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Минсельхоз оценил рынок кормов для домашних животных в России
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Объемы выпуска кормов для домашних животных не только обеспечивают основную часть внутренних потребностей России, но и позволяют экспортировать продукцию в другие страны, сообщает Минсельхоз.
«Производство кормов для домашних животных в нашей стране активно развивается. В прошлом году оно выросло на 10,8%, а за шесть месяцев текущего – на 8%. Объемы выпуска не только обеспечивают основную часть внутренних потребностей, но и позволяют экспортировать эту продукцию в другие страны», сообщается в Telegram-канале ведомства.
Так, по данным ведомства, сегодня в данном сегменте работают более 190 предприятий из 50 регионов России. Основное промышленное производство сосредоточено в Алтайском крае, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Ульяновской, Тверской областях и в Республике Мордовия. В том числе за последние годы свое производство в России локализовали многие иностранные компании.
При этом в Минсельхозе подчеркнули, что уход с российского рынка отдельных импортных брендов дает стимул отечественным производителям и дальше расширять ассортимент и наращивать мощности.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье собрались выпускать корма для слонов и жирафов.
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Эксперты раскрыли замысел ВСУ при обстрелах Запорожской АЭС
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Обстрелы Энергодара и ЗАЭС вновь поднимают вопрос о необходимости поражения украинских артиллерийских систем в Никополе и уничтожения ударных возможностей ВСУ на юге Украины. По мнению экспертов, ВСУ намеренно целились по объектам, через которые электричество идет на Каховку: именно через нее планируют подключить ЗАЭС к российской электросети.
«Целенаправленные обстрелы Запорожской АЭС окончательно ставят точку в спорах об аналогичных ударах по энергетической инфраструктуре на подконтрольной ВСУ территории. Нет, это не значит, что уже завтра нужно бить крылатыми ракетами по ТЭС и подстанциям: в большинстве ситуаций такое лишено реального практического смысла. Но отныне при возникновении военной необходимости у ВС России с моральной точки зрения развязаны руки на поражение таких целей», – говорится в публикации отраслевого Telegram-канала «Рыбарь».
Отмечается, что «выпущенные снаряды попали в открытое распределительное устройство (ОРУ), отвечающее за передачу энергии от АЭС в Запорожье, Мелитополь и Никополь. Из-за попаданий было обесточено оборудование энергоблока № 3, а персоналу станции пришлось уменьшить мощность на энергоблоке № 4».
Боеприпасы также повредили водородопровод с последующим возгоранием идущего по ним газа. ВСУ намеренно целились по новой секции ОРУ, через которую электричество идет на Каховку: именно через нее планируют подключить ЗАЭС к российской электросети, уточнили эксперты.
«Сегодняшний удар пришелся по хранилищу отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Снаряды РСЗО не повредили сами емкости и попали в крышу гаража погрузочного трактора», – сообщили эксперты.
По их мнению, цель ВСУ – вызвать панические настроения жителей Энергодара угрозой техногенной экологической катастрофы.
«Для украинских властей эти люди уже не считаются «своими», поэтому они без раздумий пожертвуют их судьбами ради своих задач. Запорожская АЭС питает в том числе и украинские территории. Остановка работы чревата отключением от электроэнергии на подконтрольных Киеву землях. В ВСУ это не могут не понимать, и обстрелы ЗАЭС ведутся осознанно», – подчеркнули эксперты.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
В Минобороны обстрел Киевом Запорожской АЭС назвали актом терроризма.
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Стали известны подробности о погибшем при взрыве в Крыму
Погибший при взрыве на аэродроме в Новофедоровке в Крыму был гражданским, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В ведомстве отметили, что число пострадавших в результате ЧП на аэродроме увеличилось до шести человек, передает ТАСС.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке.
До этого глава Минздрава Крыма Константин Скорупский сообщал, что в Новофедоровке в больницу после взрывов доставили пять пострадавших, среди которых ребенок.
Позже источник в Минобороны назвал приоритетную версию взрывов в Крыму.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.
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Минобороны: Киев из-за потерь ВСУ направил на передовую раненых боевиков
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Киевский режим из-за высоких потерь отравляет на передовую недообученных мобилизованных и раненых, которые не прошли полную реабилитацию после ранений, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Из-за высоких потерь режим Зеленского принимает меры по восполнению некомплекта личного состава украинских формирований в районе боевых действий в Донбассе. Так, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области. Вместе с ними направляются и находившиеся в госпиталях раненые, не дожидаясь завершения ими полного курса реабилитации после ранений», – приводит его слова РИА «Новости».
Конашенков подчеркнул, что в результате удара ВКС России по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельскохозяйственного предприятия в городе Артемовске Донецкой народной республики уничтожено до 130 военнослужащих и восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники.
