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Президент Индонезии заявил о намерении Путина посетить саммит G20 на Бали
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Президент России Владимир Путин планирует посетить саммит G20 в ноябре на Бали, заявил индонезийский лидер Джоко Видодо Bloomberg.
«Президент Путин сказал мне, что он приедет», – передает РИА «Новости» слова главы Индонезии. Он таже сообщил, что посетит саммит и председатель КНР Си Цзиньпин.
Накануне Путин поговорил по телефону с Видодо, речь шла о продовольственной безопасности. Кроме того, затрагивался вопрос подготовки к саммиту G20, который пройдет в ноябре в Индонезии.
СМИ: Путин сделал пугающее предупреждение Западу
Российский лидер Владимир Путин выступил на форуме «Армия-2022» с «пугающим предупреждением», заявив, что предоставит оружие своим союзникам, написал Мэтью Дули в статье для Daily Express.
«Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.
Дули отметил, что российский лидер предложил союзникам приобрести самые современные виды вооружений – от стрелкового оружия до бронетехники, артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. При этом глава государства заметил, что все вооружение уже применялось в реальных боевых действиях.
По мнению публициста, если Россия начнет поставлять или увеличивать продажу высокотехнологичного оружия некоторым из этих враждебно настроенных по отношению к Западу стран, это может быть расценено как провокация.
Ранее Путин заявил о значительном превосходстве российских перспективных вооружений над зарубежными. Так, по его словам, многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам.
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Американские СМИ расшифровали «ядерный сигнал» Москвы НАТО
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Заявление российского лидера Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов «Искандер-М» подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть союзников своими ядерными силами, пишет в статье для National Interest обозреватель Дебалина Гошал.
«Желание России передать Белорусии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, – это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Автор публикации считает, что передача комплексов «Искандер-М» выгодна и России, и Белоруссии. «Системы большой дальности дадут Белоруссии возможности лучше сдерживать страны НАТО. Это на самом деле обоюдовыгодная ситуация для Москвы и Минска», – говорится в статье.
Ранее Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы «Искандер-М». Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер не говорил о передаче ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия.
«Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.
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Путин заявил о соответствии цели спецоперации на Украине Уставу ООН
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Обеспечение безопасности России и ее граждан, защита Донбасса являются целями спецоперации России на Украине, она проводится в соответствии с Уставом ООН, заявил российский лидер Владимир Путин в видеообращении к участникам Московской конференции по международной безопасности.
«Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко – это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида», – передает ТАСС его слова.
При этом Путин заметил, что коллективный Запад целенаправленно разваливает систему именно европейской безопасности.
«США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам», – сказал российский лидер, подчеркнув, что «все это делается с одной целью – сохранить ту модель доминирования, которая позволяет паразитировать на всем мире».
По словам Путина, Россия будет укреплять Вооруженные силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащенность современным вооружением и военной техникой, обеспечивать свои национальные интересы, защиту союзников и предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира.
«Как и прежде, Россия будет активно, инициативно участвовать в такой согласованной совместной работе, вместе со своими союзниками, партнерами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, последовательно укреплять национальные Вооруженные силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащенность современным вооружением и военной техникой. Обеспечивать свои национальные интересы, а равно и защиту наших союзников, предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие», – передает РИА «Новости» его слова.
Президент добавил, что обещания Запада обеспечить безопасность в Европе – лицемерие, на самом деле он разваливает систему европейской безопасности.
«Коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, сколачивает все новые военные альянсы, блок НАТО двигается на восток, наращивает свою военную инфраструктуру. В том числе размещает систему противоракетной обороны и повышает ударные мощности наступательных сил. На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное», – резюмировал он.
Ранее Путин заявил о формировании контуров многополярного мироустройства, согласно которому все больше стран выбирают суверенный путь.
