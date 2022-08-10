Российские хакеры взломали производителя РСЗО HIMARS

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10 августа, среда | Последнее обновление — 13:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия и Украина приняли предложение Венгрии по оплате транзита нефти
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Частичное снятие санкций может создать иллюзию компромисса, возможности договориться, отыграв историю с противостоянием на позиции до 24 февраля 2022 года, что, конечно, невозможно.
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Ведущие страны Европы чувствуют собственную беспомощность в попытках остановить Россию. Возникает некоторое отчаяние и, как следствие, – готовность идти на самые экзотические меры.
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Все империи построены людьми, стоявшими в строю. И от козней врагов извне их защищали люди в строю. Строй не может построить Колизей, расписать Сикстинскую капеллу или сочинить Шестую симфонию. Но именно строй дает возможность индивидуалистам быть индивидуумами и писать свои симфонии.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Российские хакеры взломали производителя РСЗО HIMARS
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Группа российских хакеров Killnet заявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, производящей в том числе РСЗО HIMARS.
«Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно, они поняли, что не нужно помогать террористам», – цитирует заявление группы РИА «Новости».
По этим данным, взломанными оказались внутренняя система авторизации сотрудников предприятия, скачены данные всех кандидатов на работу в корпорации.
Ранее в Killnet объявляли о начале атак на Lockheed Martin.
До этого российская хакерская группа RaHDIt публиковала данные 700 сотрудников СБУ.
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Названа приоритетная версия взрывов в Крыму
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Основной причиной взрыва боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке в Крыму рассматривается нарушение требований пожарной безопасности, сообщил источник в Минобороны.
«В качестве основной причины ЧП на аэродроме Саки рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет», – передает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке.
До этого глава Минздрава Крыма Константин Скорупский сообщал, что в Новофедоровке в больницу после взрывов доставили пять пострадавших, среди которых ребенок.
Аксенов заявлял, что в Новофедоровке усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.
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Стали известны подробности о погибшем при взрыве в Крыму
Погибший при взрыве на аэродроме в Новофедоровке в Крыму был гражданским, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В ведомстве отметили, что число пострадавших в результате ЧП на аэродроме увеличилось до шести человек, передает ТАСС.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке.
До этого глава Минздрава Крыма Константин Скорупский сообщал, что в Новофедоровке в больницу после взрывов доставили пять пострадавших, среди которых ребенок.
Позже источник в Минобороны назвал приоритетную версию взрывов в Крыму.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.
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В Крыму у поселка Новофедоровка произошла серия взрывов
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У поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов, сообщил советник главы региона Олег Крючков.
«Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», – цитирует Крючкова ТАСС.
Между тем в Сети уже начали публиковать видеозаписи с места событий. Отмечается, что рядом с местом ЧП расположены военный аэродром и одна из воинских частей.
Сам глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте» заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Заместитель главы районной администрации Виктория Казьмирова заявила, что взрывы произошли прямо на аэродроме. «Здесь все стекла повыбивало», – уточнила Казьмирова.
Между тем в Минздраве региона сообщили, что к месту взрывов направлены бригады скорой помощи и санавиация. Информация о пострадавших уточняется.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что, по предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны.
«Около военного объекта в Крыму около Новофедоровки (район города Саки) раздалось несколько мощных взрывов. По предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет», – пояснили в Ассоциации.
Военный аэродром используется для базирования авиации Минобороны – самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации. Там же расположен наземный испытательный тренировочный авиационный комплекс (НИТКА) для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.
В конце июня Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму.
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Американские наемники обвинили украинских солдат в мародерстве
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Бывшие американские солдаты, которые вступили в так называемый интернациональный легион и воюют на Украине на стороне Киева, рассказали, как украинские военные обобрали их убитых товарищей.
Как передает TV5Monde, иностранцы, «пришедшие воевать на стороне украинских сил, сталкиваются с разочарованием». Сообщается, что «не все идет так, как они себе представляли, вплоть до того, что некоторые решают отказаться от своей миссии».
Так, бывшие американские солдаты «не скрывают своего разочарования», критикуют «отсутствие лидерства» и «передачу ложной информации по цепочке инстанций», передает Radio Oreole.
«Мы только что вернулись с задания, это было глупо. Мы потеряли четверых наших парней в бою, вся информация, которую мы получили, была ложной», – заявил один из них.
Американцы рассказали, что когда погибли их товарищи, украинские военные обобрали мертвецов, «забрали деньги, телефоны, сумки, документы». По мнению наемников, украинское руководство, «не колеблясь, пожертвует» ими ради «славы».