Кроме того, уточнили в ведомстве, ударом высокоточных ракет воздушного базирования по временному пункту дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады войск Украины в населенном пункте Дзержинск Донецкой народной республики уничтожено до 70 военнослужащих, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и четыре единицы автомобильной техники.
По его словам, российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», два взвода орудий «Мста-Б», взвод «Гиацинт-Б» в районах населенных пунктов Дзержинск, Сухая Балка, Ласточкино и Красногоровка Донецкой народной республики.
Российские военные в Николаевской области уничтожили арсенал, где хранились 45 тыс. тонн боеприпасов, недавно поставленных украинской армии странами НАТО, уточнил он.
За сутки также поражено три пункта управления, в том числе батальона 66-й украинской механизированной бригады в районе населенного пункта Очеретино, батальона 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника украинской армии в 173 районах.
«Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики, пять складов боеприпасов, в том числе склад боеприпасов, оборудованный в одном из цехов Свято-Ильинского машиностроительного завода в районе Дачное Донецкой народной республики», – сказал Конашенков.
«В городе Харькове на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше 100 националистов», – отметили в Минобороны.
Конашенков уточнил, что российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Красное, Червоный Яр, Дибровное, Петропавловка Харьковской области, Старомихайловка, Ровнополь, Малиновка Донецкой народной республики и города Донецка.
Кроме того, за сутки ПВО был перехвачен снаряд реактивной системы залпового огня в Харьковской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 беспилотный летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса», – сказал Конашенков.
Отмечается, что также уничтожены 4262 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3273 орудия полевой артиллерии и миномета, 4756 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в администрации Энергодара заявили, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
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Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке
Американский актер и спецпредставитель МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал прибыл на место разбомбленного изолятора в Еленовке, в котором содержались пленные из Мариуполя, сообщил телеведущий Владимир Соловьев.
«Стивен Сигал посетил Донбасс. Он побывал на развалинах изолятора в Еленовке, где содержались пленные из Мариуполя, в том числе, члены неонацистского батальона «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией)», – написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что актер лично ознакомился с доказательствами, в том числе, осколками американских ракет, которые подтверждают причастность Киева к массовому убийству собственных военных.
В субботу в результате удара украинских войск по СИЗО в Еленовке убито около 20 боевиков украинского националистического полка «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией).
Напомним, украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен. На место удара доставят международных экспертов и журналистов, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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Глава Запорожской области призвал ударить по Киеву после атаки ВСУ по АЭС
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Российским войскам необходимо начинать наносить удары по центрам принятия решений в Киеве после атаки Украины на Запорожскую АЭС, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.
«Я общаюсь с населением. Считаем, что необходимо наносить удары по центрам принятия решений… Жизнь Зеленского не дороже той девочки, которая сейчас лежит в больнице. Страна Украина превратилась в ИГИЛ* («Исламское государство*», запрещено в России), это уже не страна. Мир должен признать, что обстреливая умышленно, системно, прицельно атомный реактор, провоцируется мировая катастрофа», – цитирует его РИА «Новости».
Балицкий подчеркнул, что центры принятия решений находятся в Киеве. По его словам, атомная станция прикрывается российской ПВО.
«Люди в Запорожской области возмущены. Я выражаю их точку зрения. Люди требуют ответственности от той так называемой Украины, которая пока еще называется страной, и пускай европейцы, которые подкармливают их дронами, HIMARS и всякой остальной гадостью, которая летит к нам и в Донбасс, несут тоже ответственность», – добавил Балицкий.
В понедельник в Кремле выразили надежду на влияние Запада на прекращение обстрелов Запорожской АЭС.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС и выразил надежду на их прекращение.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
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В Госдуме предложили создать объединение государств по образу СССР
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет рассказал об инициативе создать добровольное объединение суверенных государств по образу СССР – объединение, способное противостоять западной экспансии.
«Существование СССР сдерживало НАТО в его стремлении поработить и колонизировать весь мир. Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР», – передает РИА «Новости» его слова.
Политик отметил, что создание подобного союза независимых государств позволило бы странам не только сохранить, но и укрепить свои суверенитеты, которые сейчас подвергаются нападкам и размыванию со стороны США.
«После распада СССР американцы начали вмешиваться в дела независимых государств на постсоветском пространстве, организовывая цветные революции и госперевороты. Создавая из суверенных государств своих сателлитов и проводя их постепенную оккупацию, подбираясь к границам России. Одним из примеров тому нынешняя Украина», – подчеркнул депутат.
Также парламентарий добавил, что с учетом актуальности повестки новый блок по своим границам может превзойти границы Советского Союза.
«Это будет равноправный союз, где каждая из стран уважает суверенитет и культуру друг друга, а не те колонии, которые привыкли создавать США под личиной помощи и торжества демократии», – сказал он.