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Путин: Запад уготовил народу Украины судьбу пушечного мяса
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Запад отвел народу Украины роль пушечного мяса в угоду удержанию своей гегемонии в мире, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.
«Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект «анти-Россия», закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжелыми», – передает ТАСС его слова.
Более того, президент добавил, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине, а также разжигает противоречия в Азии, Африке и Латинской Америке.
«Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке», – сказал он.
Ранее глава государства заверил, что обеспечение безопасности России и ее граждан, защита Донбасса являются целями спецоперации России на Украине, она проводится полностью в соответствии с Уставом ООН.
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Путин сказал, как правильно бороться с алкоголизмом в регионах
При борьбе с алкоголизмом «нельзя ничего запрещать» и накручивать цены, необходимо усилить пропаганду здорового образа жизни (ЗОЖ), заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.
Путин отметил, что показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в регионе в прошлом году составил 122,6 случая на 100 тыс. граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза.
«Это много», – указал президент, его слова приводятся на сайте Кремля.
Между тем, по словам главы государства, при борьбе с алкоголизмом «нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее». «Нужно все-таки развернуть пропаганду здорового образа жизни», – призвал Путин.
Путин: Интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной
Президент России Владимир Путин обратил внимание руководителя Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной.
На совещании по теме судостроения Путин поинтересовался у руководителя Объединенной судостроительной корпорации, почему у ОСК скопилось столько убыточных контрактов. Топ-менеджер ответил, что корпорация при формировании заказа не может сразу посчитать, какая будет цена, но действует в пользу заказчиков, чтобы достроить суда, а потом уже разбирается с деньгами. «Может быть, это неправильный подход, посыпаю голову пеплом, но мне всегда казалось, что сначала Родина, а потом уже наши финансы», – приводит слова Рахманова ТАСС.
«Хочу обратить ваше внимание на то, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной», – ответил Путин. По его словам, «нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины». «Что касается интересов заказчика, то и здесь, конечно, нужно работать с заказчиком, обеспечить его интересы, но это не значит, что нужно делать шалтай-болтай: начинать стройку, заканчивать, а потом с финансами разбираться, подгоняя одно под другое», – подчеркнул президент.
Путин упомянул схему, которая используется при заказах от Минобороны, когда изначально есть ориентировочные цены. «Все это можно сделать [и для гражданских заказов], вопрос не в том, чтобы пренебрегать интересами заказчика. Вопрос в том, чтобы своевременно, грамотно, в короткие сроки отработать все формальные вопросы, связанные с заключением контракта. Я обращаю на это ваше внимание, пожалуйста», – сказал президент. «Есть, Владимир Владимирович! Приняли к исполнению», – ответил Рахманов.
Кроме того, на совещании вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что правительство приняло решение провести финансовый аудит накопленной задолженности ОСК. По его словам, такая необходимость возникла из-за того, что судостроительные компании часто заключают твердые контракты на постройку гражданских судов при отсутствии окончательного проекта. В результате, чтобы сдать судно, верфи вынуждены брать на себя убытки за превышение первоначальной стоимости. Чтобы избежать повторения таких ситуаций, Мантуров дал поручение ОСК больше не заключать контракты на строительство судов без технико-экономической экспертизы проекта.
Ранее в четверг Путин назвал задачи в судостроении.
Путин заявил о формировании контуров многополярного мироустройства
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Сейчас формируются контуры многополярного мироустройства, все больше стран выбирают суверенный путь, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.
«Ситуация в мире динамично меняется, формируются контуры многополярного мироустройства. Все больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности», – передает ТАСС его слова.
Глава государства добавил, что многополярный мир, построенный на международном праве, на более справедливых отношениях, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами.
«Подчеркну: именно многополярный мир, построенный на международном праве, на более справедливых отношениях, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами. Среди них региональные конфликты и распространение оружия массового уничтожения, терроризм и киберпреступность», – передает РИА «Новости» сообщение президента.
