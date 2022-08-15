Сенатор: Форум «Армия-2022» отражает переход к многополярной архитектуре мира

Взгляд
15 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 20:04  |  vz.ru
Разделы

Ближний Восток разрушает украинский миф о мировом голоде

В Ливане решили отказаться от 26,5 тонн лежалой украинской кукурузы EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС
Razoni, первое судно, которое отправилось с Украины в Ливан в рамках зерновой сделки, в итоге прибыло в Турцию, поскольку ливанский покупатель отказался от поставки. Что стало причиной отказа, как подобные события могут отразиться на реализации зерновой сделки и что это означает для России? Подробности...
Перейти в раздел…

Цинизм помешал Пентагону посмотреть на секретные объекты РФ

ДСНВ пришел на смену договору, подписанному Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим Илья Питалев/РИА Новости
Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. Такие инспекции подразумевает Договор о СНВ, положения которого Джо Байден недавно предложил сохранить и перенести в новый. Означает ли это, что Москва отказала Байдену, и что нового Договора о стратегическом оружии не будет? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса

Взятие Песков показывает эффективность наступления союзнических сил Алексей Майшев/РИА Новости
Союзнические войска России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда последние восемь лет противник обстреливал северную и западную части Донецка. Бои за этот пункт оказались самыми масштабными, став для пехоты ВСУ «мясорубкой и адом». Теперь войска союзников могут ускорить продвижение в направлении Артемовска, Соледара и других городов, что в итоге приведет к полному освобождению Донбасса и психологическому надлому киевского режима. Подробности...
Перейти в раздел…

Южная Азия стала жертвой антироссийских санкций

Протестная активность подогревается прежде всего неумелыми действиями властей Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press
Массовые беспорядки в Сьерра-Леоне накануне привели к жертвам с обеих сторон. Протесты в Бангладеш усиливаются с каждым днем. Таким образом, острый кризис власти на Шри-Ланке – далеко не последний. Протестная активность возможна и в более мощных странах Южной Азии, таких как Индия и Пакистан. Одна из главных причин нестабильности, говорят эксперты, антироссийские санкции США, которые провоцируют рост цен на энергоносители. Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

В международной политике настает эпоха попутчиков

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия и Турция являются искренними союзниками в одних вопросах, и в то же время непримиримыми противниками в других. Самое интересное то, что эти два статуса им удается успешно сочетать. А все потому, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган играют по новым правилам международных отношений. Подробности...

Днепропетровск как код доступа к демонтажу Украины

Виктор Иванченко
Виктор Иванченко, журналист, Киев
Потеря Украиной Днепра будет иметь самые серьезные последствия для украинской государственности, куда более серьезные, чем потеря Харькова или Одессы. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Афганистан показал тупиковый путь Запада

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Год назад «кабульский клуб воздушного дайвинга» наглядно показал, какая судьба может ждать страны, элиты которых выбрали в качестве стратегии осознанный отказ от суверенитета и передачу важных национальных активов в руки Запада. Подробности...
Перейти в раздел…

За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 11 комментариев

Кто из мировых лидеров достиг дна

Прибалтика отменяет русских

Перейти в раздел…

В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
Подробности...

В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
Подробности...

В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
  • Да

  • Нет
Вы будете огорчены из-за невозможности поехать в Евросоюз в случае запрета ЕС на выдачу виз россиянам?
  • Да

  • Нет
Вам удалось сходить в отпуск в этом году?
  • Да

  • Нет

  • Только планирую сходить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Цена газа в Европе поднялась выше 2,4 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров
    ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС Стала известная дата выпуска полностью импортозамещенного МС-21 Названа вероятная причина отравления жильцов пятиэтажки в Москве Чехия и Болгария за помощь Киеву лишены лицензий на ремонт вертолетов «Ми»
    Наемники из Европы в суде ДНР не признали вину Появились фото с Пригожиным после слухов о смерти бизнесмена В Бурятии ввели масочный режим в общественных местах Нацбанк Румынии нанял на работу известную гадалку
    Путин заявил о превосходстве российских перспективных вооружений над зарубежными Названы преимущества будущей российской орбитальной станции над МКС Глава Pfizer заболел COVID-19 после четырех вакцинаций В Wildberries объяснили появление слова «Ягодки» на сайте

