница консульства Норвегии в Мурманске заявила в российской гостинице, что ненавидит русских. Хотя МИД Норвегии политкорректно отмежевался от слов своей сотрудницы, полагаю, она выразила мнение многих своих коллег – с учетом той антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запада. Ответ не должен быть политкорректным: ее следует немедленно выслать из России и, как минимум, предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес граждан России прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
В субботу в Сети появилось видео, на котором сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска оскорбляет русских. В МИД России обвинили сотрудницу консульства Норвегии в национализме, ксенофобии и ненависти к русским, пообещав проработать варианты реакции на этот возмутительный инцидент. После произошедшего в Госдуме призвали наказать сотрудницу консульства Норвегии за хамство, а также предложили выдворять из России иностранцев за русофобию. В МИД Норвегии выразили сожаление по поводу произошедшего, заверив, что слова консула не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу.
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Шольцу и Макрону предрекли ссору с Брюсселем из-за России
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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время, вероятно, начнут ссориться с Брюсселем в поисках нового диалога с президентом России Владимиром Путиным, сообщают СМИ.
В статье для Strategic culture обозреватель Мартин Джей заявил, что у политиков могут возникнуть разногласия с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой. «Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным», – передает РИА «Новости» предположение Джея.
По его мнению, Германия уже начала подавать сигналы о желании изменить отношение к России. «Недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере 9 млрд евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания. Это не просто «трещины», а реальные сигналы», – говорится в публикации.
Напомним, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия достигла предела объемов поставок вооружения Киеву из запасов бундесвера, началось обсуждение организации поставок напрямую с заводов.
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Боррель раскрыл «суровую правду» о предстоящей зиме и газе
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Евросоюз не знает, хватит ли газа на предстоящую зиму и смогут ли граждане оплатить его, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что «зима приходит каждый год», но предстоящая «обещает быть исключительной», поскольку есть «реальная неопределенность в отношении того, будет ли в ЕС достаточно газа и будет ли он доступным», передает ТАСС.
Глава дипломатии ЕС указал, что «цены на нефть опустились до уровня», который был в начале российской спецопераци на Украине, «цены на газ более чем в четыре раза превышают расценки конца февраля и почти в десять раз те, которые были год назад». Он призвал готовиться «ко всем сценариям, в том числе к тому, что Россия вообще произвольно прекратит поставки в любой момент».
Боррель считает, что «Европа сталкивается с настоящим штормом». По его словам, «цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, зима приближается», а Москва якобы «использует энергию как политическое оружие». По мнению Борреля, нужно «готовиться к возможному отключению газа, главным образом путем экономии, диверсификации и солидарности». «Суровая правда заключается в том, что зимой мы приблизимся к пределу того, сколько газа мы можем докупить из нероссийских источников», – заявил он.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7%. В ЕК заявили, что исключениями в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики.
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Вступил в силу полный запрет на поставки российского угля в ЕС
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С 1 августа вступил в силу полный запрет на поставки российского угля в Евросоюз, введенный в рамках пятого пакета санкций ЕС, сообщают информационные агентства.
Пятый пакет санкций приняли еще в апреле, он включал постепенный отказ от российского угля. При этом с августа вводится полный запрет «на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России», передает РИА «Новости».
Напомним, ЕС впервые ввел ограничения против российского угля. Зависимость от российского угля в европейских странах разная. Главными покупателями были Германия, Польша, Нидерланды и Италия, где доля России доходила до 60%. Доля российского угля во Франции была 30%. Многие страны покупали небольшие объемы угля, но Россия была единственным поставщиком. Власти Польши уже признали, что стране грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на российской уголь.
В конце июля британские власти обнародовали документ, в котором говорится, что импорт угля, нефти и золота из России попадет под запрет – эмбарго на золото вступает в силу с 21 июля, на уголь – с 10 августа.
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МИД Швеции решил вызвать посла России за пост о погибшем на Украине наемнике
Министерство иностранных дел Швеции вызовет на этой неделе представителя российского посольства в связи с опубликованным дипломатами комментарием по поводу гибели 28-летнего шведа, воевавшего на Украине на стороне ВСУ, сообщили в ведомстве.