По его словам, все эти вызовы носят глобальный характер, и без объединения усилий и потенциалов всех государств их не преодолеть.
При этом Путин отметил, что Запад пытается сохранить ускользающую из его рук гегемонию, проводит политику сдерживания любых альтернативных путей развития.
«Они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка. Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм», – подытожил он.
Ранее российский лидер заявил, что у России на разных континентах есть много единомышленников и союзников, которые не прогибаются перед гегемоном, выбирая суверенный путь. Он подчеркнул, что «развивая широко военно-техническое сотрудничество, объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность и наших стран, и мира в целом».
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США похвалили себя за «попытку предотвратить» конфликт на Украине
США приложили больше всех усилий, пытаясь предотвратить конфронтацию на Украине, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс в ответ на обвинения со стороны президента России Владимира Путина.
Комментируя заявление Путина о том, что Западу «нужны конфликты», Прайс назвал слова президента России «необоснованными». По версии Госдепа, «ни одна другая страна не сделала больше», чем США, «в преддверии жестокого вторжения России на Украину, чтобы попытаться предотвратить войну», передает ТАСС.
По его словам, США «взаимодействовали не только с партнерами и союзниками в НАТО и Киеве, но и с россиянами – на высоких уровнях». На взгляд Прайса, все эти контакты не дали искомого результата, «потому что президент Путин был полон решимости» реализовать планы проведения операции на Украине.
Ответственность за продолжение конфликта на Украине несет только правительство России, США лишь снабжают Киев средствами для обороны, утверждает Прайс. Он признал, что заключение другими странами с ОПК России военных контрактов чревато применением санкций со стороны США и «десятков других стран».
Напомним, Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил, что «для удержания своей гегемонии им нужны конфликты», а народу Украины уготовили роль пушечного мяса. Президент добавил, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине, а также разжигает противоречия в Азии, Африке и Латинской Америке.
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Эксперт: Новому главе Тамбовской области удалось найти решение застаревшей проблемы региона
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«В области хорошо развиваются перерабатывающая и пищевая промышленность. Создаются новые рабочие места, реализуются 12 инвестиционных проектов общим объемом 128 млрд рублей, что позволит создать четыре тысячи новых рабочих мест», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник Владимир Путин и врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров обсудили проекты по развитию региона, в частности – в социальной сфере.
«В ходе встречи Егоров рассказал, чем живет Тамбовская область, каков потенциал ее развития и как регион принимает участие в восстановлении Донбасса. Как известно, область помогает Луганской народной республике (ЛНР). Оттуда принимают беженцев. В разговоре с президентом, к примеру, был отмечен проект «Тамбовский колхозник», в рамках которого налажена отправка гуманитарных грузов в Луганск. Тамбов также проводит курсы повышения квалификации для учителей истории и обществознания из ЛНР. С 1 сентября они начнут уже учить детей у себя в республике», – перечислил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
Что касается экономики Тамбовщины, то в первую очередь Егоров предпринимает усилия по развитию агропромышленного комплекса. «АПК составляет треть экономического потенциала области. В последнее время растет животноводство. Кроме того, в области хорошо развиваются перерабатывающая и пищевая промышленность. Создаются новые рабочие места, реализуются 12 инвестиционных проектов общим объемом 128 млрд рублей, что позволит создать четыре тысячи новых рабочих мест», – указал Данилин.
Одобрил глава государства и усилия Егорова в сфере строительства социальной инфраструктуры, добавил политолог. «В частности, для региона актуальна проблема с чистой водой. Тема застаревшая – в Тамбове назрела полная реновация всей системы водоснабжения, и Егорову потребуется помощь федерального центра. Проблема качества воды уже решается, в частности, с тамбовскими городскими коллекторами», – пояснил эксперт.