Напомним, Минобороны России сообщило, что число наемников на Украине за четыре недели сократилось с 2741 до 2192, уничтожено 335 боевиков, а число прибывающих «солдат удачи» не перекрывает потери в их рядах. За прошедшие четыре недели уничтожен 21 наемник из США.
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Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме
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На аэродроме Саки в районе Новофедоровки в Крыму на площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов, сообщило Минобороны России.
«9 августа около 15.20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Заместитель главы районной администрации Виктория Казьмирова сообщала, что взрывы произошли на аэродроме, расположенном рядом с населенным пунктом.
В руководстве регионом уточнили, что режим чрезвычайного положения не вводился.
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Китайский консул предсказала судьбу США в случае конфликта с Россией и КНР
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Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предупредила Соединенные Штаты о последствиях конфронтации с Россией и Китаем в ответ на статью обозревателя Washington Post Джоша Рогина, который утверждает, что Вашингтон способен противостоять Москве и Пекину одновременно.
«Конечно, все может быть. Но противостоять – это одно, а побеждать – другое. Ведь когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, то проигрывают все. И я реально имею в виду всех! Даже те, кто считает себя сильнее. Значительный проигрыш! Каждый раз! Гарантировано на все времена!» – передает РИА «Новости» ее сообщение в Twitter (запрещен в России).
Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.
Тем временем Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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Освобожденные территории Николаевской области решили присоединить к Херсонской
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Готовятся указы о присоединении освобожденных территорий Николаевской области к Херсонской области, сообщила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
«Освобожденные территории мы много обсуждаем, чтобы на этих территориях было вещание телеканалов, будем ли мы платить там социальные выплаты. Поэтому принято [решение] такие освобожденные территории присоединять к Херсонской области, чтобы можно было там и пенсии платить, и социальные выплаты, и обеспечивать мобильной связью», – цитирует ТАСС Губареву.
Ранее эксперты высказали мнение, что в ближайшее время можно ожидать активизации боевых действий в районе Николаева.
Напомним, Херсонская и Запорожская области зажили лучше Украины. Судя по бюджету Херсонской области на август, региону достанется вдвое больше того, на что он мог рассчитывать при киевском режиме. Пенсии в освобожденных районах Запорожской области уже сейчас выше среднеукраинских, а платежки за свет и воду, которые рассылает «Почта Таврии», опровергают заявления украинской пропаганды.
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Названа страна-лидер по темпам убыли наемников на Украине
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Число наемников на Украине за четыре недели сократилось с 2741 до 2192, уничтожено 335 боевиков, а число прибывающих «солдат удачи» не перекрывает потери в их рядах, сообщает Минобороны.
«За почти четыре недели – с 8 июля по 5 августа, – в результате наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений Народных милиций Донецкой и Луганской народных республик число наемников на Украине уменьшилось с 2741 до 2192 человек», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что за прошедшие недели на Украину прибыло еще 175 «солдат удачи», в том числе 81 боевик из Грузии.
«В то же время количество прибывающих на Украину наемников не перекрывает потери в их рядах. За указанный период достоверно подтверждено уничтожение 335 иностранных боевиков. Еще 389 боевиков самостоятельно покинули территорию Украины», – отмечено в сообщении.
При этом, по информации ведомства, по темпам убыли наемников на Украине по-прежнему лидирует Польша. Уничтожено 99, выехало – 146 боевиков.
Кроме того, за прошедшие четыре недели уничтожено 36 наемников из Канады, 33 из Румынии, 21 из США.
Ранее директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил, что ряд стран НАТО негласно поддерживают действия Киева по вербовке иностранных граждан для участия в боевых действиях.
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Американский полковник назвал просчет США в конфликте на Украине
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США не хватит запасов высокоточных ракет и боеприпасов для гипотетического вооруженного конфликта с Китаем из-за поставок на Украину, предположил в статье для American Conservative бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По его мнению, в случае конфронтации вокруг Тайваня американские ВМС попытаются блокировать тихоокеанское побережье КНР. «Но блокада не лишит Китай основного стратегического преимущества. Глубина территории страны на континенте с дружественной, богатой ресурсами Россией на севере предполагает, что блокада вряд ли увенчается успехом», – передает РИА «Новости» его слова.
Как считает полковник, американская армия столкнется с дефицитом некоторых видов вооружений из-за длительности блокады.
«Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны», добавил он.
Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.
