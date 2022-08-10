Посол США в Грузии вызвала недовольство выступлением по оппозиционному каналу

Посол США в Грузии Келли Дегнан, которая в последнее время часто критикуется из-за подозрений в поддержке грузинской оппозиции, вызвала недовольство выступлением по антиправительственному телеканалу «Формула», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Кинорежиссер, экс-госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава отметил, что Дегнан дала интервью «Формуле» 8 августа, в годовщину начала войны-2008.

Он заявил, что она выступала по телеканалу, который финансируется разыскиваемым грузинским правосудием министром обороны Грузии времен войны 2008 года Давидом Кезерашвили.

«Рассказываете нам про олигархов и демократию с экранов телевидения, мошенически финансируемого проживающим в роскоши в Лондоне бывшим министром обороны, который бежал с войны, бросил трупы солдат», – обратился к послу Георгий Хаиндрава.

В последнее время посол США в Грузии подвергается жесткой критике со стороны влиятельных грузинских депутатов. Так, независимый грузинский депутат Михаил Кавелашвили в открытом письме послу США Келли Дегнан обвинил ее в поддержке в Грузии сторонников вовлечения страны в противостоянии России и Украины. Посол назвала это вымыслами. Госдеп США поддержал Дегнан.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что между Вашингтоном и Тбилиси началась дипломатическая война из-за посла США в Грузии.