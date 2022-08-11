Медведев встретился в ЛНР с Пушилиным и Пасечником

Путин отметил мужество работающих в Донбассе строителей из России

Президент Владимир Путин отметил мужество и профессионализм российских строителей, оказывающих помощь в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик.

«Особо отмечу ту помощь, которую наши строители, проявляя мужество и профессионализм, оказывают жителям Донецкой и Луганской народных республик», – сказал российский лидер в среду на церемонии открытия нового мостового перехода через реку Шексну в Череповце, в которой он принял участие по видеосвязи, передает ТАСС.

Ранее Путин пообещал, что Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, российский лидер дал поручение о помощи Донбассу в подготовке к зиме.

Напомним, российское правительство еще в мае создало специальный штаб по восстановлению освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территорий. В восстановлении Донбасса участвуют российские регионы.

Говоря о российских строителях, Путин подчеркнул, что на сегодняшний день в отрасли заняты миллионы людей, «настоящих мастеров, которые создают облик современной России, возводят прочный фундамент для ее развития во всех областях». По его словам, уникальные технологии, материалы, инженерные и технические решения позволяют воплощать в жизнь самые смелые, амбициозные замыслы.

«Но в основе основ всегда будет почетный, созидательный, уважаемый труд строителей, ваши поистине золотые руки, опыт, компетенции, ваше ответственное отношение к делу», – обратился президент к строителям, возводившим мост.

«Возведение этого моста (в Череповце – прим. ВЗГЛЯД) – один из ярких и достойных результатов работы всей строитетельной отрасли России. Несмотря на непростую ситуацию, она уверенно демонстрирует эффективность, работает действительно ударно, выходит на новые рекордные показатели и по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», – сказал он.

В среду президент по видеосвязи присоединился к церемонии открытия нового моста в Череповце (Вологодская область). Речь идет о переходе через реку Шексну, который свяжет между собой четыре крупных микрорайона, позволит организовать кольцевое движение общественного транспорта, поможет удобнее добираться до производственных площадок крупных компаний – «Северстали» и «Фосагро». Он также разгрузит движение на Октябрьском мосту, который ранее был единственным в городе, и создаст условия для активного развития территорий за рекой Шексной.

Череповец – это крупный транспортный узел, который обеспечивает связь северных и восточных регионов России с южными и западными.