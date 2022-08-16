В ЭИСИ рассказали о новых региональных практиках

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал новый список направленных на благоустройство жизни практик, применяемых в российских регионах.

В Костромской области появилась новая мера поддержки многодетных семей. При рождении третьего и каждого последующего ребенка семьям, вне зависимости от уровня доходов, область будет выплачивать дополнительную единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Этими деньгами семьи смогут распорядиться на свое усмотрение, сообщается в Telegram-канале ЭИСИ.

В Дагестане работает диспетчерский центр «Общение без барьеров» центра социальной реабилитации «Друг». Деятельность центра нацелена на организацию оперативного доступа людей с нарушениями слуха к различным госучреждениям в сфере здравоохранения, соцзащиты населения, образования, занятости и службы МЧС, на региональном и федеральном уровнях.

Приоритетная задача центра заключается в создании доступной и удобной формы коммуникаций для инвалидов по слуху, проживающих в республике. Диспетчерские услуги будут оказывать операторы-переводчики русского жестового языка с использованием приемов голосовых сообщений, SMS-сообщений, сообщений по электронной почте, а также видеовызовов (Skype, WhatsApp, Viber).

В Забайкальском крае начали действовать группы временного пребывания пенсионеров. С 22 августа забайкальцы смогут оставлять под присмотром своих пожилых родственников на день в госпитале для ветеранов войн. В течение дня посетители будут находиться под наблюдением медицинского персонала госпиталя – им будут контролировать артериальное давление, они будут получать питание, кислородные коктейли, а также смогут отдыхать после обеда.

Кроме того, посетителям группы дневного пребывания предлагаются занятия лечебной физкультурой с профессиональными инструкторами и занятия с психологом по восстановлению когнитивных функций. Также для пожилых людей будут проводиться занятия по профилактике падений и переломов, предупреждению когнитивных нарушений, старческой астении, особенностям питания в пожилом возрасте, физической активности.

В Мурманской области отличникам учреждений СПО начали выплачивать дополнительную стипендию. Глава региона Андрей Чибис заявил, что для поддержки отличников колледжей и техникумов в регионе учредили дополнительную стипендию. По 10 тыс. рублей ежемесячно начнут получать почти 500 ребят уже с сентября.

В Ямало-Ненецком автономном округе начали работу модульные аэровокзалы. В селах Овгорт и Горки на вертолетных площадках построили служебно-пассажирские павильоны.