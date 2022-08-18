Госдума отправила в ООН материалы о нацификации украинского образования

Российская Государственная дума отправила Организации Объединенных Наций доклад о нацификации образования украинскими властями, заявил заместитель председателя нижней палаты парламента Борис Чернышов.

Депутат сообщил, что благодаря тому, что доклад Госдумы о нацификации образования отправлен верховному комиссару ООН, в мире смогут узнать об преступлениях на Украине в сфере образования, передает РИА «Новости».

«Я уверен, что он (верховный комиссар ООН) будет, с одной стороны, поражен теми преступлениями, которые изложены в этом докладе, а с другой стороны, мир узнает правду», – отметил парламентарий на пресс-конференции, посвященной докладу «О нацификации образования на Украине», в пресс-центре международной медиагруппы «Россия сегодня».

Также Чернышов указал, что на освобожденных территориях Украины начнет работу программа «денацификации образования».

«Анонсирую запуск международного ресурса «Денацификация образования на Украине», к которому будут иметь доступ все. Но для нас самое важное, что доступ будут иметься для украинских граждан. Это интернет-ресурс. Будет он называться StopNacismInEducation.com», – сказал он.

На сайте украинцы смогут анонимно сообщать о нацификации образования.