Мать Саакашвили заявила об атрофии мышц у экс-президента Грузии

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13 августа, суббота | Последнее обновление — 22:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ разместили в Краматорске вооружение и провоцируют ответный огонь
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13 августа 1941 года замкнулось кольцо сухопутной блокады вокруг Одессы. Но обороняемый Красной армией приморский город мог снабжаться по Черному морю – а, значит, еще не все было потеряно.
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Как эпидемия «оспы обезьян» в Сан-Франциско связана с ЛГБТ-повесткой? Дело в том, что новая болезнь поражает, прежде всего, одну вполне определенную группу людей.
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Самоубийства Армении Россия, конечно, не допустит. Да и Ирану это не нужно. Они сами позволили Штатам использовать себя как запал в российско-ирано-турецком треугольнике – ну и потеряли Карабах. Пока еще не совсем, но исход неизбежен.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Мать Саакашвили заявила об атрофии мышц у экс-президента Грузии
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили страдает атрофией мышц, сообщила его мать Гиули Аласания.
Аласания, навестив сына, рассказала, что «мышцы у него действительно атрофированы». По ее словам, «это видно и невооруженным глазом». Кроме того, она сказала, что у Саакашвили ослаблен иммунитет, передает ТАСС со ссылкой на «Мтавари архи».
В четверг его брат Георгий Саакашвили заявил, что экс-президенту поставили 17 диагнозов, он ослаб и похудел на 11 кг со дня поступления в клинику. Семья Саакашвили настаивает на его переводе за границу на лечение.
В настоящее время экс-президент Грузии переведен в одну из клиник Тбилиси из-за жалоб на здоровье. Он был арестован 1 октября прошлого года в Тбилиси после того, как незаконно пробрался в страну на пароме с молочной продукцией из Украины. Саакашвили осужден за коррупцию и злоуботребление служебными полномочиями, против него ведется еще ряд процессов. Киев предложил Тбилиси выдать Саакашвили третьей стране, если Грузия не хочет выдавать его Украине.
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Москва допустила ассиметричный ответ на действия США
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Москва не исключает асимметричного ответа на деструктивные действия Вашингтона в отношении российских дипломатов, заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.
«Российские загранучреждения в США работают в очень сложных условиях, в атмосфере насаждаемой американскими властями русофобии на фоне постоянно вводимых против наших сотрудников ограничений. Им фактически отказано в свободе передвижения и даже рутинных контактах в Госдепартаменте, других структурах исполнительной и законодательной власти», – сказал он в интервью ТАСС.
«Мы, разумеется, не заинтересованы в эскалации, но на подобные враждебные акции вынуждены принимать ответные меры – как «зеркальные», так и асимметричные. Такова реальность – каждое действие рождает противодействие», – отметил Дарчиев.
Как подчеркнул Дарчиев, продолжается «развязанная Вашингтоном «визовая война», в результате которой диппредставительства испытывают серьезные кадровые трудности. «С 2016 года американские власти конфисковали, а если называть вещи своими именами, попросту украли шесть объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих нашей стране на праве частной собственности. Доступ к ним российских дипломатов, как законных представителей собственника, наглухо закрыт», – напомнил он.
Представитель российского дипведомства также обратил внимание на «один из свежих примеров агрессивного поведения Вашингтона» – отказ пропустить в закрытое для России американское воздушное пространство специальные авиарейсы для вывоза высылаемых из США сотрудников российских загранучреждений и членов их семей. «Ни о какой даже минимальной нормализации условий функционирования наших диппредставительств в таких обстоятельствах говорить не приходится», – констатировал он.
Дарчиев заявил также, что Россия и США продолжают вести «тихую дипломатию» по вопросу обмена заключенными, хотя Вашингтон и пытался заработать на этой теме очки для Демократической партии США.
В МИД заявили о расширении географии спецоперации из-за накачки Украины оружием
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Поставки Украине западных дальнобойных систем вооружений приведет к расширению географических задач спецоперации России, заявил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.
«Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше», – цитирует его ТАСС.