«МИД намерен вызвать представителя посольства России на этой неделе», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.
По данным издания «Дагенс нюхетер», с требованием вызвать посла России в МИД выступили парламентские партии. Спикер по внешнеполитическим вопросам партии «Либералы» Юар Форсель считает, что комментарий – «часть психологической атаки России на Швецию». Представитель Партии центра Керстин Лундгрен полагает, что речь идет о том, «что любой швед имеет право поддерживать Украину так, как считает нужным». Однако МИД Швеции сначала заявил, что не планирует такой меры в отношении главы российской дипмиссии.
25 июля в комментарии в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta* («Мета»), которая признана в РФ экстремистской) посольство России в Швеции выразило сожаление по поводу того, что СМИ королевства в своих материалах о погибшем на Украине наемнике попытались «создать позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наемника».
В посольстве заявили, что тот факт, что он, будучи иностранцем, вступил в ряды «армии, на протяжении восьми лет воевавшей против мирного населения», делает его «преступником в соответствии с международным правом».
В дипведомстве предупредили, что граждан Швеции, которые остаются в рядах ВСУ, «с высокой долей вероятности ожидает суд в ДНР и ЛНР, который не замедлит приговорить всех наемников к длительным тюремным срокам, а то и к высшей мере наказания».
19 июля телекомпания SVT сообщала, что шведский лейтенант, ранее служивший в ВВС Швеции в Уппсале, погиб в боях в Донбассе. По неподтвержденным данным SVT, для участия в военных действиях на Украину отправилось несколько сотен шведов. Известно, что шведы есть в так называемой интернациональной бригаде и более мелких подразделениях, подчиненных ВСУ.
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Германии отвели три месяца для предотвращения катастрофы из-за недостатка газа из России
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Немецкому руководству осталось три месяца на предотвращение катастрофы из-за дефицита газа зимой, в этом есть вина канцлера Олафа Шольца, пишут западные СМИ.
Политика канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе сокращения зависимости от российских энергоносителей была нерешительной и медлительной, и сейчас руководству страны предстоит выйти из ситуации всего за три месяца, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».
«Теперь города вынуждены вводить ограничения. <...> Президентский дворец в Берлине больше не освещается по ночам, город Ганновер отключил горячую воду в душевых в бассейнах и спортивных залах, а муниципалитеты по всей стране готовят убежища с обогревателями для защиты людей от холода. И это только начало кризиса, который прокатится по всей Европе», – указывается в материале.
Попытки же обеспечить альтернативные поставки энергоресурсов приводят лишь к неудачам, даже французские ядерные реакторы не способны ликвидировать недостаток энергии.
Существуют риски волнений из-за нехватки топлива. Кельнский институт экономических исследований указал, что почти каждый четвертый житель страны подошел к черте энергетической бедности. Это значит, что повышение цен на энергию влияет на способность жителей покрывать другие расходы.
Дефицит природного газа может заставить правительство ввести чрезвычайное положение, и тогда в стране придется контролировать распределение топлива.
В четверг бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши.
В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.
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Жену президента Ирландии осудили за призыв к переговорам России и Украины
От президента Ирландии Майкла Хиггинса требуют дистанцироваться от заявлений супруги Сабины Хиггинс, которая опубликовала письмо о необходимости мирных переговоров между Москвой и Киевом, сообщают СМИ.
Майкл Хиггинс, почти не обладающий реальной властью в парламентской республике, отказывается давать комментарии. Депутат от правящей в составе коалиции партии «Фианна фойл» Вилли О'Ди призвал его прояснить позицию, поскольку «молчание подразумевает, что он придерживается того же мнения», что и супруга, передает ТАСС со ссылкой на Irish Times.
Похожие требования озвучили члены верхней палаты ирландского парламента, представляющие «Фианна фойл» и «Фине гэл», которая также входит в правящую коалицию. Irish Times пишет, что с критикой в адрес президентской четы выступил и один из депутатов Верховной рады Украины.
Письмо Сабины Хиггинс было опубликовано в Irish Times и продублировано на сайте президента Ирландии. Позднее с сайта президента текст удалили. В письме Хиггинс, комментируя редакционную статью газеты о возможной эскалации обстановки на Украине, подчеркнула, что издание, к разочарованию жены президента, не заявило о необходимости мирного урегулирования конфликта. Хиггинс призвала положить конец насилию.
