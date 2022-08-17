Путин поддержал знаковые проекты главы Владимирской области

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17 августа, среда | Последнее обновление — 15:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В МИД отреагировали на нарушение воздушной границы России британским самолетом-разведчиком
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Португалия при соответствующей работе с ней вполне может стать «голосом разума» в Евросоюзе и НАТО. Возможности для этого есть. Просто России для начала надо обратить внимание на страну, о которой в политическом плане у нас не говорят почти ничего.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин поддержал знаковые проекты главы Владимирской области
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Президент Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым. Глава государства поддержал проекты развития региона, в частности, реконструкцию стадиона «Торпедо» и здания Владимирского театра.
«Ваши письма передо мной лежат, они будут направлены в нужные инстанции, в правительство. Я Вас прошу с коллегами проработать. Это касается и северного обхода Владимира, это касается здания Владимирского академического областного драматического театра, стадиона «Торпедо» и закупки автобусов и троллейбусов», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Путин отметил, все, что Авдеев направил в качестве обращений, будет передано в соответствующие ведомства.
«Более того, я обещаю, еще с ними переговорю на этот счет, потому что есть вещи достаточно затратные, но, на мой взгляд, важные. Вы на все, что представляет особый интерес, в этих документах обратили внимание. Прошу Вас только с коллегами вместе поработать, не ждать, пока письма сами по себе будут гулять, а прямо связаться с соответствующими министерствами и ведомствами через администрацию президента, потому что все будет в секретариате», – сказал глава государства.
Между тем в ходе встречи глава региона также отметил, что одной из приоритетных своих задач ставит развитие инвестиций, содействие предприятиям промышленности и, как следствие, рост доходов граждан.
«Сейчас реализуется порядка 60 инвестиционных проектов в области, 20 соглашений мы подписали буквально в последние месяцы. Надеемся, что это приведет к тому, что и рост доходов граждан, и рост доходов бюджета позволит нам реализовывать социальные программы», – сказал Авдеев.
Он также обратил внимание, что особое значение для развития экономики региона имеет строительство автомобильной трассы М12, это коридор Восток – Запад.
«Строительство идет с опережением графика. В этом году подрядчики планируют сдать почти 90 километров из 220 – всего участка, который идет по территории области. Строительство этой магистрали действительно будет способствовать размещению новых производственных сил, еще большему раскрытию туристического потенциала нашего региона», – доложил глава Владимирской области.
В конце встречи Путин пожелал руководителю региона успехов.
«Вопросы, которые Вы обозначили, действительно очень важные. И спорт, и культура поддерживаются очень хорошо. По инфраструктурным вопросам будем отрабатывать согласно рекомендациям», – заключил Авдеев.
СМИ: Путин сделал пугающее предупреждение Западу
Российский лидер Владимир Путин выступил на форуме «Армия-2022» с «пугающим предупреждением», заявив, что предоставит оружие своим союзникам, написал Мэтью Дули в статье для Daily Express.
«Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.
Дули отметил, что российский лидер предложил союзникам приобрести самые современные виды вооружений – от стрелкового оружия до бронетехники, артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. При этом глава государства заметил, что все вооружение уже применялось в реальных боевых действиях.
По мнению публициста, если Россия начнет поставлять или увеличивать продажу высокотехнологичного оружия некоторым из этих враждебно настроенных по отношению к Западу стран, это может быть расценено как провокация.
Ранее Путин заявил о значительном превосходстве российских перспективных вооружений над зарубежными. Так, по его словам, многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам.
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Путин заявил о значительном превосходстве российских перспективных вооружений над зарубежными
Многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам, заявил президент Владимир Путин на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот».
«Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашней день вооруженных сил. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее глава «Рособоронэкспорта» призвал развивать оружие на новых физических принципах.
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Путин: Российские военные шаг за шагом освобождают Донбасс
Российские военные четко выполняют поставленные задачи и шаг за шагом освобождают землю Донбасса, заявил президент Владимир Путин на форуме «Армия-2022».
«Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках. Четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса», – сказал он.
«Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, несли свободу другим народам», – приводит его слова ТАСС.
Глава государства также выразил благодарность российским оружейникам за оснащение вооружением, которое используется в спецоперации, передает РИА «Новости».
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Путин заявил о соответствии цели спецоперации на Украине Уставу ООН
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Обеспечение безопасности России и ее граждан, защита Донбасса являются целями спецоперации России на Украине, она проводится в соответствии с Уставом ООН, заявил российский лидер Владимир Путин в видеообращении к участникам Московской конференции по международной безопасности.
«Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Цели этой операции определены ясно и четко – это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида», – передает ТАСС его слова.
При этом Путин заметил, что коллективный Запад целенаправленно разваливает систему именно европейской безопасности.
