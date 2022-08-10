Минсельхоз оценил рынок кормов для домашних животных в России

Псковские власти решили организовать отдых для 500 детей из Херсонской области

Псковские власти организуют на своей территории летних отдых для 500 детей из Херсонской области, заявил губернатор региона Михаил Ведерников на встрече с иcполняющим обязанности главы администрации Херсонской области Сергеем Елисеевым.

Делегация Псковской области прибыла в Херсонскую область, чтобы на месте определиться с основными направлениями работы в подшефном Бериславском районе Херсонской области.

«Мы привезли две машины гуманитарной помощи, три автобуса, которые можно будет использовать для подвоза школьников – несколько объектов образования не подлежат восстановлению в результате ракетных ударов ВСУ, поэтому транспорт критически необходим», – написал Ведерников в своем Telegram-канале.

По его словам, в части подготовки к отопительному сезону организуем для населения поставки угля и дров по социальным ценам.

«Собираем заявки для организации отдыха школьников до начала учебного года. Как только первая группа в 50-100 детей будет сформирована, организуем выезд и пребывание на нашей земле. В целом мы готовы принять порядка 500 детей», – отметил Ведерников.

«В Бериславский район Херсонской области везли с собой гуманитарную помощь: три фуры с вещами и продуктами, а также два микроавтобуса, которые будут подвозить детей в школы. Из-за артобстрела в пятницу все передать не получилось, но сегодня фуры и автобусы дошли до Берислава», – уточнил он в Telegram-канале.

Ведерников также подчеркнул, что один из наиболее важных вопросов, которые необходимо оперативно решить в Бериславском районе – это восстановление нормальной связи и работы медиа.

«И в этой части уже есть хорошая новость! Общими усилиями запустили вещание псковского радио «7 небо» в Бериславе – его можно услышать на частоте 101FM. Пока радиус охвата 1,5 км, но уже заказано оборудование, которое расширит трансляцию до 15 км», – написал он в Telegram.

По его словам, были осмотрены городские общественные пространства Берислава, также обсуждали с коллегами, с чего необходимо начать восстановление городского благоустройства.

«Фонтаны в городе рабочие, но нужно провести их ревизию, плановое обслуживание и освежить внешний вид. Глава администрации Пскова Борис Елкин пообещал решить этот вопрос. Привезли с собой десять детских и два воркаут площадки, которые будут установлены в разных микрорайонах города», – уточнил он.

В своем Telegram-канале Ведерников рассказал, что посетил выставку краеведческого музея, которая расположена в Бериславском районном доме культуры. Учреждение серьезное – в его коллекции более 4 тыс. экспонатов, отметил он.

«С Борисом Елкиным предложили организовать выставку картин из Берислава в Пскове, привезти и выставить здесь экспонаты из нашего региона…Дом творчества тоже требует ремонта. Поручил проанализировать потребности и в следующем году подавать заявку на нацпроекты, чтобы при поддержке федерального бюджета восстановить ключевые объекты», – заключил он.

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