По его словам, Москва не может допустить, что оставшееся на территории Украины оружие может стать угрозой России, ДНР, ЛНР и освобожденным районам.
Дарчиев подчеркнул, что задачи специальной военной операции России будут реализованы, миллиардная военная помощь Киеву со стороны Запада этому не воспрепятствует. Также он напомнил о рисках для мирового сообщества из-за расползания передаваемых ВСУ вооружений по черным и серым оружейным рынкам, что может быть.
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin. Каль заявил, что Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы.
Позже замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила достаточное число РСЗО HIMARS, сейчас следует сосредоточиться на поставках боеприпасов.
Венесуэла приостановила отправку нефти в Европу
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Отправка новых партий сырой нефти из Венесуэлы в Европу в обмен на списание долгов приостановлена, сообщают источники.
Источники Reuters заявили, что компания PDVSA больше не заинтересована в списании долгов перед итальянской Eni и испанской Repsol в обмен на нефть (соответствующее соглашение о поставках было одобрено Госдепом США). Как указывает Reuters, поставки из Венесуэлы в Испанию позволили Европе сократить закупки у России, передает ТАСС.
Источник сообщил, что «PDVSA хочет вернуться к нефтяным свопам, но это пока невозможно», а «сделки в формате нефть в обмен на списание долга не интересны». Запасы нефти в порту Хосе в начале недели составляли 5 млн баррелей, но PDVSA не планирует отправку Eni и Repsol в августе.
Eni за два месяца импортировала 3,6 млн баррелей, которые были затем поставлены Repsol, чьи нефтеперерабатывающие предприятия настроены на переработку именно такого типа нефти. В июне и июле Венесуэла экспортировала по 545 тыс. баррелей в сутки.
Пересмотр условий сделки может помочь Венесуэле возобновить добычу сверхтяжелой нефти на месторождениях в поясе Ориноко, для чего требуются импортные растворители, а также улучшить ситуацию с дефицитом топлива в стране, отмечает Reuters.
Напомним, в мае Вашингтон одобрил возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы. США разрешили двум компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в Европу.
Финская пиццерия прокомментировала чек с отдельной платой для русских
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Ресторан в Хельсинки Napule Pizzeria Napoletana опроверг информацию, что начал взимать отдельную плату с русских.
На этой неделе в нескольких российских СМИ и ряде Telegram-каналов разошлась фотография якобы чека из данной пиццерии. Из нее следовало, что в счете, помимо двух пицц, указана надбавка в пять евро, напротив которой написано: «Русский, отправляйся домой» («Venalainen, mene kotiin»). Источником этой информации в некоторых случаях служил якобы пост некоего россиянина в соцсети, а в некоторых – финский журналист, передает РИА «Новости».
«В интернете циркулирует изображение поддельной квитанции, на которой с покупателя сняли пять евро, потому что он русский. Этот чек не от Napule… мы пытались выяснить происхождение мошеннической публикации, но, к сожалению, нам это не удалось, поэтому мы обращаемся с заявлением о возбуждении уголовного дела в полицию», – говорится в сообщении ресторана в соцсетях.
Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что русские стали главной жертвой расизма в Финляндии.
Британцев ужаснула беспринципность Лиз Трасс
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Читатели британской The Guardian отреагировали на статью, посвященную кандидату на пост премьера страны и нынешней главе МИД королевства Лиз Трасс.
Как отмечает автор материала Габи Хинслифф, Трасс является «грозным переговорщиком и холодным стратегом», который «запросто» меняет свое мнение, если оно больше не выгодно. К примеру, в 2016 году она была противником Brexit, однако после усиления позиций Бориса Джонсона переметнулась в лагерь сторонников выхода из ЕС, передает РИА «Новости».
«Уже на Даунинг-стрит (резиденция премьера – прим. ВЗГЛЯД) она вполне может все переиграть, без малейшего смущения отказавшись от непопулярных позиций, как уже не раз делала. Однако пространства для маневра у нее будет маловато», – пишет Хинслифф. По ее словам, если не случится «политического землетрясения», Трасс наверняка станет следующим премьером и будет вершить судьбу страны, при этом «в худшем случае» она нанесет еще больше вреда, чем уходящий в отставку Джонсон.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
«Мы еще толком не начали, однако, судя по ее недавним заявлениям, она наверняка будет еще хуже Джонсона», – написал пользователь gniteVibe.