«США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам», – сказал российский лидер, подчеркнув, что «все это делается с одной целью – сохранить ту модель доминирования, которая позволяет паразитировать на всем мире».
По словам Путина, Россия будет укреплять Вооруженные силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащенность современным вооружением и военной техникой, обеспечивать свои национальные интересы, защиту союзников и предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира.
«Как и прежде, Россия будет активно, инициативно участвовать в такой согласованной совместной работе, вместе со своими союзниками, партнерами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, последовательно укреплять национальные Вооруженные силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащенность современным вооружением и военной техникой. Обеспечивать свои национальные интересы, а равно и защиту наших союзников, предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие», – передает РИА «Новости» его слова.
Президент добавил, что обещания Запада обеспечить безопасность в Европе – лицемерие, на самом деле он разваливает систему европейской безопасности.
«Коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, сколачивает все новые военные альянсы, блок НАТО двигается на восток, наращивает свою военную инфраструктуру. В том числе размещает систему противоракетной обороны и повышает ударные мощности наступательных сил. На словах это лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное», – резюмировал он.
Ранее Путин заявил о формировании контуров многополярного мироустройства, согласно которому все больше стран выбирают суверенный путь.
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Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня» и единовременной выплате поощрения в размере 1 млн рублей, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить звание «Мать-героиня» для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ», – приводит выдержку из документа РИА «Новости».
Им также устанавливается единовременное поощрение в размере 1 млн рублей.
Путин: У России много союзников и единомышленников на разных континентах
У России на разных континентах есть много единомышленников и союзников, которые не прогибаются перед гегемоном, выбирая суверенный путь, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме «Армия-2022».
По его словам, Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества, что важно в условиях формирования многополярного мира.
«Хочу подчеркнуть, Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Сегодня, в условиях уверенно формирующегося многополярного мира, это особенно важно», – передает слова Путина РИА «Новости».
Он также добавил, что Россия готова предложить своим союзникам и партнерам различное вооружение.
«Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки. Готова предложить союзникам и партнёрам самые современные виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов», – сказал он.
«Мы намерены активно развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать вместе на справедливых равноправных условиях. Опыт такого успешного технологического сотрудничества, прежде всего в рамках ОДКБ и ШОС, у нашей страны богатый», – сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что «развивая широко военно-техническое сотрудничество, объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность и наших стран, и мира в целом».
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Путин: Запад уготовил народу Украины судьбу пушечного мяса
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Запад отвел народу Украины роль пушечного мяса в угоду удержанию своей гегемонии в мире, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.
«Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект «анти-Россия», закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжелыми», – передает ТАСС его слова.
Более того, президент добавил, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине, а также разжигает противоречия в Азии, Африке и Латинской Америке.
«Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке», – сказал он.
Ранее глава государства заверил, что обеспечение безопасности России и ее граждан, защита Донбасса являются целями спецоперации России на Украине, она проводится полностью в соответствии с Уставом ООН.
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Путин заявил о формировании контуров многополярного мироустройства
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Сейчас формируются контуры многополярного мироустройства, все больше стран выбирают суверенный путь, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.
«Ситуация в мире динамично меняется, формируются контуры многополярного мироустройства. Все больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции, ценности», – передает ТАСС его слова.
Глава государства добавил, что многополярный мир, построенный на международном праве, на более справедливых отношениях, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами.
«Подчеркну: именно многополярный мир, построенный на международном праве, на более справедливых отношениях, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами. Среди них региональные конфликты и распространение оружия массового уничтожения, терроризм и киберпреступность», – передает РИА «Новости» сообщение президента.
По его словам, все эти вызовы носят глобальный характер, и без объединения усилий и потенциалов всех государств их не преодолеть.
При этом Путин отметил, что Запад пытается сохранить ускользающую из его рук гегемонию, проводит политику сдерживания любых альтернативных путей развития.
«Они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка. Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм», – подытожил он.
Ранее российский лидер заявил, что у России на разных континентах есть много единомышленников и союзников, которые не прогибаются перед гегемоном, выбирая суверенный путь. Он подчеркнул, что «развивая широко военно-техническое сотрудничество, объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность и наших стран, и мира в целом».
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США похвалили себя за «попытку предотвратить» конфликт на Украине
США приложили больше всех усилий, пытаясь предотвратить конфронтацию на Украине, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс в ответ на обвинения со стороны президента России Владимира Путина.
Комментируя заявление Путина о том, что Западу «нужны конфликты», Прайс назвал слова президента России «необоснованными». По версии Госдепа, «ни одна другая страна не сделала больше», чем США, «в преддверии жестокого вторжения России на Украину, чтобы попытаться предотвратить войну», передает ТАСС.
