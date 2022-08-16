Мурашко призвал россиян соблюдать масочный режим в общественных местах

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16 августа, вторник | Последнее обновление — 09:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: При детонации боеприпасов под Джанкоем пострадали два крымчанина
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Успех наших войск стал в том числе и следствием грубого просчета командования ВСУ, которое, поддавшись давлению политического руководства, все же решилось нанести контрудар.
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Россия и Турция являются искренними союзниками в одних вопросах, и в то же время непримиримыми противниками в других. Самое интересное то, что эти два статуса им удается успешно сочетать. А все потому, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган играют по новым правилам международных отношений.
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Потеря Украиной Днепра будет иметь самые серьезные последствия для украинской государственности, куда более серьезные, чем потеря Харькова или Одессы.
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Мурашко призвал россиян соблюдать масочный режим в общественных местах
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Масочный режим необходимо соблюдать в общественных местах в связи с подъемом заболеваемости COVID в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе поездки в Читу.
Также он призвал своевременно пройти ревакцинацию.
«Сейчас идет период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, очередной этап, поэтому очень важно, чтобы сегодня мы все-таки соблюдали масочный режим в общественных местах и своевременно ревакцинировались», – передает ТАСС слова Мурашко.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности из-за роста заболеваемости COVID в республике. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Елена Кузьмина сообщила, что масочный режим в общественных местах и в транспорте вернут в Бурятии в связи с ростом заболеваемости COVID-19
В России оценили переговоры Киева и Лондона об уничтожении Крымского моста
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«Великобритания готова и дальше увеличивать объемы военной помощи Украине. Но воевать за чужие интересы, как это было во времена Крымской войны 1853-1856 годов, она не станет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее в Киеве сообщили, что провели переговоры с Лондоном об уничтожении Крымского моста.
«Подобный разговор действительно мог состояться. За счет того, что у Зеленского с Джонсоном очень теплые отношения, представители Киева и Лондона могли обсуждать положение дел на поле боя, а также дальнейшие планы ВСУ», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Эксперт предположил, что Британия даже заверила, что «не против такого развития событий». «Но было бы странно предполагать, что именно позиция Лондона станет решающим фактором, который определит стратегию Киева. В том числе стратегию целей для артиллерийских и ракетных ударов. Все же Британия не является непосредственным участником конфликта, да и основным источником помощи Украине ее назвать нельзя. Такие решения должны согласовываться с Вашингтоном. Так что к подобным заявлениям стоит относиться с должной долей скепсиса», – заметил собеседник.
«Однако в данной ситуации почти любые исторические параллели могут быть уместны, в том числе и Крымская война 1853-1856 годов. Но надо понимать, что Великобритания и при Джонсоне, и после него не готова стать полноценным участником конфликта. И это серьезное отличие сегодняшних реалий и ситуации XIX века, когда Британия была готова воевать за турецкие интересы в регионе. Сейчас такой готовности нет», – рассуждает политолог.
«Тем не менее военная помощь со стороны Лондона будет увеличиваться, будут появляться новые программы по переподготовке украинских военных, в том числе на британской территории. Но воевать Лондон не собирается. Едва ли в ближайшем будущем это положение может измениться», – заключил Кортунов.
Накануне стало известно о том, что Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
Он также снабдил запись фотографией переговоров, на которой, кроме него и главы британского Минобороны, запечатлен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого. Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».
При этом с военно-технической точки зрения Крымский мост хорошо охраняется и защищается. Как писала газета ВЗГЛЯД, сам по себе мост – фундаментальное сооружение, которое можно уничтожить только ядерным ударом или выпустить по нему сотню мощных ракет и всеми попасть. Но это нереально из-за эффективной работы российских систем ПВО и ПРО.
Кроме того, ни один стратегический мост не является беззащитным. Например, от морских диверсантов мост защищен специальными отрядами и заграждениями, которые помешают диверсантам подобраться к мосту, заминировать его и взорвать. Также там есть береговая охрана. Все это вместе составляет систему защиты Крымского моста.
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Немцы жестко ответили на обращение Зеленского к россиянам
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Читатели немецкой газеты Spiegel раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, предложившего россиянам выступить против спецоперации.
«Ах, господин Зеленский, стоит начать с себя, ведь именно вы стали виновником всей ситуации», – передает РИА «Новости» сообщение пользователя zw9s.