Хиггинс заявила, что мир должен «убедить президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского договориться о перемирии и начать переговоры», сделать моральный выбор и потребовать остановить боевые действия.
Российский посол в Ирландии Юрий Филатов заявил, что слова Сабины Хиггинс с их антивоенным посылом «имеют смысл», но отметил, что не хотел бы вмешиваться во внутренние дела Ирландии. Член верхней палаты парламента от «Фине гэл» Джон Макгахон заявил, что «если российский посол положительно отзывается о вашей позиции по вторжению на Украину, то явно пора ее пересмотреть».
Сабину Хиггинс обвинили в том, что она возлагает одинаковую ответственность за происходящее на Россию и Украину. По мнению критиков, жена президента призывает Киев к территориальным уступкам. Однако в ее защиту выступили члены Европарламента от Ирландии Клэр Дели и Мик Уоллес, считающие, что международное сообщество должно содействовать мирному разрешению конфликта, которое является «единственным способом» прекратить противостояние.
Напомним, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил условия для переговоров с Россией, которые выдвигает Киев. Подоляк заявил, что в список условий входят «немедленное прекращение огня» и «вывод войск» с Украины, «возвращение похищенных граждан» и «выдача военных преступников». Кроме того, в список вошли «механизм репараций» и «признание суверенных прав Украины».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России. «Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – сказал Песков.
Глава российского государства Владимир Путин заявлял, что весной Россия и Украина почти достигли соглашения в Стамбуле, но Украина отказалась выполнять договоренности. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в текущей ситуации мирные переговоры России с Украиной не имеют никакого смысла.
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В G7 решили рассмотреть варианты запрета перевозки российской нефти
Страны «Большой семерки» (G7) рассматривают варианты полного запрета услуг, позволяющих перевозить российские нефть и нефтепродукты.
«Мы по-прежнему привержены рассмотрению целого ряда подходов, включая варианты всеобъемлющего запрета на все услуги, которые позволяют транспортировать российскую морскую сырую нефть и нефтепродукты по всему миру, если только нефть не закупается по цене или ниже той, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами», – цитирует заявление стран РИА «Новости».
Кроме того, G7 наряду с ограничительными мерами рассмотрят механизмы, позволяющие уязвимым странам сохранить доступ к рынкам энергоносителей, в том числе из России.
Также страны «семерки» намереваются снизить зависимость от ядерной продукции гражданского назначения и связанной с ней продукции из России. «Мы и далее будем сокращать нашу зависимость от ядерной продукции гражданского назначения и связанной с ней продукции из России, а также помогать другим странам, которые хотят диверсифицировать свои поставки», – говорится в заявлении.
Накануне сообщалось, что Великобритания и Евросоюз ослабили ограничительные меры в отношении России по торговле нефтью. Еще в июне Запад собирался ввести запрет на предоставление услуг судам с российской нефтью.
Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.
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Глава ЕК призвала подготовиться к худшему с поставками газа в ЕС
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью испанской газете «Мундо», что следует подготовиться к худшей ситуации с поставками газа в Евросоюз.
«Мы должны оставаться едиными, потому что единственные ответственные за этот энергетический кризис находятся в Москве и больше нигде. Принимая во внимание, что Россия уже частично или полностью прекратила поставки газа 12 государствам – членам [ЕС], мы все должны быть готовы к худшей ситуации», – передает ТАСС слова главы ЕК.
Фон дер Ляйен отметила, что некоторые страны ЕС сильнее зависимы от российского газа «либо из-за своего географического положения, либо из-за своих суверенных энергетических решений». «Эти страны сейчас находятся в более уязвимом положении», – уточнила она, добавив, что проблемы «с поставками в любую из этих стран – это потрясение для Европы в целом». «Наши экономики тесно взаимосвязаны через единый рынок», – подчеркнула глава ЕК.
«Сейчас ЕС обращается к более надежным энергетическим партнерам, – отметила она. - Мы уже достигли рекордных объемов поставок сжиженного природного газа из США, и увеличиваются объемы газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира или региона Каспийского моря и из все большего числа стран мира». «За первое полугодие 2022 года мы дополнительно импортировали 38 млрд кубометров СПГ и газа по газопроводам не из РФ, – пояснила Фон дер Ляйен. – Это более чем компенсирует сокращение на 28 млрд кубометров поставок газа по российскому газопроводу».
