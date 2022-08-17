Политолог: Новый глава Владимирской области делает регион привлекательным для молодежи

«Авдеев отлично разобрался в проблематике своего региона. Он понимает, что необходимо в первую очередь поддерживать промышленные предприятия. Неслучайно он сказал: будут жить заводы – будет жить Владимирская область», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя беседу президента Владимира Путина и врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева.

«Разговор президента и врио губернатора получился предметным и спокойным. Авдеев точечно отмечал моменты, которые считаются важными в регионе. Это хороший ход. Скажем, Авдеев вынес на обсуждение вопросы строительства автомобильной трассы М12 в обход Владимира. Насколько известно, реализация проекта идет с опережением графика – в этом году подрядчики планируют сдать едва ли не половину всего участка. Кроме того, Авдеев обсуждал с президентом обновление общественного транспорта, закупки автобусов и троллейбусов, а еще реконструкцию стадиона «Торпедо» и здания Владимирского театра», – перечислила политолог Анна Федорова.

В целом область показывает неплохие экономические показатели, так что можно сказать, что Авдеев хорошо зарекомендовал себя с точки зрения системной работы по всем отраслям, отмечает политолог. «Даже в условиях санкционного давления власти региона справляются достаточно хорошо. По этому поводу идет системная работа, ведь Авдеев – экономист и компетентный управленец», – напоминает Федорова.

Разумеется, сохраняется множество проблем. Например, утечка владимирской молодежи, которая ищет работу в соседней Москве, но Авдеев знает, как удержать молодежь дома, уверена эксперт. «Если владимирцы видят, что родной регион не развивается, то они будут искать, где живется лучше. Эта история касается и малых населенных пунктов, сельских территорий. Рост экономики, повышение зарплат – это важно, но, с другой стороны, для молодежи имеет значение качество жизни, комфортная городская среда. Удерживать людей в родном регионе можно только позитивными изменениями, и Авдеев видит эту проблему», – подчеркнула эксперт.

«Что касается итогов встречи с президентом, то у меня сложилось ощущение, что Путин положительно оценил деятельность Авдеева. Недаром глава государства отметил рост экономических показателей региона», – подытожила Федорова.

В среду состоялась встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Глава области назвал одной из приоритетных своих задач развитие инвестиций, содействие предприятиям промышленности и, как следствие, рост доходов граждан, бюджета и возможности реализовывать социальные программы. Сейчас во Владимирской области реализуется около 60 инвестиционных проектов.

Президент сообщил, что полученные им от Авдеева письма с предложениями по знаковым проектам «будут направлены в нужные инстанции, в правительство». «Более того, я обещаю, еще с ними переговорю на этот счет, потому что есть вещи достаточно затратные, но, на мой взгляд, важные», – сказал глава государства.

Напомним, в октябре прошлого года Путин назначил врио главы Владимирской области Александра Авдеева, 47-летнего депутата Госдумы от «Единой России». Управленческий опыт Авдеев набирал на должности мэра Обнинска, а затем – вице-губернатора Калужской области. Он выпускник «школы губернаторов» (программа развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС). Авдеев выдвинул свою кандидатуру на выборах губернатора области, которые пройдут в единый день голосования – 11 сентября.