Движение на российско-эстонской границе возобновлено

Наемники из Европы в суде ДНР не признали вину

Наемники из Хорватии, Британии, Швеции, воевавшие на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), не признали вину в суде Донецкой народной республики (ДНР).

Гражданин Швеции Густавссон Матиас, гражданин Хорватии Пребег Векослав и граждане Британии Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили не признали вину, передает РИА «Новости».

Густавссону, Пребегу и Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статье «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях».

Хиллу предъявлено обвинение по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях», а Хили – по статье «Пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте».

Между тем судья объявил, что обвиняемым грозит смертная казнь.

«Суд обязан разъяснить, что обвинение Густавссону, Пребегу и Хардингу предусматривает высшую меру наказания», – цитирует судью ТАСС.

Напомним, Верховный суд ДНР рассматривает уголовное дело в отношении британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава. Они обвиняются в наемничестве. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.

Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.

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