    Главная тема


    США теряют представление о последствиях давления на Россию

    подрыв нефтепровода


    ФСБ предотвратила готовившийся сообщниками Тесака теракт под Волгоградом

    освобождение ДНР


    Северск блокирован союзными войсками с трех сторон

    телевизионное шоу


    Стали известны имена наставников нового сезона «Голоса»

    Видео

    военные термины


    Как понимать сводки Минобороны России

    жизнь на передовой


    Горячее лето 22-го. Жажда в Донецке

    ядерная катастрофв


    У России есть два варианта защиты Запорожской АЭС

    «мясорубка и ад»


    Почему взятие Песков станет ключом к освобождению всего Донбасса

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    кабульский клуб


    Тимофей Бордачёв: Афганистан показал тупиковый путь Запада

    серьезные последствия


    Виктор Иванченко: Днепропетровск как код доступа к демонтажу Украины

    новые правила


    Геворг Мирзаян: В международной политике настаёт эпоха попутчиков

    на ваш взгляд


    Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?

    Сенатор: Форум «Армия-2022» отражает переход к многополярной архитектуре мира

    		    15 августа 2022, 20:01
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Армия-2022» показывает, что попытки ряда западных государств «законсервировать» мир с доминированием одного центра, обречены на провал», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, комментируя начало работы форума. Участие в официальной церемонии открытия принял Владимир Путин.

    «Процесс перехода от однополярной к многополярной архитектуре мира продолжается, – об этом говорят подписанные на форуме контракты и в целом интерес к нашему оружию, проявленный странами Ближнего Востока, Азии*, Южной Америки. Об интересе к нашим разработкам лично мне говорили несколько иностранных делегаций. Всего в этой выставке участвует более 70 стран. Великолепные разработки показывают китайские, индийские, иранские стенды и многие другие», – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

    «Здесь особенно очевидно, что попытки ряда западных государств «законсервировать» мир с доминированием одного центра, обречены на провал», – добавил собеседник. По его мнению, перспективные мировые державы не готовы следовать в фарватере вашингтонской политики.

    «Хочу отметить тезис, прозвучавший в речи президента на открытии форума, – о непосредственной связи наших новейших вооружений с укреплением суверенитета России. Я лично прошел по выставке и видел своими глазами то, о чем говорил Путин – разнообразные боевые системы, работающие с использованием искусственного интеллекта, беспилотная бронетехника, новейшие средства поражения и так далее», – перечислил сенатор. «Кстати, именно нынешний глава государства сыграл главную роль в возрождении нашего оборонно-промышленного комплекса после развала 90-х», – добавил Долгов.

    У России на разных континентах много союзников и единомышленников, заявил президент Владимир Путин, выступая в понедельник на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот». «Хочу подчеркнуть, Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Сегодня в условиях уверенно формирующегося многополярного мира это особенно важно. Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном, их лидеры проявляют настоящий мужской характер», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, такие союзники нашей страны «выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга». «Тем самым вносить свой вклад в защиту многополярного мира», – подчеркнул глава государства.

    «Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки. Готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов», – добавил он.

    Путин отметил, что проведение в рамках форума «Армия-2022» Международного антифашистского конгресса также имеет большое общественно-политическое значение. «Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в XX веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны – жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма», – цитирует его РИА «Новости».

    «Путин абсолютно прав в том, что Россия на сегодня не просто стала полностью независимой страной, но и служит ориентиром для всех по-настоящему суверенных государств мира. Кроме того, наша страна – один из мировых ориентиров того, как государство должно сохранять историческую память, – подчеркивает Долгов. – Мы не дадим возникнуть у нас тому, что происходит сегодня в Прибалтике, Польше, где историю Второй мировой войны переписывают под давлением центров НАТО – Вашингтона и Брюсселя. Неслучайно Путин сегодня указал: сохранение исторический памяти – это наша ответственность как перед предками, так и перед потомками».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Ростех начал серийное производство САО «Флокс» и «Магнолия»
    		    15 августа 2022, 09:25
    Фото: t.me/rostecru
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ростех начал серийное производство новейшего самоходного миномета «Флокс» и самоходного артиллерийского орудия (САО) «Магнолия», сообщили в пресс-службе корпорации.

