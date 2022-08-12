Экс-полковник США предсказал Украине нехватку ракет для HIMARS

США придется сократить объемы поставляемых Киеву ракет для РСЗО HIMARS, в результате Украина рискует остаться без ракет через несколько месяцев, заявил полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан, который более семи лет участвовал в бюджетном планировании Пентагона.

По мнению Канчиана, «три-четыре месяца – это довольно смелое предположение», но он «не назвал бы это безумием». Хотя «некоторые склонны считать», что ракеты закончатся «через месяц или около того», он сомневается, что украинцы «расходуют их с такой скоростью», передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek.

Он полагает, что «в Пентагоне пройдут дискуссии на этот счет», когда собственные запасы США окажутся на исходе. В ходе дискуссий «военные, вероятно, захотят больше сохранить, гражданские – больше отдать, и они придут к соглашению о том, что является допустимым уровнем риска», сказал Канчиан.

Канчиан отметил, что численность производимых США боеприпасов для HIMARS достаточно ограничена. Так, по данным экс-полковника, США произвели порядка 50 тыс. управляемых ракет с начала их производства в 2004 года и намерены закупить лишь около 5800 ракет в нынешнем финансовом году.

По его оценке, США «задействовали примерно 25–28 тыс. данных ракет». Он заявил: «Министерство обороны не публикует цифры, но вы можете сделать выводы, исходя из финансирования военных нужд». «Это позволило бы нам выделить украинцам примерно треть. Мы поступили так же со Stinger и Javelin, предоставив им около трети из нашего инвентаря», – сказал Канчиан.

Напомним, замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила достаточное число РСЗО HIMARS, сейчас следует сосредоточиться на поставках боеприпасов. Он не стал сообщать, какое «точное число ракет» для HIMARS входит в новый пакет помощи Украине. По его словам, речь идет о передаче «сотен» ракет «за последние несколько недель», они «прибывают со стабильной периодичностью».

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