«Это жалкое подобие Тэтчер едва ли кого-то впечатлит. Но журналисты почему-то без ума!» – заявил Melito53.
«Какая феерическая посредственность – и какая угроза! Как мы до такого докатились?» – задался вопросом Jimstagram.
«Тори (консерваторы – прим. ВЗГЛЯД) опять усадят худшего кандидата из возможных. Трасс снюхалась к крайне правыми. Это они будут ей помыкать, а не наоборот. И это самое тревожное. То есть безумная политика экономического изоляционизма продолжится. И бюрократия никуда не денется. Упадок Британии продолжится», – предположил Hibernica.
«Она нахальная оппортунистка, лгунья и пустышка. Никаких принципов, как и у Джонсона. Закиньте ей в голову какую-нибудь идею, и вы услышите, как она там перекатывается», – выразил мнение Dirtygumshield.
«Она тщеславный хамелеон и охочая до власти социопатка. Теперь вот заигрывает с ярыми консерваторами с задней скамейки. Из-за своего бескомпромиссного честолюбия Трасс нанесет Британии ужасный вред», – добавил Bluebirds.
В Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата – Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.
В последнем туре победителя из двух «финалистов» будут выбирать все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тыс. Голосование пройдет по почте. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва. Из данных опроса исследовательской компании YouGov для газеты Times следует, что не менее 60% членов Консервативной партии Великобритании готовы голосовать за Трасс на предстоящих выборах.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему приход к власти «кровожадной» Трасс устраивает Россию.
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Сдавшийся сержант ВСУ назвал встречу с российскими военными «спасением Божьим»
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Старший сержант ВСУ Владимир Юванько, который сдался первой же увиденной им колонне российских военнослужащих, рассказал, как сложил оружие.
«Когда я увидел, что едет колонна российская, то я своему напарнику говорю: «Слава Богу, приехали». Мы остановились...Стоял человечек, российский военный, говорит: «Ребята, вы куда?» Я говорю: «Да мы уже никуда, уже приехали», – приводит его слова «Звезда».
Юванько отметил, что абсолютно не хотел быть на стороне киевского режима, но его заставили вступить в ряды украинской армии. Он благодарил Россию за то, что уберегли его от ужасов военных преступлений, которые киевский режим требует совершать от своих бойцов. Возвращаться обратно он уже не собирается.
«Я считаю, что это судьба. Боженька спас. То, что я не хотел, я этого не сделал», – добавил сложивший оружие.
Ранее украинский военнослужащий рассказал, что сдался в плен после того, как его с сослуживцами бросило командование.
Россия предупредила США об угрозе разрыва дипотношений
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США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений, сообщил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.
Отвечая на вопрос о том, рассматривается ли возможность понижения дипотношений меду двумя странами, Дарчиев ответил, что не хочет «вдаваться в гипотетические рассуждения» в нынешней «турбулентной ситуации». По его словам, «западники во главе с США растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике», передает ТАСС.
Однако он указал «в данном контексте» на «обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Как заявил Дарчиев, если данное предложение «будет реализовано, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва». «Американская сторона предупреждена», – сказал он.
Напомним, как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес госсекретаря Энтони Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список «стран-спонсоров терроризма» совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций. 27 июля Сенат Конгресса США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию «спонсором терроризма».
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Военный эксперт объяснил значение освобождения Песков
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Освобождение Песков – это знаковый успех, который усилит наступательный порыв союзных сил, теперь обстрелы Донецка станут реже, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. О том, что в результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески в Донецкой народной республике, в субботу сообщили в Минобороны.
«За последние восемь лет в Песках создавались укрепленные оборонительные сооружения, поселок стал знаковым опорным пунктом ВСУ. Именно отсюда украинцы постоянно обстреливали Донецк, причем даже не из дальнобойной артиллерии, а из минометов. Поэтому освобождение Песков – очень знаковый момент. Это освобождение так же важно, как освобождение Волновахи и Попасной», – считает капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.