    «120-миллиметровое орудие «Флокс» смонтировано на базе армейского бронеавтомобиля «Урал-4320» с колесной формулой 6х6. Главная особенность нового САО заключается в том, что оно является комбинированным полуавтоматическим нарезным орудием, которое обеспечивает ведение стрельбы всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами. Орудие может стрелять как гаубица и миномет, а также применяться при стрельбе прямой наводкой», – говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха.

    Там добавили, что САО «Магнолия» построено на шасси бронированного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. Она также оснащена 120-миллиметровым орудием, сочетающим в себе боевые качества пушки, гаубицы и миномета.

    По сообщению Ростеха, новые образцы техники «Уралвагонзавод» планирует представить в конце текущего года – начале следующего.

    Ранее «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) анонсировал показ на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдет с 15 по 21 августа в Московской области, новых разработок – танков Т-14 на платформе «Армата», Т-90МС и боевой машины поддержки танков БМПТ-72.

    Коментарии (21)
    Путин заявил о значительном превосходстве российских перспективных вооружений над зарубежными
    		    15 августа 2022, 15:26
    Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам, заявил президент Владимир Путин на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот».

    «Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашней день вооруженных сил. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее глава «Рособоронэкспорта» призвал развивать оружие на новых физических принципах.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (57)
    Путин: Российские военные шаг за шагом освобождают Донбасс
    		    15 августа 2022, 15:07
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Российские военные четко выполняют поставленные задачи и шаг за шагом освобождают землю Донбасса, заявил президент Владимир Путин на форуме «Армия-2022».

    «Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках. Четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса», – сказал он.

    «Наш народ гордится своей армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, несли свободу другим народам», – приводит его слова ТАСС.

    Глава государства также выразил благодарность российским оружейникам за оснащение вооружением, которое используется в спецоперации, передает РИА «Новости».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (27)
    В России создали прицел командира для обнаружения замаскированных объектов
    		    15 августа 2022, 08:55
    Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Панорамный прицел командира для обзора поля боя и распознавания замаскированных объектов представил холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» на открывшемся международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

    «Панорамный прицел командира ПКП предназначен для курсового обзора поля боя, обнаружения и распознавания замаскированных подвижных и неподвижных целей, измерения дальности до цели, прицеливания и ведения стрельбы по объектам с места и в движении», – передает ТАСС сообщение пресс-службы холдинга.

    Уникальный прицел производит Красногорский завод им. С.А. Зверева (входит в «Швабе»).

    Как отметили в пресс-службе, на форуме «Армия» «Швабе» традиционно проведет ряд переговоров и встреч, которые будут касаться установления нового и развития уже существующего партнерства, в том числе по научно-технической части и поставкам.

    Ранее гендиректор КМЗ Александр Новиков сообщил, что снайперский прицел большой кратности с широким диапазоном ввода поправок разработан в России на Красногорском заводе им. С.А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»).

    Коментарии (13)
    Путин: У России много союзников и единомышленников на разных континентах

    15 августа 2022, 15:15

    Текст: Елизавета Булкина

    У России на разных континентах есть много единомышленников и союзников, которые не прогибаются перед гегемоном, выбирая суверенный путь, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме «Армия-2022».

    По его словам, Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества, что важно в условиях формирования многополярного мира.

    «Хочу подчеркнуть, Россия выступает за самое широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Сегодня, в условиях уверенно формирующегося многополярного мира, это особенно важно», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Он также добавил, что Россия готова предложить своим союзникам и партнерам различное вооружение. 

    «Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии*, Африки. Готова предложить союзникам и партнёрам самые современные виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов», – сказал он.

    «Мы намерены активно развивать кооперационные связи для создания новых образцов вооружения и техники, работать вместе на справедливых равноправных условиях. Опыт такого успешного технологического сотрудничества, прежде всего в рамках ОДКБ и ШОС, у нашей страны богатый», – сказал российский лидер.