«А как насчет соучастия тех, кто поддерживает самоуверенность Зеленского-актера? Сколько это стоит жизней?», – поддержал nzjdMFpV.
«С самого начала Зеленский хотел любыми средствами вовлечь Запад в конфликт, поскольку у его армии не было бы шансов без иностранных денег и оружия. За это борьба с ним раздувается бесконечно», – добавил rrnsne2Nr.
«У него есть только эта футболка?» – спросил Profikommentierender.
«Теперь беспомощность Зеленского становится очевидной», – отметил Arno42.
«Каждый день Зеленский записывает свои обращения, достал уже», – возмутился GvbR72.
«Он должен обратиться к своим соотечественникам. В частности, к «азовцам», которые действовали на востоке Украины с 2014 года и привели к сегодняшней ситуации», – заключили читатели.
Ранее Зеленский заявил, что всем россиянам должны запретить въезд в страны Запада, даже если речь идет о тех, кто покинул страну в знак протеста против действий российских властей.
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Эксперт спрогнозировал ответ Москвы на ситуацию с «Шауляй-банком»
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«Если Еврокомиссия не сможет повлиять на литовские власти в вопросах транзита, России придется перейти к экономической блокаде Вильнюса», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее стало известно, что литовский «Шауляй-банк», обслуживающий калининградский транзит, прекратил операции в рублях, а с 1 сентября и вовсе перестанет работать с Россией.
«Своими действиями Литва провоцирует Россию на жесткую реакцию. Разумеется, военный ответ недопустим. Вместе с тем нам нужно готовиться к полному прекращению экономических связей с этой республикой. Это будет своего рода объявление экономической блокады», – заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
Эксперт при этом усомнился в том, что Еврокомиссия согласна с позицией властей Калининградской области относительно того, что Литва должна сама урегулировать проблему приема оплаты за транзит.
«Брюссель не проявляет солидарность с нами. Другое дело, что идти на открытый конфликт с Россией из-за Вильнюса они не станут. У ЕК есть способы повлиять на решения литовских властей, но они, как всегда, балансируют на грани. С одной стороны, не хотят свалиться в полноценный конфликт, а с другой – стремятся поддержать Литву в ее антироссийской деятельности», – отметил собеседник.
«Конечно, нам надо пытаться вести диалог с Брюсселем. Но вопрос в том, насколько это реально. Сама Литва едва ли откажется от принятых решений, но Еврокомиссия может проявить некоторую жесткость и заставить руководство республики сделать это», – полагает Межевич.
Ранее литовский «Шауляй-банк», обслуживающий калининградский транзит, прекратил операции в рублях. Об этом в эфире радио LRT заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. «Шауляй-банк» с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября – во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее», – сказала она.
Власти Калининграда в свою очередь отметили, что прекращение Литвой расчетов в рублях не повлияет на транзит, поскольку счета на обслуживание транзита и раньше выставлялись в валюте. Если же Литва не определится с платежами за железнодорожный транзит в Калининград, он пойдет морем.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как действовать России в случае попыток Литвы остановить калининградский транзит.
«Необходимо вновь оказать давление на Вильнюс и на Брюссель. Литва и Евросоюз обязались предоставлять свободу передвижения грузов, следующих из России в Калининградскую область и обратно. Нас не интересует, что это за банк и чем объясняются возникшие проблемы. Поскольку Литва собственноручно замкнула все операции по транзиту на «Шауляй-банк», значит теперь ее задача – самостоятельно разрешить эту ситуацию, любыми способами», – сказал калининградский политолог Александр Носович.
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Северск блокирован союзными войсками с трех сторон
Город Северск в ДНР, находящийся под контролем Киева, сейчас находится в блокаде со стороны союзных войск с трех сторон, сообщил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
«Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений. Дальше однозначно будет продвижение, вопрос – через сколько времени, никто никуда не подгоняет, никто лишние силы там терять не собирается», – заявил Мирошник в эфире «России 1», передает РИА «Новости».
Ранее Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что сейчас завершен «процесс перемалывания» на линии Северск – Соледар – Артемовск. «После освобождения Лисичанска именно на этом рубеже ВСУ достаточно серьезно закрепились и оказывали сопротивление», – указывал он.
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Наемники из Европы в суде ДНР не признали вину
Наемники из Хорватии, Британии, Швеции, воевавшие на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), не признали вину в суде Донецкой народной республики (ДНР).