По мнению главы ЕК, «Испания могла бы перенаправить поставки СПГ в другие государства – члены [ЕС], чтобы помочь им обеспечить достаточные поставки газа, а также укрепить газопровод, соединяющий ее с Францией, чтобы напрямую отправлять больше газа».
Напомним, в Брюсселе объявлено, что «страны Евросоюза достигли согласия в вопросе сокращения потребления газа на 15%». При этом в Брюсселе разрешили правительствам всех стран, входящих в ЕС, варьировать исполнение указаний «на свое усмотрение в зависимости от условий».
В Госдуме призвали наказать сотрудницу консульства Норвегии за хамство
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Депутат Госдумы Сергей Каргинов призвал привлечь к ответственности сотрудницу консульства Норвегии Элисабет Эллингсен за хамские высказывания.
«Любого, кто позволяет хамские высказывания в адрес русских, необходимо привлекать к ответственности. Требую показательную «порку» по всей строгости закона... Никому не дозволено оскорблять русских!» – написал Каргинов в своем Telegram-канале.
По его словам, «полиция уже начала проверку высказываний консула Норвегии Элисабет Эллингсен, и ей грозит уголовное дело по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». «Надеюсь, следственные действия пройдут максимально быстро, и г-жа консул узнает все прелести комфорта российских тюрем. Там расскажут и покажут, кто и как убирает помещения», – сыронизировал парламентарий.
«Я, как депутат Госдумы от ЛДПР, курирующий Мурманскую область, в которой произошло событие, приложу все усилия для восстановления справедливости. Никому не дозволено оскорблять русских!», – подчеркнул парламентарий.
В субботу в Сети появилось видео, на котором сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска оскорбляет русских. В МИД России обвинили сотрудницу консульства Норвегии в национализме, ксенофобии и ненависти к русским, пообещав проработать варианты реакции на этот возмутительный инцидент. После произошедшего в Госдуме предложили выдворять из России иностранцев за русофобию. В МИД Норвегии выразили сожаление по поводу произошедшего, заверив, что слова консула не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу.
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В Запорожской области рассказали о продаже ВСУ западного оружия на черном рынке
За время спецоперации зафиксированы десятки случаев продажи украинскими военными комплексов Javelin и другого западного вооружения, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Факт продажи зарубежного вооружения украинской стороной я могу подтвердить: самое показательное то, что это очень сильно злит американцев. На самом деле с предложениями продажи оружия представители ВСУ выходят постоянно: начиная с тех же Javelin, заканчивая тяжелой техникой, включая танки и прочее», – цитирует Рогова ТАСС.
В числе таких случаев есть противотанковые NLAW и тяжелая техника по стоимости в разы ниже рыночной. По словам Рогова, NLAW продавали по цене меньше чем 15 тыс. долларов при его стоимости в 60 тыс. долларов.
При этом поставляющие вооружение страны пытаются вести четкий учет и контроль поступающих единиц оружия, чтобы не допустить его попадания в руки России.
Ранее бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски заявляла, что перепродажа Киевом поставляемых странами Запада вооружений на черном рынке была предсказуема, поскольку украинские силовики во многом не подготовлены должным образом к его использованию и оказались неспособны интегрировать это оружие в стратегию ведения боевых действий.
СМИ писали, что НАТО и Евросоюз планируют ужесточить контроль за передачей Киеву оружия, они опасаются попадания вооружений на черный рынок.
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Запад заподозрили в боязни ужесточать санкции против нефти из России
Страны Запада не хотят вводить новые санкции против нефти из России, поскольку боятся усугубить энергетический кризис, пишут британские СМИ.
Financial Times пишет, что ЕС в июне запретил своим компаниям страховать суда, перевозящие российскую нефть, но Великобритания не пошла на такой же шаг. Хотя весной ЕС и Великобритания договорились запретить страхование таких танкеров, Лондон ввел запрет лишь на суда, везущие российскую нефть в королевство. Издание связывает такую позицию с тем, что в США опасаются резкого скачка цен на нефть и возникновения дефицита.