    Путин подчеркнул, что «развивая широко военно-техническое сотрудничество, объединяя наши усилия и потенциалы, мы сможем обеспечить надежную безопасность и стабильность и наших стран, и мира в целом».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (7)
    Созданный с учетом опыта спецоперации броневик «Ахмат» показали на «Армии-2022»

    15 августа 2022, 13:19

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Предприятие «Ремдизель» презентовало на форуме «Армия-2022» бронеавтомобиль «Ахмат», разработанный с учетом опыта спецоперации на Украине.

    «Машина сделана на серийном шасси для того, чтобы насытить сейчас максимально войска защищенной техникой. В очень короткие сроки мы разработали эту машину, 25 дней у нас заняла разработка... Концепция заключается в том, что мы используем серийное шасси и делаем надстройку, аналогичную по классу защиты как у «Тайфуна» (бронеавтомобиль производства «Ремдизеля»). Получается такая машина, которую быстро можно изготавливать и которая имеет очень высокий класс защиты», –рассказал главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович.

    Он подчеркнул, что «Ахматы» собираются исключительно из российских комплектующих, их преимущество заключается в простоте эксплуатации, передает РИА «Новости». «Не требуется никакого сложного обучения, она не имеет какой-либо сложной электроники», – пояснил Зарахович.

    Главный конструктор «Ремдизеля» заявил, что броневик будет производиться крупными партиями в интересах ВС России.

    «Если у «Тайфунов» цикл изготовления был длительный, то у этих машин – в 7-10 раз быстрее производится. Ее задача – производиться быстро и много», – добавил Зарахович.

    Ранее информированный источник сообщал, что бронеавтомобиль «Ахмат», при разработке которого были учтены вызовы, с которыми сталкиваются оборонно-промышленный комплекс и военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине, создан в России, первым к нему проявил интерес глава Чечни Рамзан Кадыров. Впервые эти машины были замечены на параде 9 мая в Грозном.

    Коментарии (0)
    Глава «Рособоронэкспорта» призвал развивать оружие на новых физических принципах

    15 августа 2022, 15:19

    Текст: Елизавета Булкина

    Россия сегодня должна развивать высокоточное оружие, оружие на новых физических принципах, беспилотные системы и системы сетецентрического управления войсками, заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

    «Нам нужно высокоточное оружие, нам нужны системы, основанные на новых физических принципах, и лазерная техника, и высокомощные лазеры, многосредная робототехника, необитаемые подводные аппараты, авиационные беспилотные средства, оперативно-тактические, тяжелые, разведывательные. Системы сетецентрического управления в рамках боевого звена, искусственный интеллект, система управления войсками, <...> вот это направление – один из трендов, который заложен на ближайшие два-три года», – передает его слова ТАСС.

    Михеев пояснил, что такие выводы сделаны на основе анализа прошедших конфликтов.

    Напомним, бывший глава Генштаба ВС России Юрий Балуевский заявил, что прямо сейчас в военном деле происходит настоящая революция, и происходит это благодаря беспилотникам.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (2)
    Новую линейку гусеничных машин для комплексов ПВО впервые показали на «Армии-2022»

    15 августа 2022, 10:23

    Текст: Дмитрий Зубарев

    АО «Мытищинский машиностроительный завод» (ММЗ) впервые продемонстрировал на форуме «Армия-2022» новую улучшенную линейку гусеничных бронированных машин для различных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО).

    В демонстрационном центре концерна «Калашников» можно увидеть модели гусеничных машин ГМ-59955.15-01, предназначенные для транспортировки и обеспечения электропитанием аппаратуры и оборудования боевой машины ЗРК «Тор-М2», ГМ-569Б-01 для ЗРК «Бук-М», ГМ-5969-01 для ЗРК «Бук-М3», а также специальное корпусное колесное шасси для комплекса «Тор-М2К», сообщил источник ТАСС.

    «Новая наша разработка – это тяжелое шасси. Одна из наших опытных работ – это тяжелая машина. Здесь на ней восемь катков на один борт. Это мы пытаемся совершенствовать зенитный ракетный комплекс С-300В4. Одна из машин тоже здесь представлена», – сказал представитель ММЗ Федор Головашкин.

    Он также отметил, что гусеничная машина ГМ-5963 уже завершает предварительные испытания. «Сейчас она также уже завершает испытания предварительные, надеемся, что в следующем году пойдет в серию», – дополнил Головашкин.

