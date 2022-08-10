Американские наемники обвинили украинских солдат в мародерстве

Бывшие американские солдаты, которые вступили в так называемый интернациональный легион и воюют на Украине на стороне Киева, рассказали, как украинские военные обобрали их убитых товарищей.

Как передает TV5Monde, иностранцы, «пришедшие воевать на стороне украинских сил, сталкиваются с разочарованием». Сообщается, что «не все идет так, как они себе представляли, вплоть до того, что некоторые решают отказаться от своей миссии».

Так, бывшие американские солдаты «не скрывают своего разочарования», критикуют «отсутствие лидерства» и «передачу ложной информации по цепочке инстанций», передает Radio Oreole.

«Мы только что вернулись с задания, это было глупо. Мы потеряли четверых наших парней в бою, вся информация, которую мы получили, была ложной», – заявил один из них.

Американцы рассказали, что когда погибли их товарищи, украинские военные обобрали мертвецов, «забрали деньги, телефоны, сумки, документы». По мнению наемников, украинское руководство, «не колеблясь, пожертвует» ими ради «славы».

Напомним, Минобороны России сообщило, что число наемников на Украине за четыре недели сократилось с 2741 до 2192, уничтожено 335 боевиков, а число прибывающих «солдат удачи» не перекрывает потери в их рядах. За прошедшие четыре недели уничтожен 21 наемник из США.

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