Гражданин Швеции Густавссон Матиас, гражданин Хорватии Пребег Векослав и граждане Британии Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили не признали вину, передает РИА «Новости».
Густавссону, Пребегу и Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статье «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях».
Хиллу предъявлено обвинение по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях», а Хили – по статье «Пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте».
Между тем судья объявил, что обвиняемым грозит смертная казнь.
«Суд обязан разъяснить, что обвинение Густавссону, Пребегу и Хардингу предусматривает высшую меру наказания», – цитирует судью ТАСС.
Напомним, Верховный суд ДНР рассматривает уголовное дело в отношении британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава. Они обвиняются в наемничестве. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
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Россия отозвала лицензии на ремонт вертолетов «Ми» у Чехии и Болгарии за помощь Киеву
У чешских и болгарских ремонтных предприятий отозваны лицензии по вертолетам «Ми» за сотрудничество с Украиной, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
«Всем государствам, заявившим о передаче отечественной ПВН (продукции военного назначения) киевскому режиму, направлены официальные ноты о недопустимости подобных действий. У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа «Ми», – цитирует Шугаева РИА «Новости».
Он пояснил, что приостановлена поставка запчастей и комплектующих для авиатехники и другой техники, находящейся в недружественных странах.
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Посол ЛНР: ВС Украины лишились предпоследней линии обороны в Донбассе
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«Теряя рубежи линии обороны, Украина рискует остаться без военной и материальной помощи западных кураторов, а также навлечь на себя более пристальный контроль за переданным ей вооружением», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее стало известно, что союзные силы освободили завод Knauf в Соледаре (ЛНР), а также прорвали линию защиты ВСУ в Угледаре (ДНР).
«Та ситуация, которую называли простоем или пробуксовкой, на самом деле была осознанным процессом по перемалыванию фортификационных сооружений и военно-технических возможностей ВСУ», – рассказал Мирошник.
«На сегодняшний день процесс перемалывания практически завершен на линии Северск – Соледар – Артемовск. После освобождения Лисичанска именно на этом рубеже ВСУ достаточно серьезно закрепились и оказывали сопротивление. Сейчас уже этого рубежа у них практически нет. Поступает информация о том, что из этих городов на последнюю линию рубежа, это Славянск – Краматорск – Дружковка, отводятся командные пункты, вывозится документация», – отметил собеседник.
«Достаточно серьезное продвижение в Соледаре и активная работа в Северске говорят о том, что сейчас наши подразделения доразбирают эту линию обороны. В дальнейшем украинские войска либо отведут свои силы, либо их туда вытолкают», – полагает Мирошник.
Как отметил дипломат, для президента Украины Владимира Зеленского в качестве первоочередного вопроса сейчас стоит политический. «Ему очень не хочется констатировать, что ВС Украины опять прогнули, что опять они потеряли свои рубежи обороны. Поэтому они сейчас будут пытаться затянуть время, чтобы придумать какое-то оправдание потери очередного рубежа обороны», – сказал он.
«В первую очередь это будет оправдание для западных партнеров Украины, которые дают деньги и вооружение. Они еще больше задумаются, стоит ли продолжать спонсорство. Оставляя рубежи, Украина рискует по двум направлениям: во-первых, ее могут отстранить от переговорного процесса по поставкам вооружений, а во-вторых, Вашингтон и Лондон могут начать еще пристальнее следить за тем, как Киев использует их оружие», – заметил Мирошник.
Комментируя прорыв обороны ВСУ на Угледарском направлении, Мирошник отметил, что «там еще идет процесс, идет работа». «В районе Угледара вскрыта оборона противника, идут военные действия и зачистка. То, что этот прорыв поспособствует снижению интенсивности обстрелов Донецка – это факт, но произойдет это не сразу, а по мере отодвигания ВСУ. Чем дальше от города, тем у них меньше возможностей для нанесения ударов по жилым районам Донецка и другим населенным пунктам», – сказал он.
«Очевидно, что выбор направления отступления у ВСУ не сильно большой. С Угледарского направления они будут отступать на северо-запад, на свой последний рубеж, который пока в состоянии удерживать – это Славянск – Краматорск – Дружковка», – полагает собеседник.