Кроме того, Шеремет добавил, что у России есть все возможности и потенциал, чтобы обеспечить новому союзу нерушимость границ и безопасность.
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В министерстве ВС Франции выразили сожаление об отказе россиянам в доступе в Венсенский замок
Министерство Вооруженных сил Франции сожалеет о неправомерном отказе туристам из России в доступе в Венсенский замок, расположенный на юго-восточной окраине Парижа, заявили в кабинете министра ВС Франции Себастьена Лекорню.
В министерстве отметили, что туристические объекты, находящиеся в ведении военного ведомства (Дом инвалидов, Венсенский замок, Музей авиации и космонавтики в Ле-Бурже и др.), «продолжают оставаться открытыми для российских туристов».
«Министр вооруженных сил потребовал, чтобы мы довели его распоряжение до сведения соответствующих служб, чтобы избежать инцидентов», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
Ранее сообщалось, что россияне больше не смогут попасть в Венсенский замок на юго-востоке Парижа, такое решение приняли французские власти.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял ранее, что страны Запада объявили тотальную войну всему русскому миру. Министр подчеркивал, что под запретом оказались классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. По его словам, дошло до культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной.
Между тем с 1 апреля Франция сняла ограничения для получения туристических виз россиянами.
В Сакском районе Крыма объявили эвакуацию граждан после взрыва на аэродроме
Граждан оповещают об эвакуации в Сакском районе Крыма, где прогремел взрыв на аэродроме, сообщили в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района.
«У нас сейчас оповещение граждан идет об эвакуации», – приводит его слова ТАСС.
Власти сообщили, что около 30 человек эвакуировано в Новофедоровке из прилегающих к аэродрому домов, людей расселят в пансионатах и гостиницах, пишет РИА «Новости».
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Заместитель главы районной администрации Виктория Казьмирова сообщала, что взрывы произошли на аэродроме, расположенном рядом с населенным пунктом.
Военный аэродром используется для базирования авиации Минобороны – самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации. Там же расположен наземный испытательный тренировочный авиационный комплекс (НИТКА) для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.
Число пострадавших после взрыва в Крыму выросло до семи человек
В результате инцидента на аэродроме в Новофедоровке в Крыму пострадали семь человек, среди них двое детей, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«По состоянию на 20.00 в результате происшествия в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района пострадали семеро человек, в том числе двое несовершеннолетних. Характер травм – осколочные ранения. Шестеро пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи отправлены на дом», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате ЧП на аэродроме увеличилось до шести человек.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.
Глава региона Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке, в Минздраве региона уточнили, что погибший был гражданским.
ВСУ за сутки выпустили более 300 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили более 300 снарядов по территории Донецкой Народной Республики, сообщили в Народной милиции ДНР.
«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 300 снарядов из реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» (оснащенных противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток»), «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов», – говорится в заявлении в Telegram-канале Народной милиции.
В сообщении отмечается, что огонь велся по районам семи населенных пунктов ДНР. «В результате обстрелов четверо мирных жителей погибли, семь получили ранения, повреждено 16 жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры», – уточнили в ведомстве.
Ранее совместными действиями военнослужащих ДНР и ВС России за сутки уничтожили взвод РСЗО БМ-21 «Град», два бронированных автомобиля и подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Курдюмовка.
Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли Гольмовский ракетами «Град».
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ВС России сообщили о разминировании моста на дороге в Мариуполь
Российские саперы разминировали около 200 боеприпасов калибра 152 мм и несколько ящиков с тротилом общей массой около 2 тонн в тротиловом эквиваленте для подрыва моста на дороге в Мариуполь в районе поселка Коминтерново на юге ДНР, сообщили специалисты Международного противоминного центра ВС России.
«Находимся на пути движения к населенному пункту Мариуполь. Был обнаружен заминированный участок отрезка дороги для обрушения. [Обнаружено и разминировано] порядка 200 боеприпасов 152-го калибра, тротил, пластическое взрывчатое вещество», – сообщил командир группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил России с позывным «Запал», передает ТАСС.
В пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что акватория мариупольского порта полностью разминирована российскими саперами.
Ранее сообщалось, что российские специалисты в ходе разминирования мариупольских дорог используют робототехнические комплексы «Уран-6».
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ВСУ обстреляли Гольмовский ракетами «Град»
Украинские войска выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Гольмовскому, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Николаевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.
Отмечается, что в 16.00 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Макеевке.
Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 15 снарядов «натовского» калибра по Куйбышевскому и Кировскому районам города Донецка в Донецкой Народной Республике.
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Анонсировано начало работы российской системы бронирования авиабилетов
Правительство уточнило требования к отечественной системе бронирования авиабилетов, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
«В автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) будет использоваться только российское программное обеспечение», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Отмечается, что «обновленные требования к системе и защите содержащейся в ней информации утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин». Они начнут действовать с 30 октября 2022 года.