По его словам, США «взаимодействовали не только с партнерами и союзниками в НАТО и Киеве, но и с россиянами – на высоких уровнях». На взгляд Прайса, все эти контакты не дали искомого результата, «потому что президент Путин был полон решимости» реализовать планы проведения операции на Украине.
Ответственность за продолжение конфликта на Украине несет только правительство России, США лишь снабжают Киев средствами для обороны, утверждает Прайс. Он признал, что заключение другими странами с ОПК России военных контрактов чревато применением санкций со стороны США и «десятков других стран».
Напомним, Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил, что «для удержания своей гегемонии им нужны конфликты», а народу Украины уготовили роль пушечного мяса. Президент добавил, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине, а также разжигает противоречия в Азии, Африке и Латинской Америке.
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Путин сказал, как правильно бороться с алкоголизмом в регионах
При борьбе с алкоголизмом «нельзя ничего запрещать» и накручивать цены, необходимо усилить пропаганду здорового образа жизни (ЗОЖ), заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.
Путин отметил, что показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в регионе в прошлом году составил 122,6 случая на 100 тыс. граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза.
«Это много», – указал президент, его слова приводятся на сайте Кремля.
Между тем, по словам главы государства, при борьбе с алкоголизмом «нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее». «Нужно все-таки развернуть пропаганду здорового образа жизни», – призвал Путин.
Сенатор: Форум «Армия-2022» отражает переход к многополярной архитектуре мира
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«Армия-2022» показывает, что попытки ряда западных государств «законсервировать» мир с доминированием одного центра обречены на провал», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя начало работы Международного военно-технического форума «Армия-2022». Участие в официальной церемонии открытия принял Владимир Путин.
«Процесс перехода от однополярной к многополярной архитектуре мира продолжается, – об этом говорят подписанные на форуме контракты и в целом интерес к нашему оружию, проявленный странами Ближнего Востока, Азии, Южной Америки. Об интересе к нашим разработкам лично мне говорили несколько иностранных делегаций. Всего в этой выставке участвуют более 70 стран. Великолепные разработки показывают китайские, индийские, иранские стенды и многие другие», – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Здесь особенно очевидно, что попытки ряда западных государств «законсервировать» мир с доминированием одного центра обречены на провал», – добавил собеседник. По его мнению, перспективные мировые державы не готовы следовать в фарватере вашингтонской политики.
«Хочу отметить тезис, прозвучавший в речи президента на открытии форума, – о непосредственной связи наших новейших вооружений с укреплением суверенитета России. Я лично прошел по выставке и видел своими глазами то, о чем говорил Путин: разнообразные боевые системы, работающие с использованием искусственного интеллекта, беспилотная бронетехника, новейшие средства поражения и так далее», – перечислил сенатор. «Кстати, именно нынешний глава государства сыграл главную роль в возрождении нашего оборонно-промышленного комплекса после развала 1990-х», – добавил Долгов.
Россия выступает за всестороннее развитие военно-технического сотрудничества, заявил президент Владимир Путин, выступая в понедельник на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот». «Сегодня в условиях уверенно формирующегося многополярного мира это особенно важно. Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном, их лидеры проявляют настоящий мужской характер», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, такие союзники нашей страны «выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга». «Тем самым вносить свой вклад в защиту многополярного мира», – подчеркнул глава государства.
«Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки. Готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений: от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов», – добавил он.
Путин отметил, что проведение в рамках форума «Армия-2022» Международного антифашистского конгресса также имеет большое общественно-политическое значение. «Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны – жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма», – цитирует его РИА «Новости».
«Путин абсолютно прав в том, что Россия на сегодня не просто стала полностью независимой страной, но и служит ориентиром для всех по-настоящему суверенных государств мира. Кроме того, наша страна – один из мировых ориентиров того, как государство должно сохранять историческую память, – подчеркивает Долгов. – Мы не дадим возникнуть у нас тому, что происходит сегодня в Прибалтике, Польше, где историю Второй мировой войны переписывают под давлением центров НАТО – Вашингтона и Брюсселя. Неслучайно Путин сегодня указал: сохранение исторический памяти – это наша ответственность как перед предками, так и перед потомками».
Путин назвал глупостью попытки «отменить Россию»
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Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам форума «Таврида.Арт», заявил, что попытки «отменить Россию» бесперспективны и глупы.
«Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории», – заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.
Президент приветствовал гостей и участников четвертого фестиваля «Таврида.Арт».
«Искренне рад, что бухта Капсель и древний Судак стали уже традиционным центром притяжения для одаренной молодежи из разных регионов нашей страны. В этом году в дружной команде фестиваля ребята из освобожденных территорий – из Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня вы все рядом, готовы объединять усилия ради достижения общих целей, а значит, уверены: чтобы быть сильными, нужно быть вместе. Этому учит вся богатейшая, тысячелетняя история России», – сказал глава государства.