«Морально-психологический настрой у украинских военных также очень слабый. Это логично, учитывая поражения на фронте. На них очень сильно давит все происходящее. Их насильственно мобилизовали и бросили на передовую, где они попали под шквал огня. Достаточно свидетельств, что они покидают позиции», – рассказал дипломат.
«При этом говорить о массовой сдаче бойцов ВСУ в плен пока сложно, поскольку сейчас не так много контактных боев. Чаще всего ВСУ попадают под огневой шквал, когда сдаться в плен невозможно, но по мере отработки и зачистки крупных городов число сдавшихся в плен будет расти. Главное, чтобы они получали эту возможность, поскольку у них с одной стороны заградотряды, а с другой – огневая линия, и чтобы сдаться в плен нужно еще добежать», – отметил он.
«А у наших ребят настрой боевой. Это видно по результатам – есть движение в Авдеевке, Угледаре, Соледаре, Северске, то есть продвижение идет по всей линии фронта. Это всегда вселяет уверенность в своих силах и в том, что мы дойдем до выполнения поставленной задачи», – резюмировал Мирошник.
Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что силы народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара.
«Бойцы Шахтерской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе», – написал Безсонов в своем Telegram-канале.
Вместе с тем военкоры сообщили о том, что в Соледаре освобожден завод Knauf. Ранее в воскресенье Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Уды на севере Харьковской области. Днем ранее союзные силы России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда ВСУ обстреливали северную и западную части Донецка.
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Ликвидирован один из «лучших украинских летчиков»
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Антон Листопад, которого на Украине считают «одним из лучших летчиков», ликвидирован в ходе специальной военной операции России, сообщили СМИ.
Обстоятельства гибели пилота пока неизвестны.
«За несколько дней до гибели в День воздушных сил Украины он получил от президента орден «За мужество» III степени», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Думская» слова представителя госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции в Ивано-Франковской области Владимира Веркальца.
По информации издания, в 2019 году Листопад был признан «лучшим пилотом Украины».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Американский наемник по прозвищу Boneface рассказал о страхе Зеленского
Наемники из других стран, действовавшие на стороне ВСУ, оказались брошены украинским президентом Владимиром Зеленским на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, поскольку он их боится, заявил вернувшийся с Украины неонацист из США Кент Маклеллан, известный как Boneface.
Украинский президент Зеленский отправил иностранных наемников в «Азовсталь», чтобы достигнуть своих целей, заявил Маклеллан, передает ФАН.
«Зеленский бросил нас умирать. Он боится нас еще больше, чем русских. Я убежден в этом», – сказал он.
По его словам, он попал на Украину при содействии Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.
В понедельник Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Харьковской области более 150 наемных боевиков из Польши и Германии.
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ФСБ предотвратила готовившийся сообщниками Тесака теракт под Волгоградом
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Украинские спецслужбы планировали теракт на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области, атаку намеревались совершить праворадикалы из созданной неонацистом Максимом Марцинкевичем, известным как Тесак, группы «Реструкт», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Предотвращена попытка подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта в Волгоградской области на объекте нефтегазового комплекса. В ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина России, входившие в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной видеоблогером неонацистского толка Марцинкевичем Максимом», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
На месте нашли самодельное взрывное устройство (СВУ) большой мощности, два травматических пистолета, переделанных в боевые.
Организацию теракта проводили члены «Реструкта» россиянин Андрей Чуенков 1986 года рождения, участвующий сейчас в боевых действиях на Украине в составе нацбата «Ураган», и гражданин Украины Юрий Ионов 1988 года рождения из нацбата «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), указали в ФСБ.
Также проводятся мероприятия по пресечению преступной деятельности Чуенкова и Ионова. Ионов близок с основателем полка «Азов» Андреем Билецким. Кроме того, ведется розыск их пособников в России.
Напомним, в сентябре 2020 года Марцинкевича обнаружили в камере следственного изолятора в Челябинской области мертвым. Предварительной причиной смерти был назван суицид.
В январе 2022 года Кассационный суд признал незаконным отказ в возбуждении дела после смерти Марцинкевича, а в мае по этому делу вновь началась проверка.
Появились фото с Пригожиным после слухов о смерти бизнесмена
Фотографию российского предпринимателя Евгения Пригожина в Попасной в ЛНР распространили в соцсетях, ее опубликовал Герой России Андрей Богатов.
«Ищем с Пригожиным его тело», – подписал снимок Богатов, передает РИА «Новости».
