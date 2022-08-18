Путин назвал главную задачу в судостроении

Необходимо развивать собственные компетенции в судостроении, нужно достичь независимости по значимым технологиям, заявил президент России Владимир Путин на совещании по судостроению.

Замещение иностранной техники скажется на сроках и затратах при постройке судов, но нужно сделать все для выполнения программ, сказал глава государства, передает РИА «Новости».

«Не буду лишний раз заострять внимание на том, насколько важна и значима стабильная, надежная работа судостроителей для увеличения объемов рыбного промысла, экспорта отечественных товаров и укрепления всей системы грузоперевозок, для загрузки смежных отраслей и развития профессионального инженерного образования в нашей стране», – указал Путин.

Он отметил, что на совещании обсудят ситуацию в судостроении, проблемы российских верфей, производителей и заказчиков судов, а также стратегические задачи отрасли.

Иностранные партнеры не исполняют свои обязательства по поставкам перед российскими судостроителями, что провоцирует трудности, сказал Путин.

«Замещение иностранной техники и комплектующих в производстве рыболовных, да и других гражданских судов может повлиять на параметры уже запущенных проектов. Это очевидно. Я имею в виду сроки и затраты на перепроектирование, что крайне важно для заказчиков судов, для бизнеса», – подчеркнул президент.

«Я обращаю внимание всех коллег, прежде всего, конечно, правительства, и, конечно, предприятий судостроения. Нужно сделать все, чтобы обеспечить выполнение производственных программ, свести к минимуму, ясно, что все свести к минимуму невозможно, но свести к минимуму влияние текущих негативных факторов, а также избежать их повторения в будущем», – добавил Путин.

В 2021 году президент заявлял, что государство продолжит оказывать поддержку судостроения в России, несмотря на прямую и скрытую конкуренцию в этой сфере.