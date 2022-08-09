В Подмосковье собрались выпускать корма для слонов и жирафов

Компания «Биотех-Зоо» построит производство кормов для зоопарковых животных в Домодедово, что позволит кормить зверей полностью российским продуктом, сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.

«Биотех-Зоо» делает свыше 50 кормов для лошадей, грызунов и зайцеобразных, а также 12 – для животных из зоопарков. Участие в программе «Земля за 1 рубль» позволит расширить производство. Как отметил зампред, главная цель проекта – импортозамещение зарубежной продукции, сообщает канал «360».

«Компания «Биотех-Зоо» выпускает небольшие по меркам отрасли объемы продукции, но сейчас есть перспектива организовать гибкое производство качественных кормов для различных видов животных, внедрить больше рецептов изделий», – рассказал Филимонов.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Черепнин рассказал, что в проект инвестируют около 33 млн рублей, он позволит создать еще 20 рабочих мест. Производство заработает в 2024–2025 годах.

Ранее сообщалось, что на территории Подмосковья построят научный центр по разработке препаратов для защиты растений. Новое предприятие появится на участке общей площадью порядка 7 га. Участок был предоставлен по программе импортозамещения «Земля за 1 рубль», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Программа «Земля за 1 рубль» позволяет отечественным компаниям в сфере сельского хозяйства, продовольствия, лекарств, техники и пластмассовых изделий арендовать землю за 1 рубль на три года.