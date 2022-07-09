Эксперт считает ошибкой тезис о свержении «прокитайского» лидера Шри-Ланки

Высказывания в российских соцсетях о свержении «прокитайского» президента Шри-Ланки не соответствуют действительности, президент Готабаи Раджапакс соблюдает интересы определенного клана внутри страны, заявил научный сотрудник сектора международных организаций НИИ мировой экономики и международных отношений имени Примакова Алексей Куприянов.

«Посмотрел видео со штурмом президентского дворца на Шри-Ланке и почитал в русском телеграмме, что «прокитайского президента свергают». Руководство Шри-Ланки не прокитайское и не проиндийское», – написал Куприянов в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что действующие власти страны – проланкийские, и в это понятие входит «желание сделать хорошо своему конкретному клану».

В последние годы, по словам исследователя, семья Раджапакса нарушила баланс распределения благ между обществом и членами правящего клана, последствия чего сейчас и наблюдаются.

«Нет, новая власть тоже не будет ни проиндийской, ни прокитайской, ни проамериканской: Шри-Ланка, несмотря на свои размеры, довольно мощный и независимый игрок в регионе Индийского океана, преследующий собственные цели», – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице протестами и захватом резиденции. В субботу протестующие захватили резиденцию, перелезая через забор. Позже участники акций протеста в Шри-Ланке против президента страны Готабаи Раджапаксы захватили резиденцию премьер-министра Temple Trees.

Через некоторое время премьер Ранил Викрамасингхе подтвердил, что покинет свой пост.