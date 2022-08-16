Путин высоко оценил темпы развития Тамбовской области

Президент Владимир Путин встретился врио главы Тамбовской области Максимом Егоровым. Глава государства отметил, что в регионе наблюдается рост промышленности, строительства и сельского хозяйства.

«У вас наблюдается устойчивый рост промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, растут услуги населению, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

«Но вы совершенно справедливо и правильно обращаете внимание на то, что нужно поддерживать внимание к вопросам рынка труда. Вы упомянули об этом, я для себя некоторые вещи пометил. Конечно, постараемся вам помочь», – добавил президент.

Егоров в свою очередь отметил, что в регионе «в целом все спокойно». «Мы реализуем национальные проекты, строим школы, больницы, дороги, занимаемся благоустройством. Запустили региональный проект «Дворы Тамбовщины» с новыми подходами, и сейчас их уже реализовываем. На это заложили в бюджете 500 миллионов рублей. Совершенно новые дворы», – сказал глава области.

«Отдельно хотелось бы отметить, что особое внимание мы уделяем качеству жизни на сельских территориях и помним Ваш наказ, что качество жизни на селе не должно отличаться от городского. В этом направлении очень плотно работаем», – добавил Егоров.

В конце встречи Путин пожелал региону успехов. «На мой взгляд, все у вас развивается достаточно стабильно. Так держать», – заключил президент.