«Кроме того, в области завершается ремонт десяти школ и планируется открытие 12 новых. Строятся дороги, ведется реконструкция детской больницы. В общем, социальные проекты реализуются в хорошем темпе и жители ценят усилия нового руководителя», – сказал Данилин. По его мнению, на это указывает одновременный рост в Тамбовской области рейтингов власти.
«Президент, судя по всему, был удовлетворен докладом, поддержал Егорова и пожелал ему успехов. Итоги у встречи были явно позитивные. Это важный посыл, особенно для жителей Тамбовской области, учитывая, что в сентябре там – выборы губернатора», – напомнил Данилин.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин провел встречу с врио главы Тамбовской области Максимом Егоровым. Егоров рассказал, что в регионе «в целом все спокойно». «Мы реализуем национальные проекты, строим школы, больницы, дороги, занимаемся благоустройством. Запустили региональный проект «Дворы Тамбовщины» с новыми подходами, и сейчас их уже реализовываем. На это заложили в бюджете 500 миллионов рублей», – сказал Егоров.
«У вас наблюдается устойчивый рост промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, растут услуги населению, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране», – отметил Путин, которого цитирует сайт Кремля. «В целом хочу пожелать вам успехов. На мой взгляд, всё у вас развивается достаточно стабильно. Так держать. Всего хорошего!» – добавил президент.
Путин назвал поездку Пелоси на Тайвань тщательно спланированной провокацией
Американская авантюра с поездкой спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является тщательно спланированной провокацией, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.
«Как известно, недавно США в очередной раз сознательно попытались подлить масла в огонь и раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американская авантюра в отношении Тайваня – это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Видим в этом тщательно спланированную провокацию», – передает ТАСС его слова.
Путин добавил, что, помимо прочего, коллективный Запад пытается распространить аналогичную НАТО блоковую модель на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).
«Мы также видим, что коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе. С этой целью формируются агрессивные военно-политические союзы, такие как AUKUS и другие», – сказал он.
Напомним, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.
Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан заявил, что Китай должен прекратить «играть мускулами» и «подрывать мир в регионе».
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Эрдоган собрался инициировать встречу Путина и Зеленского
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложит Владимиру Зеленскому организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил из Львова телеканал A Haber со ссылкой на дипломатические источники.
«Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным», – сообщил корреспондент телеканала из Львова, передает РИА «Новости».
Тем временем телеканал CNN Turk со ссылкой на источники сообщил, что Путин и Зеленский могут провести встречу для определения «дорожной карты» по Украине.
«Зеленский четыре раза предлагал президенту России Путину двусторонний саммит. Это предложение Киева всегда отвергалось Москвой с ответом «Нет конкретного вопроса для решения лидеров». Однако до трехстороннего саммита во Львове наблюдается, что Россия стала смягчать свою жесткую позицию. Согласно новостям, которые мы получили из российских источников, президент России Владимир Путин может встретиться с Владимиром Зеленским. Российская сторона заявила, что лидеры могут обсудить и определить «дорожную карту». Затем делегации могут начать работу по воплощению этой «дорожной карты» в жизнь». Даже если окончательного мира на Украине не будет достигнуто, по крайней мере, достижение устойчивого прекращения огня будет зависеть от того, какие послания Зеленский передаст президенту Эрдогану на саммите во Львове в присутствии генсека ООН Гутерреша», – отметил телеканал.
Путин ранее заявлял, что возможность встречи с Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров Москвы и Киева, на которых Украина пока не проявляет последовательность.
В Кремле также говорили, что президент России не отказывается от встречи с Зеленским, однако для этого нужно подготовить почву.
Путин назвал задачи в судостроении
Необходимо развивать собственные компетенции в судостроении, нужно достичь независимости по значимым технологиям, заявил президент России Владимир Путин на совещании по судостроению.
Замещение иностранной техники скажется на сроках и затратах при постройке судов, но нужно сделать все для выполнения программ, сказал глава государства, передает РИА «Новости».