Напомним, Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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Разведчик ЛНР рассказал о боях с ВСУ в Соледаре
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Подразделения союзных сил ведут бои с украинскими военными в Соледаре в ДНР при поддержке артиллерии и российской авиации, ВСУ минируют подступы к городу противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток».
«Вот завод (Knauf – прим. ВЗГЛЯД), с этой стороны песочный карьер... Уже на третьей улице «наши», завод начали потихоньку «зачищать», – рассказал РИА «Новости» разведчик отдельного разведывательного батальона Народной милиции ЛНР.
Со слов бойцов, украинские военные минируют подступы к городу, в том числе противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Украинские силы ведут контрбатарейную борьбу, пытаясь подавить артиллерию союзных сил, мешают работе беспилотников, используя средства радиоэлектронной борьбы. В окрестностях города расположено несколько крупных соляных рудников, которые украинские боевики используют в качестве укрытий. Огневую поддержку частям союзных сил в наступлении оказывает бронетехника.
«Сейчас «отработал» наш танк для прикрытия пехоты в районе Соледара, где наши бойцы зачищают улицы. «Отработал», как было слышно по рации, успешно», – пояснил разведчик.
Ранее офицер ВСУ рассказал о подземных укрытиях времен СССР под Соледаром.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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Серьезные бои начались в районе поселка Зайцево под Горловкой
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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о сильных боях в районе поселка Зайцево. Он призвал жителей оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу.
«Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил», – написал Приходько в Telegram-канале.
«Все службы работают в усиленном режиме», – добавил он.
«Горловка. Зайцево. Верхняя Жованка. Есть успехи», – позднее написал он.
Горловка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских националистов. Так, в понедельник вооруженные силы Украины обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня HIMARS.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Офис Зеленского признался в фейковом «контрнаступлении» на Херсон
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Сообщения о «контрнаступлении» на юге Украины являются частью информационно-психологической операции, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
«Была ли это ИПСО? Безусловно, сегодня все публичные комментарии – это часть ИПСО. Нам нужно деморализовать российскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня», – заявил он Би-би-си.
Также в интервью он рассказал, что Украина теряет в день 30–50 военнослужащих убитыми. По словам Подоляка, показатель сократился в 2,5–3 раза от ежедневных потерь в 100–200 человек убитыми, которые были прежде.
В конце июля замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что войска Украины предприняли попытку контрнаступления, но оно провалилось.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ежедневные потери украинских войск составляют порядка 30 человек убитыми и 250 человек ранеными.
Напомним, украинская армия несла самые большие потери в мае, когда в день погибали до 100 человек, а 300–400 получали ранения, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
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Названы сроки запуска завода по производству «Байрактаров» на Украине
Завод по производству турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» на Украине может быть построен в течение нескольких месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире канала «Рада».
«Само строительство может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 году, возможно, в конце», – передает его слова ТАСС.
Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая компания Baykar Makina купила на Украине земельный участок под строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов «Байрактар».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что завод по производству турецких беспилотников «Байрактар» на Украине, если он будет создан, сразу попадет под демилитаризацию.
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США призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС
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Россия должна вернуть украинским властям полный контроль над Запорожской АЭС, заявила пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер.
Белый дом призвал Россию «прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или рядом с ними». США заявили о намерении «поддерживать усилия МАГАТЭ по выполнению его мандата по техническим гарантиям с целью оказания помощи Украине в вопросе обеспечения безопасности на ее ядерных объектах».
Жан-Пьер сказала, что «признаков повышенного или аномального уровня радиации» не наблюдается. Она подчеркнула, что «вести боевые действия рядом с АЭС опасно», передает ТАСС.
Напомним, начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Генсек ООН Антониу Гутерриш решил вмешаться и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Как сообщил МИД России, планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС была сорвана департаментом безопасности секретариата ООН.
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В США назвали вероятный формат обмена заключенными с Россией
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Вероятно, США и Россия смогут заключить сделку по обмену заключенными по формуле «два на два», сообщил отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон.
Ричардсон выразил надежду, что «наиболее вероятным результатом станет обмен «два на два». По его словам, в таких ситуациях обычно применяется принцип взаимности. Он позитивно настроен относительно возможного результата переговоров. Как указал Ричардсон, и Россия, и США выказали интерес к обмену, а американке Бриттни Грайнер, которая может стать частью сделки, уже вынесен приговор. передает ТАСС.
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
СМИ сообщали, что Ричардсон намерен поехать в Россию, чтобы попытаться договориться об освобождении Грайнер. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать эту информацию.
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