На этом направлении велись кровопролитные бои, подчеркивает собеседник, поэтому скоро стоит ожидать подвижек на других направлениях, где находятся опорные пункты украинских военных формирований. «Уже есть подвижки в направлении Артемовска, Соледара, Северска», – отметил эксперт.
Успех союзных войск по освобождению Песков стал возможен вскоре после того, как ВСУ оттянули часть войск и артиллерии к херсонскому направлению. «По дороге ВСУ прилично «пощипали» и наши войска сумели добиться успеха», – добавил собеседник.
Об освобождении Песков сообщили в субботу в Минобороны. Кроме того, в ходе наступательных действий союзных сил в районе Артемовска в Донецкой народной республике полностью уничтожены две роты 72-й украинской механизированной бригады.
Ранее на этой неделе стало известно, что в районе Песков в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения было уничтожено до 70% личного состава.
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На Украине заявили о «перемалывании» союзными силами укреплений ВСУ под Авдеевкой
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Российские войска и подразделения народной милиции Донецкой и Луганской народных республик постепенно перемалывают укрепления ВСУ в районе Авдеевки, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью украинским СМИ.
Он назвал сложной операцию по освобождению Авдеевки от украинских силовиков. По его словам, в настоящее время бои идут на подступах к населенному пункту.
«Основной упор делается на охват, чтобы в Авдеевке украинские формирования либо были окружены и уничтожены, как в Мариуполе, либо сами оставили позиции», – приводит его слова ФАН.
Эксперт напомнил, что союзные силы выбили подразделения ВСУ из населенного пункта Пески. Он добавил, что теперь у них есть возможность окружить Авдеевку.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
У воевавших на Украине наемников из США выявили уникальные расстройства психики
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В Пентагоне обеспокоены судьбой вернувшихся с территории Украины наемников. Этим людям сложно вернуться к мирной жизни и они страдают от «уникальных психологических расстройств», заявила нaучный сотрудник аналитического центра минобороны CШA в округе Колумбия Жанна Мантуа.
По ее словам, американские оказались не готовы к тому, что спецоперация на Украине будет коренным образом отличаться от боевых действий в Ираке или Афганистане, хотя там они участвовали в более ожесточенных боях.
«Здесь нас постоянно бомбят самолеты и беспилотники. Танки, БТРы, БМП, все, что только можно себе представить, они перебросили сюда... У них есть крутая техника, прикрытие с воздуха и огневая поддержка. Как ни странно, я проникся новым чувством уважения к нашим старым врагам», – рассказал Мантуа один из наемников. Его слова приводит «Царьград».
Главной проблемой Мантуа – эксперт, который специализируется на изучении условий повышения эффективности спецназа, – считает, что на Украине американцам пришлось вступить в конфликт с европейцами. Раньше военные США пользовались концепцией «глобальной войны с террором», в нее легко укладывалось представление о «своих» и «чужих». Здесь же стало гораздо сложнее дистанцироваться от своих противников, считает она.
Ранее СМИ США писали, что американские добровольцы, которые участвуют в боевых действиях со стороны Украины, могут начать страдать от психологического кризиса после возвращения на родину.
Финны отреагировали на заявление Эстонии о «внутреннем море НАТО»
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Читатели портал Iltalehti отреагировали на заявления министра обороны Эстонии Ханно Певкура о возможном превращении Балтийского моря во «внутреннее море НАТО» и закрытии Финского залива для российского флота.
Комментаторы упрекнули руководство страны в нереалистичности целей, а также встревожились из-за грозящего конфликта, передает РИА «Новости».
«Эстонии не нужно сначала создать собственную армию?» – уточнил Ervasti.
Некоторые указали, что Эстония и Финляндия слишком сильно верят в статью НАТО о взаимовыручке, хотя ее даже не проверяли в реальных условиях.
«Финляндия должна отказаться от такой чепухи. Бессмысленная, а местами и глупая угроза. Ей незачем без нужды закручивать гайки в Финском заливе или у ворот Санкт-Петербурга. Это ни в коей мере не отвечает интересам Финляндии», – заметил комментатор под ником M.