«Не буду лишний раз заострять внимание на том, насколько важна и значима стабильная, надежная работа судостроителей для увеличения объемов рыбного промысла, экспорта отечественных товаров и укрепления всей системы грузоперевозок, для загрузки смежных отраслей и развития профессионального инженерного образования в нашей стране», – указал Путин.
Он отметил, что на совещании обсудят ситуацию в судостроении, проблемы российских верфей, производителей и заказчиков судов, а также стратегические задачи отрасли.
Иностранные партнеры не исполняют свои обязательства по поставкам перед российскими судостроителями, что провоцирует трудности, сказал Путин.
«Замещение иностранной техники и комплектующих в производстве рыболовных, да и других гражданских судов может повлиять на параметры уже запущенных проектов. Это очевидно. Я имею в виду сроки и затраты на перепроектирование, что крайне важно для заказчиков судов, для бизнеса», – подчеркнул президент.
«Я обращаю внимание всех коллег, прежде всего, конечно, правительства, и, конечно, предприятий судостроения. Нужно сделать все, чтобы обеспечить выполнение производственных программ, свести к минимуму, ясно, что все свести к минимуму невозможно, но свести к минимуму влияние текущих негативных факторов, а также избежать их повторения в будущем», – добавил Путин.
В 2021 году президент заявлял, что государство продолжит оказывать поддержку судостроения в России, несмотря на прямую и скрытую конкуренцию в этой сфере.
Политолог: Новый глава Владимирской области делает регион привлекательным для молодежи
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«Авдеев отлично разобрался в проблематике своего региона. Он понимает, что необходимо в первую очередь поддерживать промышленные предприятия. Неслучайно он сказал: будут жить заводы – будет жить Владимирская область», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя беседу президента Владимира Путина и врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева.
«Разговор президента и врио губернатора получился предметным и спокойным. Авдеев точечно отмечал моменты, которые считаются важными в регионе. Это хороший ход. Скажем, Авдеев вынес на обсуждение вопросы строительства автомобильной трассы М12 в обход Владимира. Насколько известно, реализация проекта идет с опережением графика – в этом году подрядчики планируют сдать едва ли не половину всего участка. Кроме того, Авдеев обсуждал с президентом обновление общественного транспорта, закупки автобусов и троллейбусов, а еще реконструкцию стадиона «Торпедо» и здания Владимирского театра», – перечислила политолог Анна Федорова.
В целом область показывает неплохие экономические показатели, так что можно сказать, что Авдеев хорошо зарекомендовал себя с точки зрения системной работы по всем отраслям, отмечает политолог. «Даже в условиях санкционного давления власти региона справляются достаточно хорошо. По этому поводу идет системная работа, ведь Авдеев – экономист и компетентный управленец», – напоминает Федорова.
Разумеется, сохраняется множество проблем. Например, утечка владимирской молодежи, которая ищет работу в соседней Москве, но Авдеев знает, как удержать молодежь дома, уверена эксперт. «Если владимирцы видят, что родной регион не развивается, то они будут искать, где живется лучше. Эта история касается и малых населенных пунктов, сельских территорий. Рост экономики, повышение зарплат – это важно, но, с другой стороны, для молодежи имеет значение качество жизни, комфортная городская среда. Удерживать людей в родном регионе можно только позитивными изменениями, и Авдеев видит эту проблему», – подчеркнула эксперт.
«Что касается итогов встречи с президентом, то у меня сложилось ощущение, что Путин положительно оценил деятельность Авдеева. Недаром глава государства отметил рост экономических показателей региона», – подытожила Федорова.
В среду состоялась встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Глава области назвал одной из приоритетных своих задач развитие инвестиций, содействие предприятиям промышленности и, как следствие, рост доходов граждан, бюджета и возможности реализовывать социальные программы. Сейчас во Владимирской области реализуется около 60 инвестиционных проектов.
