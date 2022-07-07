Российские Су-35с сбили украинские МиГ-29 под Николаевом и Су-25 в ДНР

Российскими истребителями Су-35с сбиты один МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Николаева и один Су-25 в районе населенного пункта Адамовка ДНР, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: шесть пунктов управления, в том числе 107-го батальона 63-й механизированной бригады командования резерва в районе Бармашево и двух батальонов территориальной обороны и в районе Николаева; три склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Артевск, Северск и Звановка Донецкой народной республики (ДНР); а также живая сила и военная техника противника в 14 районах, в том числе пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровское Николаевской области и центр подготовки подразделений ВСУ в районе Очакова», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«В рамках контрбатарейной борьбы поражены: три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районе Дзержинска, четыре артиллерийские батареи в районе Северска и артиллерийский взвод 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе населенного пункта Горловка ДНР», – заявил Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника противника в 142-х районах. Также российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Надеждовка, Зеленый Гай Николаевской области, Скадовск, Давыдов Брод Херсонской области, Изюм, Норцовка, Новоплатовка, Дибровное, Бражковка, Питомник, Малые Проходы и Грушевка Харьковской области. Перехвачены: шесть украинских баллистических ракет «Точка-У» в районах населенных пунктов Скадовск, Новая Каховка Херсонской области и Грушевка Харьковской области и 12 снарядов реактивной системы залпового огня в районах населенных пунктов Чернобаевка Николаевской области, Глинское, Изюм, Долгенькое, Червоный Оскол Харьковской области, Донецк, Рясное, Грабское, Макеевка, Криничная и Октябрьское ДНР», – отметили в российском оборонном ведомстве.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 234 самолета, 137 вертолетов, 1479 беспилотных летательных аппарата, 353 зенитных ракетных комплекса, 3935 танков и других боевых бронированных машин, 724 боевых машины реактивной системы залпового огня, 3102 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4064 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.

Ранее в четверг Минобороны объявило о полном уничтожении 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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