    ММЗ производит семейство быстроходных гусеничных машин, предназначенных для монтажа спецтехники. На сегодняшний день выпускается 11 модификаций машин.

    Коментарии (0)
    Новейший фрегат «Адмирал Головко» пообещали передать ВМФ в 2022 году

    15 августа 2022, 09:37

    Текст: Дмитрий Зубарев

    «Северная верфь» планирует передать Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 до завершения текущего года, сообщил гендиректор «Северной верфи» Игорь Орлов на форуме «Армия-2022».

    «Фрегат «Адмирал Головко» планируем сдать в этом году. На «[Адмирале] Исакове» продолжаются корпусосборочные работы, окраска помещений. Сдача заказа – в 2024 году», – цитирует ТАСС Орлова.

    По словам Орлова, на верфи на разных стадиях строительства находятся 24 корпуса. В их числе шесть фрегатов проекта 22350, а также модернизированного проекта под этим номером, и четыре корвета, все корабли – носители управляемого ракетного оружия, в том числе восемь – носители крылатых ракет «Калибр-НК».

    Головной корабль проекта – фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» – неоднократно принимал участие в испытаниях новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»).

    Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон».

    Коментарии (0)
    На «Армии-2022» показали новую станцию разведки с дальностью обнаружения в 2500 км

    15 августа 2022, 12:03

    Текст: Дмитрий Зубарев

    «Росэлектроника» показала на «Армии-2022» новую станцию разведки с дальностью обнаружения в 2500 км, сообщили в холдинге.

    «Это уникальный комплекс для ведения радиоразведки в КВ-диапазоне с возможностью проведения технического анализа перехваченных радиосигналов. Это обеспечивает эффективный контроль радиоэфира, а также позволяет определять местоположение источника связи в полосе приема», – отметил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющая организация холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

    Как уточнили в пресс-службе холдинга, новая станция «Росэлектроники» обеспечивает перехват радиосингналов на расстоянии до 2500 км., передает РИА «Новости».

    Станция определяет источники радиоизлучения в диапазоне от 1,5 до 30 МГц в режиме реального времени. Станция смонтирована на шасси автомобиля «Камаз-1340». Комплекс может одновременно сопровождать до 100 выявленных целей.

    Ранее холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал малогабаритные радиомодемы для гражданских беспилотников, роботизированных систем и авиации. Они обеспечивают высокоскоростную помехозащищенную радиосвязь на расстоянии до 300 километров и могут передавать видео в формате до 4К в режиме реального времени.

    Коментарии (19)
    На «Армии» впервые представили прототип первого для ВС России беспилотного военного грузовика

    15 августа 2022, 10:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    На «Армии-2022» в экспозиции компании «Урал» впервые представлен прототип первого для Вооруженных сил России беспилотного военного грузовика «Урал».

    Экспериментальный образец полностью лишён кабины и органов управления для человека.

    Как пояснили в компании, машина оснащена техническим зрением и прошла ряд предварительных испытаний. Предполагается, что она будет эксплуатироваться как с помощью пульта дистанционного управления, так и в варианте робота – то есть будет ездить по программе полностью в автономном режиме, передает РИА «Новости».

    В компании уточнили, что такая машина может быть использована для российских войск с целью перевозки грузов на опасных участках, например, на передовой.

    Представленный на «Армии» образец исполнен в двухцветном камуфляже, чтобы показать возможность его использования как в военных целях, так и в гражданских.

    Ранее робот «Маркер» решили использовать в создании отечественных беспилотных грузовиков.

    Коментарии (0)
    На стенде Роскосмоса на форуме «Армия» показали беспилотник «Пузырек»

    15 августа 2022, 14:14

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотник «Пузырек», который может быть использован в том числе в качестве ударного дрона-камикадзе, представлен на стенде Роскосмоса на форуме «Армия-2022».

    Как сообщил ТАСС разработчик дрона, представитель компании «Полдень. 21-й век» Илья Таратонов, беспилотник способен нести полезную нагрузку до 2 кг. «Он предназначен для разведки и корректировки артиллерии. <...> На него можно вешать полезную нагрузку до 2 кг: тепловизоры, камеры. Да, можно [использовать как ударный], можно даже сделать модификацию одноразовой. По камере можно наводиться», – пояснил он.

