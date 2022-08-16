Министр обороны Китая назвал связи с Россией образцом сотрудничества

Сотрудничество Китая с Россией является образцом взаимодействия двух крупных держав без формирования враждующих блоков и нагнетания конфронтации, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в видеообращении на X Московской конференции по международной безопасности.

«Китай и Россия – образец сотрудничества без формирования блоков, а также без нагнетания конфронтации. Пекин и Москва постоянно укрепляют взаимное доверие, способствуя развитию наших двусторонних стратегических отношений на еще более высоком уровне», – приводит его слова ТАСС.

Вэй добавил, что на фоне попыток Соединенных Штатов подорвать стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе армия Китая готова защищать страну.

«Недавняя поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань стало грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая, негативно отразившись на мире и стабильности в регионе, в Тайваньском проливе. Китай нельзя укротить, мы не боимся сил зла, а также каких-либо врагов. Мы преисполнены решимости и готовы сражаться с любым неприятелем», – сказал он.

Министр напомнил, что Тайвань – неотъемлемая часть Китая, и Пекин рассматривает все касающиеся его вопросы как внутриполитические проблемы, в которые не имеет права вмешиваться ни одна другая страна. «Сепаратисты, выступающие за так называемую независимость Тайваня, обязательно сломают себе шею, а попытки внешнего вмешательства обречены на провал», – добавил глава Минобороны КНР.

Он подчеркнул, что позицию Китая по тайваньскому вопросу поддерживают большинство стран мира и более 170 из них недавно опубликовали соответствующие заявления, «поддерживающие стремление Пекина защитить свой суверенитет». Также Вэй отметил важную роль стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества на фоне дестабилизирующих действий Вашингтона в регионе.

«НОАК проводит масштабные военные учения вокруг Тайваня – это законные и правильные действия, направленные на защиту суверенитета нашей страны», – заключил глава оборонного ведомства КНР.

Ранее Пекин поблагодарил Москву за поддержку после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, Китай выразил готовность продолжать вместе с Россией отстаивать международный порядок, основанный на Уставе ООН.