Кто-то отметил, что России явно не понравится блокада Петербурга.
«Это начинает выглядеть тревожно. В России уже простые люди говорят о нашей русофобии. Нас втянули в конфликт, в котором мы ни в коем случае не должны участвовать и разжигать новые разногласия», – заявил Harri_Kivel.
Ранее о том, что Балтика станет «внутренним морем НАТО», заявлял президент Польши.
Американцев восхитили финансовые успехи спецоперации России на Украине
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Действия России в рамках спецоперации на Украине вызвали восхищение у многих западных аналитиков, после того, как они подсчитали материальную выгоду такой политики, сообщает The Washington Post.
В статье издания, посвященной примерной стоимости некогда украинских месторождений, уже находящихся под контролем России, это восхищение сквозит практически в каждой строчке, пишет ФАН. Один из крупнейших глашатаев демпартии США в СМИ несколько дней назад сообщил, что стоимость освобожденных украинских регионов оценивается в 12,4 трлн долларов за счет богатых залежей полезных ископаемых. Тем самым журналисты и аналитики попытались обосновать спецоперацию на Украине с сугубо американской, материалистичной точки зрения в поиске выгоды того или иного геополитического шага, отмечает издание.
На необычную для западных СМИ статью WP обратил внимание ведущий «Радио Комсомольская правда» Сергей Мардан. Он подчеркнул, что природный потенциал уже освобожденных российской армией территорий бывшей УССР высчитывается на самом деле довольно-таки легко. Достаточно взять карту со всеми месторождениями и ознакомиться с аудированными запасами. Вся информация находится в открытом доступе и для подсчета нужен только калькулятор, заметил эксперт.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Сильный взрыв прогремел в районе завода «Сокол» в Новой Каховке
В Новой Каховке Херсонской области в районе завода «Сокол» произошел сильный взрыв сильный взрыв, сообщили в администрации района.
«Это центр микрорайона Сокол. Это завод «Сокол», там мирные люди. Это я знаю. <...> Это самый густонаселенный район города», – цитирует ТАСС сообщение властей района.
Ранее ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS.
После ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС была отключена одна турбина.
Блинкен выразил беспокойство планами ДНР предъявить обвинения наемникам
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США обеспокоены предстоящим рассмотрением в Верховном суде ДНР обвинений в адрес граждан Великобритании, Швеции и Хорватии, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Блинкен заявил, что Вашингтон «обеспокоен сообщениями, согласно которым нелегитимные власти на востоке Украины предъявят обвинения жителям Великобритании, Швеции и Хорватии». По его словам, Москва «и подконтрольные ей силы обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным», передает ТАСС.
Напомним, Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело в отношении британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла, шведа Густавссона Матиаса и хорвата Пребега Векослава. Они обвиняются в наемничестве. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявляла, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
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В Bloomberg назвали событие, которое добьет оставшуюся без российского газа Европу
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Рекордная засуха и обмеление рек ухудшат энергетический кризис в Европе, лишившейся прежнего объема поставок российского газа, и добьет ее, сообщает Bloomberg.
«Климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, усугубившийся конфликтом на Украине», – пишут авторы статьи, передает РИА «Новости».
Как отмечается в материале, из-за жары в начале следующей недели Рейн продолжит высыхать, что еще больше ограничит поставки жизненно важных товаров в некоторые части ЕС по реке.
По мнению обозревателей, рекордная засуха и ее последствия нанесут новый удар по стоимости жизни в странах ЕС.
Напомним, июль 2022 года стал одним из самых жарких и засушливых месяцев в мировой и европейской истории, практически все районы суши в Северном полушарии прогрелись значительно выше средних показателей. На фоне низкого уровня выпадения осадков случилось обмеление рек во Франции, Польше и Нидерландах.
Крупнейшая в Великобритании компания по водоснабжению Thames Water предупредила потребителей о серьезных перебоях с поставками из-за жары и отсутствия осадков с июня.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа готовится к тяжелейшей зиме без российского газа.
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