При этом Еврокомиссия разрешила в качестве исключения проводить «строго необходимые операции», чтобы не усугублять энергетический и продовольственный кризисы, передает ТАСС.
Минфин Великобритании заявил, что в Лондоне «готовы ввести новые санкции против России» и «сотрудничают с союзниками, чтобы эти меры оказывали максимальное воздействие на российскую экономику». В руководстве США и Великобритании сообщили, что полный запрет на страхование судов может быть введен к концу года, но сначала хотят решить вопрос предельной стоимости сырья.
2 июня послы стран Евросоюза на встрече в Люксембурге утвердили шестой пакет санкций против России, ключевым пунктом которого стал запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов морским путем. Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.
Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки.
В Молдавии заявили об обсуждении с Киевом закупки 100% электроэнергии
Кишинев обсуждает с Киевом возможность закупки 100% объема необходимой электроэнергии, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
«Мы хотим долгосрочный предсказуемый контракт с Молдавской ГРЭС, к сожалению, сейчас его нет, в том числе потому, что не подтверждены поставки газа, в том числе и для Приднестровья. Мы ведем переговоры с Украиной, чтобы в случае необходимости закупать у них 100% необходимого объема. Сейчас мы закупаем у Украины 30% объема электроэнергии», – передает РИА «Новости».
Спыну отметил, что такая ситуация может возникнуть, поскольку работа Молдавской ГРЭС полностью зависит от газа.
Молдавия традиционно закупает 70–80% необходимого объема электроэнергии у Молдавской ГРЭС, которая функционирует на территории Приднестровья и с 2005 года входит в состав «Интер РАО». Однако в последнее время контракты с Молдавской ГРЭС заключали на один-два месяца лишь на 70% объема, недостаток восполнялся за счет Украины.
Напомним, с 4 июня компания «Энергоатом», являющаяся оператором украинских АЭС, начала поставлять электроэнергию в Молдавию.
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В Бельгии заморозили 50,5 млрд евро российских средств
В Бельгии за полгода заморожено 50,5 млрд евро российских средств, принадлежащих физическим лицам и компаниям, подпавшим под санкции ЕС, сообщила газета «Нивсблад» со ссылкой на министерство финансов королевства.
Отмечается, что средства принадлежат физическим лицам, компаниям и другим структурам, которые подпали под санкции, введенные после начала специальной военной операции России, передает ТАСС.
Ранее кадастровая служба Черногории начала оформлять «заморозку» недвижимости граждан России.
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В Британии рассказали о «самоубийстве» Европы из-за антироссийских санкций
Санкции против России со стороны западных стран «ведут к самоубийству» Европейского союза. Европа может погрузиться в крупнейший финансовый кризис в истории, пишет Daily Express.
«Санкционную войну нужно остановить, иначе европейский континент рискует погрузиться в крупнейший финансовый кризис в истории. Инфляция подскочила до 8,9 процента, при этом евро впервые за 20 лет упал до паритета по отношению к доллару», – отметил лидер движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа, передает РИА «Новости».
По его словам, экономические ограничения, введенные против Москвы, наносят больше вреда ЕС, и рецессия в странах еврозоны стала очевидна.
«Некоторые европейские страны, такие как Германия и Италия, очень зависят от поставок российского газа. Франция также пострадает, поскольку Россия была важным поставщиком нефти. Сейчас покупаем то же топливо через Индию и Саудовскую Аравию, но с наценкой, а с падением евро это стало еще дороже. Это довольно лицемерно: мы не сможем заменить российские энергоносители таким образом, у нас даже нет оборудования», – предупредил Галлуа.
Ранее британская газета The Guardian сообщила, что развязанная западными странами против России экономическая война дала обратный эффект, а российский лидер Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо. Автор статьи Саймон Дженкинс отметил, что антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории.
Ранее Дженкинс писал о том, что объявленная России странами Запада экономическая война не приносит ожидаемого результата и наносит значительный ущерб как самим западным государствам, так и другим странам мира. По его мнению, Запад не решается признать неэффективность экономической агрессии, даже столкнувшись с острым дефицитом энергоносителей и угрозой рецессии, по идеологическим соображениям.