«Историю делают люди. И сегодня это в том числе вы – молодые, умеющие мечтать и творить, работать и побеждать. Вам продолжать традиции культуры, обеспечивать преемственность поколений», – отметил Путин.
«Каждый из вас – яркая, творческая личность. Вы представляете различные направления культуры и искусства, но вас объединяют общие и всем понятные ценности: вера в справедливость, любовь к Родине, стремление к саморазвитию, искреннее желание помогать людям. Именно эти качества, качества национального характера делают наш народ непобедимым, а нашу тысячелетнюю культуру – великой», – подчеркнул президент.
«Знаю, что вы своими творческими достижениями, своими делами поддерживаете наших героев – солдат, офицеров, добровольцев и ополченцев на Донбассе. Спасибо вам за это. Мы знаем, что любые сложности и испытания – это время новых возможностей, и часто говорим об этом. Это время смелых людей, это так и есть, а вы – именно такие. Хочу пожелать всем вам обрести на «Тавриде» новых друзей, покорить новые вершины мастерства. Надеюсь, что открывающийся сегодня фестиваль станет для вас важной ступенью к этим вершинам. Успехов вам и всего самого-самого доброго», – сказал президент.
Фестиваль «Таврида.АРТ» проходит с 15 по 19 августа в Крыму рядом с Судаком, в бухте Капсель. Главные темы фестиваля: «Жить и работать в России» и «Нас не отменишь». «Таврида.АРТ» объединит на своей площадке 4 000 участников со всей страны, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсона и Запорожья.
Участниками фестиваля станут резиденты арт-кластера «Таврида» и молодые деятели культуры, искусств и креативных индустрий, представители студенческих СМИ, финалисты проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», лидеры волонтерских движений и НКО, участники конкурса «Большая перемена» и их родители, участники Всероссийского фестиваля исторической реконструкции.
Ключевым событием фестиваля креативного образования станет презентация Университета креативных индустрий «Таврида.АРТ». Образовательный центр, который в настоящее время строится и откроет свои двери в 2023 году, будет новой образовательной средой для представителей культуры и искусства.
Фестивать «Таврида.АРТ» входит в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
Путин указал на большие перспективы подготовки иностранных военных в России
Большие перспективы наблюдается в подготовке иностранных военнослужащих, в повышении их квалификации в России, заявил президент Владимир Путин на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот».
«Тысячи военных профессионалов из разных стран мира гордятся тем, что военные вузы и академии нашей страны стали для них альма-матер», – приводит ТАСС слова президента.
Он заверил, что страна будет и впредь «энергично работать в этом важном направлении».
Одновременно, указал Путин, Москва выступает за продолжение совместных военных учений со своими союзниками.
«Как и раньше, приглашаем наших союзников и партнеров к участию в совместных командно-штабных и других видах учений», – заявил глава государства.
Президент отметил, что отработка сложных учебно-боевых задач важна для повышения воинского мастерства и качества военного управления, для совершенствования тактики и слаженности частей и соединений.
«Убежден: развивая широкое военно-техническое сотрудничество, объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность и наших стран, и мира в целом», – подчеркнул Путин.
Ранее на форуме президент отмечал, что у России на разных континентах есть много единомышленников и союзников, которые не прогибаются перед гегемоном, выбирая суверенный путь.
Путин заявил о необходимости жестко реагировать на любые формы неонацизма и русофобии
Президент России Владимир Путин на форуме «Армия-2022» заявил о необходимости жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны, проявлений неонацизма, русофобии и расизма.
«Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в 20-м веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны – жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма», – цитирует его РИА «Новости».
Он отметил, что проведение в рамках форума Международного антифашистского конгресса имеет большое общественно-политическое значение.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об оголтелой русофобии Запада.
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Путин пригласил на совместные военные учения страны-партнеры
Россия заинтересована в совместных учениях с другими странами, заявил президент Владимир Путин на форуме «Армия-2022», он пригласил к участию в них партнеров в ходе форума.
«Приглашаем наших союзников и партнеров к участию в совместных командно-штабных и других видах учений», – цитирует Путина РИА «Новости».
Российская сторона видит большие перспективы в подготовке иностранных военных и повышении их квалификации.
«Мы будем и впредь энергично работать в этом направлении», – сказал глава государства.
Тысячи военных профессионалов из разных стран мира гордятся тем, что военные вузы и академии нашей страны стали для них альма-матер», – приводит слова Путина ТАСС.
Также на форуме президент отмечал, что у России на разных континентах есть много единомышленников и союзников, которые не прогибаются перед гегемоном, выбирая суверенный путь.
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