Эксперты оценили первые управленческие шаги врио губернатора Рязанской области

Эксперты назвали несколько наиболее эффективных управленческих шагов временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Павла Малкова, который был назначен на должность 10 мая 2022 года.

Проработанность управленческого подхода – качество, характерное для губернаторов новой волны, которые выступают представителями обновленной кадровой президентской политики. С приходом в регион они вырабатывают комплексное представление о проблемах территории и интересах ее жителей. Это представление трансформируется в соответствующую управленческую стратегию, которая позволяет последовательно решать актуальные для региона вопросы, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Во время встречи с будущим врио президент Владимир Путин выразил надежду на то, что Малков основательно погрузится в проблемы региона. «Меня ваша биография привлекает особенно тем, что вы были заместителем председателя правительства Саратовской области. То есть вы понимаете, что такое реальная жизнь, реальная экономика», – отметил президент России во время встречи с Малковым.

Новый врио – управленец с опытом работы как на региональном, так и на федеральном уровне, прошедший подготовку в «Школе губернаторов». В правительстве Саратовской области начал работать в 2003 году, с 2006 по 2009 годы занимал пост замминистра экономического развития и торговли региона. С 2010 по 2012 годы был главой комитета по информатизации Саратовской области, а в 2012 году исполнял обязанности заместителя председателя регионального правительства.

Федеральная карьера Малкова началась в 2012 году с должности заместителя директора Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития. Эту должность будущий врио губернатора занимал до 2017 года, после чего стал директором Департамента госуправления Минэкономразвития. В декабре 2018 года назначен руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Принципом управленческой стратегии на должности врио у Малкова стало личное посещение объектов. «Никакая кабинетная работа не заменит общения с людьми и личного посещения самых разных объектов. На город надо смотреть не из окна автомобиля. Только пройдясь пешком, можно в полной мере оценить качество нашей работы», – заявил Малков в соцсетях.

Визиты на региональные объекты он совершает, как правило, без предупреждения, чтобы своими глазами увидеть реальную ситуацию. В частности, во время осмотра площадок, на которых в Рязани проходят ярмарки выходного дня, врио обратил внимание на неразвитость инфраструктуры и запущенность территорий

Приоритет нового врио – выстраивание диалога с жителями региона в процессе принятия управленческих решений. В первый месяц работы врио обратил внимание на проблему строительства песчаного карьера между Заокским и Коростово в Рязанской области.

Поиск новых возможностей для региона в условиях санкций и поддержка предприятий – первостепенные задачи для врио. В новых экономических обстоятельствах Малков уделяет значительное внимание поиску возможностей для регионального развития. Одним из приоритетов он называет работу с инвесторами и планирует привлечь в область в 2022 году более 80 млрд инвестиций (в 2021 году этот объем составил около 74 млрд рублей). Врио лично погружается в специфику каждого инвестиционного проекта, реализуемого в регионе, и готов к открытому диалогу с инвесторами. Первые результаты привлечения новых инвестиций в регион получены уже на ПМЭФ-2022 в Санкт-Петербурге. Среди подписанных Малковым соглашений – о сотрудничестве с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Сотрудничество будет направлено на развитие промышленной инфраструктуры региона и повышение его инвестиционной привлекательности. Кроме этого, благодаря соглашению с ПАО «Россети Центр» в регионе будет повышена надежность электроснабжения за счет модернизации сетей.

Также врио активно изучает промышленный потенциал области, посещает предприятия, общается с сотрудниками и выявляет их потребности в изменившейся реальности.

Новый врио активно взаимодействует с федеральным центром по вопросам регионального развития. Например, состоялась встреча Павла Малкова с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. После встречи врио анонсировал, что в 2022 году область получит более 170 млн рублей в рамках федеральной программы по мелиорации.

С первых дней в новой должности Малков уделяет серьезное внимание состоянию дорожной сети в регионе.

В первые месяцы работы в статусе врио губернатора Рязанской области Павел Малков проявляет себя как грамотный управленец, вдумчиво изучающий ключевые аспекты региональной жизни с разных сторон. Ставка на постоянное общение с жителями и личное посещение объектов способствует быстрой интеграции врио в областную специфику. Преобразование полученных знаний о регионе в конкретные управленческие решения – задача для Малкова, актуальность которой с каждым новым месяцем будет только возрастать. От успешности ее решения будет зависеть успех врио на выборах губернатора, которые состоятся в сентябре.

Как отметил Юрий Мостяев, доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина, председатель Клуба политологов Рязанской области, «месяц – незначительный срок, чтобы оценивать эффективность управленческой стратегии нового врио в полной мере. Однако в соцсетях мы видим, как Малков активно включается в региональную повестку, проводит встречи. Уже объехал основные районные центры Рязанской области, встречался с людьми, а не просто проводил формальные встречи с руководством. Врио выбирает тактику спонтанных визитов на территории, чтобы чиновники не смогли привести все в порядок перед визитом губернатора. Благодаря этому он обнаруживает реальные проблемы».

Наталья Гришина, председатель Общественной палаты Рязанской области, директор Рязанской областной универсальной библиотеки имени Горького отметила, что Малков «очень активно и содержательно приступил к работе, включившись в широкий круг проблем. Видим, что ему удалось погрузиться в решение наиболее острых проблем, которые формулируют люди и СМИ, понять эти проблемы».