Президент сообщил, что полученные им от Авдеева письма с предложениями по знаковым проектам «будут направлены в нужные инстанции, в правительство». «Более того, я обещаю, еще с ними переговорю на этот счет, потому что есть вещи достаточно затратные, но, на мой взгляд, важные», – сказал глава государства.
Напомним, в октябре прошлого года Путин назначил врио главы Владимирской области Александра Авдеева, 47-летнего депутата Госдумы от «Единой России». Управленческий опыт Авдеев набирал на должности мэра Обнинска, а затем – вице-губернатора Калужской области. Он выпускник «школы губернаторов» (программа развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС). Авдеев выдвинул свою кандидатуру на выборах губернатора области, которые пройдут в единый день голосования – 11 сентября.
Путин призвал восстановить уважение к международному праву
Необходимо восстановить уважение к международному праву и укрепить позиции таких структур, как ООН, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.
«Мы должны восстановить уважение к международному праву, к его основополагающим нормам и принципам. И, конечно, важно укреплять позиции таких универсальных, признанных всеми странами структур, как ООН и другие международные диалоговые площадки. Совет безопасности и Генеральная ассамблея ООН, как это и задумывалось изначально, должны служить эффективными инструментами для снижения международной напряженности и предотвращения конфликтов, содействовать обеспечению надежной безопасности и благополучия стран и народов», – передает РИА «Новости» его слова.
Президент отметил, что с помощью провокаций западные глобалистские элиты пытаются отвлечь внимание своих граждан от острых социально-экономических проблем – падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации.
«Переложить собственные провалы на другие страны – на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит», – добавил он.
Ранее Путин заявил о формировании контуров многополярного мироустройства, согласно которому все больше стран выбирают суверенный путь.
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Путин поддержал знаковые проекты главы Владимирской области
Президент Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым. Глава государства поддержал проекты развития региона, в частности, реконструкцию стадиона «Торпедо» и здания Владимирского театра.
«Ваши письма передо мной лежат, они будут направлены в нужные инстанции, в правительство. Я Вас прошу с коллегами проработать. Это касается и северного обхода Владимира, это касается здания Владимирского академического областного драматического театра, стадиона «Торпедо» и закупки автобусов и троллейбусов», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Путин отметил, все, что Авдеев направил в качестве обращений, будет передано в соответствующие ведомства.
«Более того, я обещаю, еще с ними переговорю на этот счет, потому что есть вещи достаточно затратные, но, на мой взгляд, важные. Вы на все, что представляет особый интерес, в этих документах обратили внимание. Прошу Вас только с коллегами вместе поработать, не ждать, пока письма сами по себе будут гулять, а прямо связаться с соответствующими министерствами и ведомствами через администрацию президента, потому что все будет в секретариате», – сказал глава государства.
Между тем в ходе встречи глава региона также отметил, что одной из приоритетных своих задач ставит развитие инвестиций, содействие предприятиям промышленности и, как следствие, рост доходов граждан.
«Сейчас реализуется порядка 60 инвестиционных проектов в области, 20 соглашений мы подписали буквально в последние месяцы. Надеемся, что это приведет к тому, что и рост доходов граждан, и рост доходов бюджета позволит нам реализовывать социальные программы», – сказал Авдеев.
Он также обратил внимание, что особое значение для развития экономики региона имеет строительство автомобильной трассы М12, это коридор Восток – Запад.
«Строительство идет с опережением графика. В этом году подрядчики планируют сдать почти 90 километров из 220 – всего участка, который идет по территории области. Строительство этой магистрали действительно будет способствовать размещению новых производственных сил, еще большему раскрытию туристического потенциала нашего региона», – доложил глава Владимирской области.
В конце встречи Путин пожелал руководителю региона успехов.
«Вопросы, которые Вы обозначили, действительно очень важные. И спорт, и культура поддерживаются очень хорошо. По инфраструктурным вопросам будем отрабатывать согласно рекомендациям», – заключил Авдеев.