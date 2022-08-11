В Killnet анонсировали раскрытие новейших технологий американской Lockheed Martin

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11 августа, четверг | Последнее обновление — 22:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Токсичное облако образовалось над Донецком после обстрела пивзавода
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Для чего США перегнали с Аляски в Польшу шестерку своих F-22? Для устрашения. Но может ли напугать «супероружие», которое применить невозможно из-за его непригодности вести бой с равным противником и способного лишь гонять по пустыне партизан в тапочках?
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Когда писатель Дмитрий Быков и ему подобные говорят о «конце», «ужасе», «пробитом дне», «пропасти», «черной яме истории» и тому подобном, они абсолютно правы. Мы действительно наблюдаем конец либерального нарратива. Но это конец самих либералов, не России.
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Чтобы достойно пережить опыт эмиграции либо вовсе отказаться от него, нужно любить свою родину и понимать, что вместе с родиной против ее врагов успеешь больше, чем с врагами против родины.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Killnet анонсировали раскрытие новейших технологий американской Lockheed Martin
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Новейшие технологии американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin вскоре попадут в открытый доступ, заявил лидер российской группы хакеров Killnet.
«То, что я сделал с Lockheed Martin, это всего лишь 0.1% ... Дальше вы увидите новейшие технологии этой корпорации ... Полный слив абсолютно всех сотрудников ... Вы увидите огромную коррекцию цены акций ... Я покажу вам много интересного о Lockheed в течение ближайшего времени», – заявил лидер Killnet, передает РИА «Новости».
Ранее группировка Killnet объявила о взломе сайта Lockheed Martin, производящей в том числе РСЗО HIMARS. После этого Killnet опубликовала данные сотрудников корпорации.
России посоветовали привлечь талибов для противодействия США в Азии
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«Каждая из стран, задействованная в военных учениях «Региональное сотрудничество – 22», преследует личные интересы, и Москве предстоит обратить на это внимание», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя начало маневров, организованных США в Таджикистане.
«Заинтересованность США в проведении военных учений в Центральной Азии предельно понятна. Год назад они вывели свои войска из Афганистана. И это серьезно отразилось на их позициях в регионе. Теперь же им необходимо реабилитироваться в регионе», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Что же касается постсоветских государств, каждое из них старается проводить многовекторную внешнюю политику. Именно поэтому они также заинтересованы в подобном сотрудничестве с Вашингтоном. Но не стоит забывать, что и сейчас США – наш политический оппонент, а не потенциальный партнер. Даже учитывая тот факт, что в Афганистане у нас с ними нет серьезных противоречий», – подчеркнул собеседник.
Эксперт при этом отметил, что у Москвы есть несколько вариантов, как отреагировать на командно-штабные военные учения в Таджикистане. «Мы могли бы усилить работу структур безопасности в регионе, принять новые дополнительные шаги по совершенствованию ОДКБ. Кроме того, вероятно, есть смысл снова взглянуть на текст двусторонних соглашений с этими странами», – перечислил политолог.
«Есть у России и серьезное преимущество перед Вашингтоном – так это то, что у нас очень неплохие контакты с талибами. Москве удается договариваться с ними по многим вопросам. И этим надо пользоваться. В конечном счете, скоро ровно год, как они пришли к власти в Кабуле. Так что, вероятно, есть повод провести инвентаризацию наших отношений, чтобы быть в силах противостоять не только международному терроризму, но и геополитическим оппонентами в виде США», – заключил Кортунов.
Ранее посольство США в Таджикистане сообщило, что командно-штабные учения «Региональное сотрудничество – 22» пройдут с 10 по 20 августа в Душанбе, в них примут участие военные США, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Узбекистана. Кроме того, американские и таджикские военные отдельно отработают двусторонние полевые маневры в учебном центре Фахрабад.
На открытии учений с приветственным словом к участникам обратился посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм. «Будучи крупнейшими военными учениями США с участием стран Центральной и Южной Азии, «Региональное сотрудничество – 22» предоставляет уникальную возможность укрепить отношения с нашими партнерами в этом регионе», – сказал он.