Ранее входящий в группу «Аэрофлот» лоукостер «Победа» перешел на отечественную систему бронирования авиабилетов.
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Псковские власти решили организовать отдых для 500 детей из Херсонской области
Псковские власти организуют на своей территории летних отдых для 500 детей из Херсонской области, заявил губернатор региона Михаил Ведерников на встрече с иcполняющим обязанности главы администрации Херсонской области Сергеем Елисеевым.
Делегация Псковской области прибыла в Херсонскую область, чтобы на месте определиться с основными направлениями работы в подшефном Бериславском районе Херсонской области.
«Мы привезли две машины гуманитарной помощи, три автобуса, которые можно будет использовать для подвоза школьников – несколько объектов образования не подлежат восстановлению в результате ракетных ударов ВСУ, поэтому транспорт критически необходим», – написал Ведерников в своем Telegram-канале.
По его словам, в части подготовки к отопительному сезону организуем для населения поставки угля и дров по социальным ценам.
«Собираем заявки для организации отдыха школьников до начала учебного года. Как только первая группа в 50-100 детей будет сформирована, организуем выезд и пребывание на нашей земле. В целом мы готовы принять порядка 500 детей», – отметил Ведерников.
«В Бериславский район Херсонской области везли с собой гуманитарную помощь: три фуры с вещами и продуктами, а также два микроавтобуса, которые будут подвозить детей в школы. Из-за артобстрела в пятницу все передать не получилось, но сегодня фуры и автобусы дошли до Берислава», – уточнил он в Telegram-канале.
Ведерников также подчеркнул, что один из наиболее важных вопросов, которые необходимо оперативно решить в Бериславском районе – это восстановление нормальной связи и работы медиа.
«И в этой части уже есть хорошая новость! Общими усилиями запустили вещание псковского радио «7 небо» в Бериславе – его можно услышать на частоте 101FM. Пока радиус охвата 1,5 км, но уже заказано оборудование, которое расширит трансляцию до 15 км», – написал он в Telegram.
По его словам, были осмотрены городские общественные пространства Берислава, также обсуждали с коллегами, с чего необходимо начать восстановление городского благоустройства.
«Фонтаны в городе рабочие, но нужно провести их ревизию, плановое обслуживание и освежить внешний вид. Глава администрации Пскова Борис Елкин пообещал решить этот вопрос. Привезли с собой десять детских и два воркаут площадки, которые будут установлены в разных микрорайонах города», – уточнил он.
В своем Telegram-канале Ведерников рассказал, что посетил выставку краеведческого музея, которая расположена в Бериславском районном доме культуры. Учреждение серьезное – в его коллекции более 4 тыс. экспонатов, отметил он.
«С Борисом Елкиным предложили организовать выставку картин из Берислава в Пскове, привезти и выставить здесь экспонаты из нашего региона…Дом творчества тоже требует ремонта. Поручил проанализировать потребности и в следующем году подавать заявку на нацпроекты, чтобы при поддержке федерального бюджета восстановить ключевые объекты», – заключил он.
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В освобожденном поселке Троицкое показали рок-оперу о «Молодой гвардии»
Луганский академический украинский музыкально-драматический театр (ЛАУМДТ) на Оборонной в освобожденном поселке городского типа Троицкое представил рок-оперу «Распятая юность», посвященную подвигу героев подпольной молодежной организации «Молодая гвардия», сообщил директор ЛАУМДТ Виталий Балджи.
«Артисты театра на Оборонной представили жителям Троицкого района рок-оперу «Распятая юность». Постановка была создана к 70-летию подпольной организации, а спустя 10 лет актуальна, как и прежде», – приводит его слова «Луганский информационный центр».
Балджи напомнил, что «эта рок-опера о духовности, о патриотизме».
«Это все о том, что дорого, о том, что должно быть и в нынешнем поколении. По-моему, эта тема не уйдет никогда, тема патриотизма, она во все века была, есть и будет», – отметил Балджи.
По его мнению, «для пытливых молодых людей рок-опера станет толчком к изучению истории, а взрослым людям напомнит о подвиге молодогвардейцев».
Рок-опера «Распятая юность» – золотой призер XV Международного театрального форума «Золотой Витязь», который состоялся в Москве в 2017 году. Музыкальный рассказ повествует о деятельности подпольной молодежной организации «Молодая гвардия» глазами современной молодежи. Премьера «Распятой юности» состоялась в сентябре 2012 года, постановка была приурочена к 70-летию «Молодой гвардии». 26 февраля 2015 года луганчане увидели восстановленный и возвращенный в репертуар театра спектакль.
Ранее «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота Боевого Братства» организовали в Мариуполе концерт с выступлением группы «Декабрь» для более 200 военных из России и ДНР, которые участвуют в специальной военной операции.