Фото было опубликовано после слухов о том, что бизнесмен погиб после удара по Попасной, где якобы располагается база ЧВК «Вагнер», ассоциируемая с Пригожиным.
На снимке Богатов и Пригожин стоят на фоне разрушенного строения.
Военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что украинские СМИ сообщали о гибели Пригожина после удара Himars по Попасной.
Британский самолет-разведчик нарушил воздушную границу России
Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос, заявили в Минобороны.
«Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила государственную границу России в районе мыса Святой Нос», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Экипаж российского самолета вытеснил RC-135 из российского воздушного пространства.
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ВС России уничтожили на Украине более 100 наемников из Польши и Германии
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Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции.
В результате удара армейской авиации ВКС России по боевым позициям 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области потери 105-го и 107-го батальонов этой бригады составили более 160 националистов», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики (ДНР) артиллерийским ударом российских войск по боевым позициям 66-й механизированной бригады ВСУ ликвидировано более 70% личного состава 3-го батальона данного соединения.
В районах населенных пунктов Угледар, Водяное и Доброволье ДНР ударами высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ уничтожено более 260 националистов.
На Соледарском направлении в результате наступательных действий и огневого поражения боевых позиций ликвидировано более 50% личного состава и военной техники 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены: пункты управления 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска, 60-й пехотной бригады в районе Осокоровки Херсонской области, а также живая сила, вооружение и военная техника, в том числе националистических батальонов, в районах населенных пунктов Мерефа Харьковской области, Константиновка ДНР, в городе Николаеве и Великомихайловке Днепропетровской области.
Уничтожены: склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Зайчевское Николаевской области, три склада боеприпасов в районе населенных пунктов Краматорск и Константиновка ДНР, а также два склада топлива для военной техники в районе Чугуева и Ковяги Харьковской области», – перечислил представитель Минобороны.
«В рамках контрбатарейной борьбы поражен взвод украинских артиллерийских орудий «Мста-Б» в районе Майорска ДНР.
Кроме того, подавлено: три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Звановка, Соледар, Зайцево, а также четыре взвода артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Артемовск, Пантелеймоновка, Георгиевка, Новоселка, Крестище ДНР и Новоалександровка Херсонской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Марьинка ДНР, Червоное Херсонской области и Уды Харьковской области.
Кроме того, перехвачено два реактивных снаряда систем залпового огня в районе населенного пункта Новотроицкое ДНР», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1741 беспилотный летательный аппарат, 365 зенитных ракетных комплексов, 4311 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3304 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4891 единица специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
В конце прошлой недели в Минобороны сообщили об уничтожении 2 тыс. украинских военных под Соледаром.
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Названа дата выпуска полностью импортозамещенного МС-21
Полностью импортозамещенная версия самолета МС-21 будет готова к концу 2024 года, также к концу 2023 года должна быть готова импортозамещенная версия Sukhoi Superjet, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24».
«Мы от тех графиков, которые заявлялись, не отходим. До конца следующего года мы должны получить полностью импортозамещенную версию Sukhoi Superjet, а в конце 2024 года то же самое должно произойти по самолету МС-21», – приводит слова Мантурова ТАСС.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аврора» теперь имеет допуск на оперативное техническое обслуживание Sukhoi Superjet 100.
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Шведский наемник рассказал о покупке гражданства Украины за 700 долларов
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Пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне Украины, заявил на суде в Донецкой народной республике, что заплатил за украинское гражданство 700 долларов.
Густавссон также рассказал, что помимо украинского гражданства, он за взятку приобрел украинское водительское удостоверение, передает РИА «Новости».
Кроме этого, он рассказал, что 24 февраля подписал контракт с украинскими войсками на службу в морской пехоте в качестве матроса на должность рулевого-моториста. Наемник подтвердил, что прав на управление морским судном, как и сертификата о прохождении соответствующих курсов, у него нет.
Матиас Густавссон сдался в плен в Мариуполе в промзоне завода «Азовсталь». Сейчас он проходит обвиняемым по делу о наемничестве.
Ранее в понедельник в ДНР прошло судебное заседание в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне украинских боевиков в Донбассе, в ходе которого им было предъявлено обвинение. Свою вину они не признали.
Напомним, Верховный суд ДНР рассматривает уголовное дело в отношении британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава. Они обвиняются в наемничестве.
Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
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