В сообщении американского диппредставительства в Душанбе говорится, что «учения предоставят возможность координировать, синхронизировать и реагировать на события в условиях отсутствия угрозы». «Маневры направлены на укрепление региональной безопасности и стабильности, повышение возможностей стран по пресечению распространения оружия массового уничтожения, терроризма и наркотрафика, а также на помощь развитию региональных сил обороны в международных миротворческих операциях и на обмен информацией», – указывается в тексте.
До пандемии серия учений «Региональное сотрудничество» проводилась ежегодно с 2004 года в одной из стран-участниц, в том числе и в США.
В июне Душанбе посетил командующий Центральным командованием США Майкл Курилла. С президентом страны Эмомали Рахмоном и министром обороны Шерали Мирзо он обсудил совместные усилия по укреплению безопасности границ, устранение региональных угроз и оказание поддержки вооруженным силам Таджикистана. Курилла также отметил, что за последние 30 лет США предоставили Таджикистану помощь в сфере безопасности на сумму более 330 миллионов долларов.
В конце мая американская делегация под руководством помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу посетила Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.
В Ташкенте он пообещал содействие властям Узбекистана вступить в ВТО. В Казахстан Лу прибыл накануне референдума по поправкам в конституцию и от имени Белого дома приветствовал развитие гражданского общества и оптимистичную динамику социально-экономического развития республики, сообщает Sputnik Таджикистан.
В Кыргызстане, где Лу ранее возглавлял диппредставительство США, он торопил президента Садыра Жапарова по поводу нового соглашения о сотрудничестве между двумя странами, указав, что «с нетерпением ждет его подписания в скором времени». В Душанбе Лу посетил центр афганских беженцев и пообещал выделение 60 млн долларов на безопасность.
Визит Лу по региону совпал с приездом в Душанбе секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, который отмечал роль США в афганском кризисе и их деструктивное влияние на обстановку в Центральной Азии.
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В США предложили «деколонизировать Россию»
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Публицист, политический обозреватель Кейси Мишель в колонке для Wall Street Journal написал, что Россия всю свою историю подчиняла территории «диктатуре Москвы и Петербурга», и призвал ее «деколонизировать».
Автор признал правоту главы МИД Сергея Лаврова, который в своей статье для африканских СМИ напомнил, что Россия, в отличие от западных держав, никогда не совершала преступлений колониализма. Однако после этого Мишель заявил, что Россия вела «колонизационную кампанию» не за морями, как европейские империи, а на суше. По мнению публициста, Россия колонизировала Евразию – Кавказ, Крым, Арктику, территории от Волги до Тихого океана, сообщает РИА «Новости».
«Пока Россия полностью не деколонизируется, она будет угрожать глобальной стабильности и безопасности», – заявил автор.
Напомним, бывший президент Польши Лех Валенса призвал раздробить и «расчленить» Россию, сократить численность населения России до 50 млн человек.
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Западные СМИ признали энергетическую победу России
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Объемы производства российской нефти и ее цены на рынках свидетельствуют о том, что Москва одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке, пишет обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
По мнению автора, это можно увидеть, «каким бы индикатором вы ни пользовались». Первый показатель – ситуация с объемами добычи нефти в России. В прошлом месяце этот показатель почти вернулся к уровню начала года, составив в среднем почти 10,8 млн баррелей в день, что лишь немного ниже 11 млн в январе. «Это не всплеск: июль стал третьим подряд месяцем восстановления добычи нефти», – передает РИА «Новости» его слова.
Вторым показателем автор назвал цену на российскую нефть. Первоначально Россия была вынуждена продавать нефть с огромными скидками, однако в последние недели Москва восстановила ценовые возможности, воспользовавшись ограниченным предложением на рынке. «По крайней мере, сейчас энергетические санкции не работают», – сказал он.
Последний показатель успеха России, по мнению Бласа, носит политический характер – еще весной западные политики были оптимистичны в своих ожиданиях того, что картель ОПЕК, возглавляемый Саудовской Аравией и ОАЭ, откажется от союза с Россией, однако произошло обратное. Вскоре после визита президента США Джо Байдена в Эр-Рияд туда прилетел вице-премьер России Александр Новак, а через несколько дней ОПЕК+ объявила лишь о незначительном увеличении добычи нефти, указывает Блас.
«Когда в ноябре вступят в силу европейские санкции в отношении экспорта российской нефти, правительства стран региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергетический кризис начнет сказываться на потребителях и компаниях», – предупредил автор.
Как при этом отмечает обозреватель издания, сочетание холодной погоды, резкого роста спроса на электроэнергию и инфляции в конце этого года может подорвать поддержку Украины со стороны Запада.
«На публике европейские правительства по-прежнему полны решимости отказаться от российской энергии. В частном порядке они, должно быть, признают неприятности, которые эта позиция угрожает нанести их экономике», – резюмировал Блас.
Тем временем федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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В США обнаружили два летательных аппарата России вблизи Аляски
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что объединенная система противовоздушной обороны США и Канады в последние два дня зафиксировала два российских летальных аппарата для наблюдения вблизи Аляски.
«В двух различных случаях за последние два дня в регионе NORAD вблизи Аляски зафиксированы, отслежены и идентифицированы российские наблюдательные летательные аппараты, которые входили и действовали внутри зоны идентификации воздушной обороны Аляски», – передает РИА «Новости» сообщение командования NORAD.
В NORAD отметили, что российские воздушные судна не пересекали воздушных границ США и Канады.
Ранее американские истребители F-22 поднимали для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-95 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски и Канады.
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Российские хакеры опубликовали данные сотрудников производителя РСЗО HIMARS
Российская хакерская группировка Killnet опубликовала подтверждение взлома внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая производит РСЗО HIMARS.
«До вчерашнего дня они говорили – все данные сотрудников Lockheed Martin в безопасности (нет). Что мы будем делать с данными о работниках?» – приводит РИА «Новости» сообщение группировки.
Пост сопровождается видео, на котором показана таблица с данными сотен сотрудников оборонного гиганта – имена, электронная почта, адрес подразделения, телефон, фотография.
Ранее группировка Killnet объявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, производящей в том числе РСЗО HIMARS.
До этого российская хакерская группа RaHDIt публиковала данные 700 сотрудников СБУ.
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КТРВ решила показать на «Армии-2022» крылатую ракету нового поколения Х-69
Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) впервые представит в рамках международного форума «Армия-2022» новую авиационную крылатую ракету Х-69, сообщили в пресс-службе КТРВ.
«Что касается новых изделий, то на форуме «Армия-2022» впервые продемонстрируем многофункциональную малозаметную высокоточную авиационную крылатую ракету Х-69», – передает ТАСС сообщение корпорации.
Х-69 предназначена для поражения широкой номенклатуры наземных стационарных целей с известными до пуска координатами, в том числе не имеющих радиолокационного, инфракрасного и оптического контраста по отношению к окружающему фону. «Она оснащена комбинированной системой навигации и автоматического управления. Максимальная дальность полета – до 290 км, скорость на марше – 700-1 000 км/ч, в зависимости от комплектации масса боевой части – 300-310 кг. Может размещаться как на внешних подвесках, так и во внутренних отсеках вооружения», – сообщили в корпорации.
Х-69 разработана в Государственном машиностроительном конструкторском бюро (ГосМКБ) «Радуга» им. А. Я. Березняка (входит в состав КТРВ) – на предприятии, специализирующемся на создании высокоточного ракетного оружия.
Также в экспозиции будут представлены и другие разработки ГосМКБ «Радуга» – авиационная противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, предназначенная для поражения наземных радиолокационных станций, и ракета повышенной дальности класса «воздух – поверхность» Х-59МК.
Ранее гендиректор корпорации Герой России Борис Обносов сообщил, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила работы по импортозамещению основных компонентов для управляемых ракет.
Организованные США военные учения начались в Таджикистане
Командно-штабные военные учения «Региональное сотрудничество – 22», организованные центральным командованием США с участием Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Узбекистана, стартовали в Душанбе и продлятся до 20 августа, сообщили в американском диппредставительстве.
«Будучи крупнейшими военными учениями США с участием стран Центральной и Южной Азии, «Региональное сотрудничество – 22» предоставляет уникальную возможность укрепить отношения с нашими партнерами в этом регионе. Учения служат форумом для решения актуальных региональных вопросов, включая мирные ответы на глобальные вызовы, обмен информацией и сотрудничество в сфере безопасности», – говорится в сообщении на сайте посольства США в Таджикистане.
В сообщении посольства США отмечается, что учения дадут возможность наладить координацию, они направлены на укрепление региональной безопасности и стабильности, повышение возможностей перехвата оружия массового уничтожения, наркотиков и «террористических элементов». Они призваны помочь развитию региональных сил обороны в международных миротворческих операциях и обмене информацией.
«Региональное сотрудничество» – это ежегодные учения, направленные на укрепление многонациональных операций по обеспечению стабильности, борьбе с терроризмом, а также на развитие сотрудничества и совместных возможностей государств Центральной и Южной Азии, США и других стран-участниц. В рамках учений Таджикистан и США проведут пятидневный двусторонний компонент полевых учений на учебном центре Фахрабад.
До пандемии коронавируса серия учений «Региональное сотрудничество» проводилась с 2004 года ежегодно в одной из стран-участниц, в том числе и в США.
В МИД заявили о предоставлении США Украине разведданных с частных спутников
США предоставляют Украине разведывательную информацию, используются данные также частных спутников, что ведет к милитаризации космического пространства, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.
«Не ограничиваясь поставками вооружений, США в рамках военной помощи предоставляют Украине также разведывательную информацию», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Нечаев добавил, что, по имеющимся сведениям, используются данные «не только военных, но и гражданских, и частных спутников, что, по сути, ведет к милитаризации космического пространства».
Также, по его словам, бесконтрольная накачка Киева вооружениями уже привела к масштабному росту их контрабанды и появлению на черном рынке, «включая теневой сегмент интернета».
Представитель МИД отметил, что правоохранительные органы в странах ЕС «ежемесячно изымают и возвращают на Украину сотни единиц автоматического оружия и десятки тысяч патронов, нелегально поступающих из этой страны».
«При этом речь идет не только о стрелковом оружии. К примеру, в даркнете предлагают за 30 тыс. долларов купить ракеты к противотанковому ракетному комплексу Javelin», – сказал Нечаев.
Кроме того, по его словам, обстрелы Киевом территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма.
«За последние дни украинские подразделения несколько раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, что является актом ядерного терроризма. Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе по масштабам намного превышающей последствия аварии на Чернобыльской АЭС», – заявил представитель МИД.
Нечаев подчеркнул, что в четверг по инициативе России состоится заседание Совбеза ООН по теме обстрелов Киевом Запорожской АЭС. По его словам, Москва рассчитывает, что мировое сообщество и профильные международные структуры проявят должное внимание к складывающейся вокруг станции ситуации.
Ранее замглавы Пентагона по разведке Рональд Малтри на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил сообщил, что США оперативно передают Киеву разведывательные данные, которые Украина использует против Вооруженных сил России.
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SpaceX получила разрешение Пентагона на запуск секретных спутников
Компания миллиардера Илона Маска SpaceX прошла сертификацию Космического командования ВВС США, получив разрешение на использование своих ракетных ускорителей для запуска «сверхсекретных» военных спутников, сообщает СМИ.
Сертификация SpaceX началась в июне и позволит использовать ее «перерабатываемые боковые ускорители первой ступени» в запусках ракет, имеющих отношение к интересам нацбезопасности США, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».
Также Пентагон продолжает сертификацию ULA для использования разрабатываемой ею ракеты-носителя Vulcan с двигателем американского производства.
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Новую электрическую бесшумную торпеду ЭТ-1Э решили показать на «Армии-2022»
Способную поражать любые надводные, подводные и береговые цели на расстоянии до 18 км, новую электрическую торпеду ЭТ-1Э представят на экспозиции корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) на форуме «Армия-2022».
Как рассказали в КТРВ, ЭТ-1Э может применяться с подводных лодок с торпедными аппаратами калибра 534 мм, оснащенных агрегатами электроразрывного ввода данных, передает ТАСС.
«На нашей экспозиции на «Армии-2022» будет представлена новая электрическая торпеда ЭТ-1Э. Она может поражать любые надводные и подводные цели, стационарные морские и береговые объекты на максимальном расстоянии до 18 км во всех акваториях Мирового океана в сложной помеховой обстановке, в том числе на мелководье и подо льдом. Имеет скорость хода от 30 до 50 узлов», – сообщили на предприятии КТРВ. Отмечается, что главное ее преимущество – это «бесшумность и скрытность, засечь ее на дальних рубежах практически невозможно».
ЭТ-1Э разработана в Государственном научно-производственном предприятии «Регион» (в составе КТРВ), являющимся крупнейшим российским разработчиком морского торпедного и авиационного бомбового вооружения.
Также, по данным КТРВ, в экспозиции будут представлены другие разработки «Региона» – корректируемая авиабомба с телевизионно-корреляционной головкой самонаведения КАБ-500Кр, авиабомба с аппаратурой спутникового наведения и фугасной боевой частью КАБ-500С-Э, противолодочная корректируемая авиабомба «Загон-1» авиационная противолодочная ракета АПР-3МЭ, малогабаритный противолодочный комплекс «Пакет-Э/НК» с антиторпедой и комплекс вооружения со скоростной подводной ракетой «Шквал-Э».
Ранее сообщалось, что российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) впервые представит в рамках международного форума «Армия-2022» новую авиационную крылатую ракету Х-69.
Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот». Организатором мероприятия выступает Минобороны России.
Эксперт: Россиян защитят от необоснованного сбора персональных данных
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«Случаи, когда компании фактически ставят россиянам ультиматум «либо укажите свои данные, либо не будет оказана услуга», станут незаконными», – заявил газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Илья Костунов, комментируя итоги заседания Общественного совета Роскомнадзора, посвященного поправкам о защите персональных данных.
«Иногда компании – операторы персональных данных – предлагают рядовым пользователям пункты договоров, которые по сути означают дискриминацию. Скажем, такие, как «бессрочное согласие» или передача данных третьим лицам, если это не связано с предметом договора. Теперь такие пункты будут под запретом», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший депутат Госдумы, ИТ-эксперт Илья Костунов.
«Новый закон вводит для бизнесменов дополнительные требования, призванные минимизировать количество утечек данных россиян. Поправки мотивируют менеджмент компаний принимать все необходимые меры для защиты личной информации», – сказал эксперт.
Отныне компании обязаны уведомлять Роскомнадзор о случаях пересылки данных россиян за рубеж, добавил Костунов. «Это совершенно справедливое требование. Единственный вопрос, который у меня есть – почему это правило вводится только с марта? Учитывая геополитическую ситуацию, было бы уместно этот срок «сдвинуть влево». А еще лучше – разобраться со всеми случаями утечек, которые успели произойти за последнее время, так сказать, в ретроспективе», – считает ИТ-специалист.
«И пусть руководство компаний обязательно уведомляет граждан об инцидентах, в ходе которых их личные данных утекли за рубеж. Ведь такие случаи создают определенный риск, особенно для тех, кто находится на государственной и военной службе, выполняет другие специальные функции», – напомнил Костунов.
В четверг в Ситуационном центре Роскомнадзора прошло заседание Общественного совета, на котором обсуждались новые правила в регулировании оборота персональных данных. Соответствующие поправки в КоАП президент Владимир Путин утвердил в середине июня.
Внесение изменений поможет предотвратить утечку информации, заявили участники заседания. Заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер объяснил необходимость поправок большим количеством сливов данных россиян. Так, за первое полугодие зафиксировано более 40 крупных утечек. В результате чего в свободный доступ попали 300 млн записей, содержащих фамилии, даты рождения, контакты, адреса и даже сведения о состоянии здоровья граждан.
Поправки коснутся обработки данных для исполнения договора компании с физическим лицом. В нем должна быть предусмотрена возможность отказа от передачи данных третьим лицам, если это не связано с предметом договора.
Отдельное наказание будет введено для компаний за сокрытие утечки персональных данных. Теперь они обязаны информировать Роскомнадзор о подобных инцидентах с момента их выявления. Предполагается, что извещение можно будет отправлять прямо на портале регулятора – с помощью специальной электронной формы.
С 1 марта 2023 года операторы обязаны будут ставить Роскомнадзор в известность о предстоящей трансграничной передаче персональных данных. С сентября Роскомнадзор планирует презентовать электронный сервис подачи такого уведомления.
Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ми-28
Минобороны показало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.
«В ходе проведения специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации ЗВО продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте», – передает Минобороны в своем Telegram-канале.
В преддверии Дня ВВС для личного состава армейской авиации Западного военного округа, выполняющего боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции, на аэродроме состоялся праздничный концерт.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы артиллерии ДНР.
В МИД сочли проявлением шовинизма призывы стран ЕС прекратить выдачу виз россиянам
Призывы ряда стран запретить выдачу россиянам шенгенских виз являются открытыми проявлениями шовинизма, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.
«Мы уже комментировали данные провокационные заявления. Рассматриваем их как открытое проявление шовинизма, бездумное стремление отменить все русское, но это невозможно», – передает ТАСС его слова.
При этом в Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
В США исключили ограничение выдачи виз россиянам, заверив, что граждане России могут подать заявление на получение визы в американских представительствах по всему миру, ограничений на выдачу разрешений на въезд в США россиянам нет.
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Гусеничные машины для ЗРК «Бук» и «Тор» решили показать на «Армии-2022»
Концерн «Калашников» продемонстрирует на форуме «Армия-2022» модели гусеничных и колесных машин для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук», «Тор» и радиолокационной станции (РЛС) артиллерийской разведки «Зоопарк».
«В рамках форума будут проведены презентации автомата АК-308, снайперской винтовки Чукавина, пистолета-пулемета Калашникова ППК-20, усовершенствованной версии автомата АК-12. Концерн покажет беспилотники от Zala Aero, модели гусеничных и колесных машин для зенитно-ракетных комплексов «Бук», «Тор» и комплекса артиллерийской разведки «Зоопарк» и ряд других», – приводит ТАСС сообщение концерна.
В сегменте гражданского оружия акцент будет сделан на винтовке СВ-21, карабинах «Сайга» АКСУ и «Сайга» на базе ППК-20 в вариантах для рынка РФ и для экспорта, а также ружьях ТG2S и TR9S для отечественного рынка.
ЗРК «Бук» (по кодификации НАТО – Gadfly) – семейство самоходных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) войсковой противовоздушной обороны для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах в условиях интенсивного радиопротиводействия. В настоящее время существуют четыре основные модификации этого ЗРК: «Бук-М1», снятый с вооружения ВС РФ, предположительно, в 2011 году, «Бук-М1-2», «Бук-М2» и новейший «Бук-М3». Существует также несколько экспортных вариантов этого комплекса, которыми сегодня располагают вооруженные силы Сирии и Венесуэлы.
«Тор» (по кодификации НАТО – Gauntlet) – ЗРК малой дальности, производимый ижевским электромеханическим заводом «Купол» (входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»). Комплекс предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, в том числе объединенных в рой.
Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2022» покажут способную поражать любые надводные, подводные и береговые цели на расстоянии до 18 км, новую электрическую торпеду ЭТ-1Э.
«Одноклассники» исследовали финансовую грамотность пользователей Рунета
Каждый третий респондент (33%) становился жертвой мошенников в интернете или сталкивался с обманом своих близких, чаще всего страдают от действий злоумышленников люди от 18 до 24 лет (45%), говорится в опросе «Одноклассников».
В топ-5 советов пользователей о том, как защититься от мошенничества в интернете, вошли: не вводить банковские данные на сомнительных ресурсах (63%), не отвечать на сообщения незнакомцев (51%), переходить только на защищенные сайты (39%) и скачивать программы только с официальных сайтов (36%), а также пользоваться антивирусом (29%), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Также исследование показало, что 21% респондентов считают, что лучше вообще не оплачивать покупки через интернет, а 8% – что оплата заказов сразу полной суммой, а не частями, поможет не стать жертвой обмана.
Согласно опросу, каждый пятый пользователь Рунета использует для покупок в интернете и соцсетях только специальную карту (24%), одной и той же картой оплачивают все покупки 48% пользователей, не совершают покупок в интернете вообще 28% опрошенных.
В начале августа сообщалось, что мошенники стали обзванивать россиян через мессенджеры с зарубежных номеров.
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