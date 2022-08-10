Российские хакеры взломали производителя РСЗО HIMARS

Группа российских хакеров Killnet заявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, производящей в том числе РСЗО HIMARS.

«Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно, они поняли, что не нужно помогать террористам», – цитирует заявление группы РИА «Новости».

По этим данным, взломанными оказались внутренняя система авторизации сотрудников предприятия, скачены данные всех кандидатов на работу в корпорации.

Ранее в Killnet объявляли о начале атак на Lockheed Martin.

До этого российская хакерская группа RaHDIt публиковала данные 700 сотрудников СБУ.

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