    По словам Таратонова, разработка включает компьютер, наземную станцию управления. Радиус действия беспилотника составляет 2 км. Беспилотник может быть в том числе складным. «На самом деле он в рюкзак укладывается. Если кто-то попал в плохую ситуацию, лежит в овраге, с руки запускается, летит», – добавил он.

    Разработчик уточнил, что беспилотник был создан в инициативном порядке. Серийным производством беспилотников займется Ярославский радиозавод (входит в Роскосмос). «К концу этого года начнется серийное производство», – сказал Таратонов.

    Ранее РКК «Энергия» представила макет новой Российской орбитальной станции на «Армии-2022».

    Коментарии (0)
    Морской БЛА вертикального взлета и посадки показали на форуме «Армия-2022»

    15 августа 2022, 15:10

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Главное командование Военно-морского флота (ВМФ) России впервые представило на международном форуме «Армия-2022» модель новейшего беспилотного летательного аппарата (БЛА) комбинированного типа.

    В частности, макет БЛА, показанный на стенде в выставочном павильоне, представляет собой аппарат с крылом для совершения полета в самолетном режиме и четырьмя роторами для вертикального взлета и посадки. Как поясняется в информационном буклете, беспилотник существует в трех основных весовых категориях: 30, 50 и 100 кг. Каждая из них имеет свою максимальную взлетную массу, массу полезной нагрузки, дальность и продолжительность полета, передает ТАСС.

    Основное назначение БЛА – воздушная разведка и доставка грузов, аэрофотосъемка, воздушная оптическая и тепловизионная разведка, определение координат целей, ретрансляция связи. Аппараты средней (50 кг) и тяжелой (100 кг) категорий, помимо этого, способны доставлять грузы массой от 10 до 25 кг и применять авиационные средства поражения.

    По словам представителя главкомата, аппарат может базироваться как на сухопутных аэродромах, так и на палубах кораблей. Размах крыла БЛА в легкой модификации составляет 3 м, в средней – 3,8 м, а в тяжелой – 6 м. Практический потолок – 3 тыс. м, дальность полета – от 650 до 1,5 тыс. м в зависимости от версии.

    Максимальная скорость аппаратов – 130-140 км/ч, масса полезной нагрузки – 4, 13 и 25 кг в легкой, средней и тяжелой модификациях соответственно. Продолжительность полета при максимальном взлетном весе БЛА составляет восемь часов для легкой модификации, десять часов для средней и 15 часов для тяжелой.

    Ранее ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдона».

    Коментарии (0)
    Мантуров рассказал о ситуации с комплектующими в ОПК в условиях санкций

    15 августа 2022, 16:53

    Текст: Вера Басилая

    Россия обладает достаточным запасом комплектующих для обеспечения оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на период адаптации к санкциям, но есть «определенное напряжение» по некоторым компонентам, заявил вице-премьер России Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия-24».

    «Что касается наших предприятий и выполнения задач для Министерства обороны России, то, конечно, есть определенное напряжение по определенной комплектации, компонентам. Но, во-первых, есть уже и достаточный запас на промежуточный период времени для адаптации, и мы тоже на месте не стоим, а работаем активно для того, чтобы обеспечить своевременность производства тех компонентов, которые нужны для конечной продукции», – цитирует ТАСС Мантурова.

    Ранее стало известно, что Генпрокуратура решила провести широкомасштабную проверку реализации программы импортозамещения на предприятиях ОПК, а также оценит работу дочерних предприятий Роскосмоса.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (3)
    Путин заявил о необходимости жестко реагировать на любые формы неонацизма и русофобии

    15 августа 2022, 15:41

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на форуме «Армия-2022» заявил о необходимости жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны, проявлений неонацизма, русофобии и расизма.

    «Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в 20-м веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны – жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма», – цитирует его РИА «Новости».

    Он отметил, что проведение в рамках форума Международного антифашистского конгресса имеет большое общественно-политическое значение.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об оголтелой русофобии Запада.  

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (3)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •