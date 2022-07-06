Эксперт рассказал о балансе в цифровой среде

Директор по правовым исследованиям ВШЭ Руслан Ибрагимов рассказал на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) о комфортной цифровой среде и о фокусировке на этико-правовых аспектах правоотношений в цифровой среде.

«Цифровая правовая среда должна обладать признаками и в целом качествами обычной правовой среды, если мы говорим о правовой среде как об общей материи какой-то, которая окружает нас в реальной жизни. А так можно рассматривать с разных сторон этот вопрос», – сказал Ибрагимов, передает РАПСИ.

Любая правовая среда, в том числе и цифровая комфортна тогда, когда она обеспечивает баланс интересов всех вовлеченных в нее сторон, в первую очередь это – население, общество.

«Это бизнес, если мы говорим об экономической составляющей нашей жизни. Ну и, конечно, государство. Когда есть баланс, тогда мы можем говорить, что она комфортна для всех участников правоотношений», – указал он.

По его словам, этот баланс трудно достижим, и право не поспевает за развитием общественных отношений.

«Баланс между интересами общества и бизнеса, баланс между интересами государства и бизнеса, баланс между интересами государства и общества. Все стороны должны решать свои задачи, и в рамках решения своих задач, каждая из сторон пытается достичь каких-то своих интересов, исходя из той функции, которую она выполняет, с учетом роли, которую выполняет. Вот, собственно говоря, за и против», – сказал эксперт.

В области цифровых технологий следует понимать базовые аспекты: от чего зависит развитие цифровой экономики, что в фокусе, в центре внимания, пояснил Ибрагимов.

«Как мне представляется, цифровая экономика, если в двух словах, это экономика вокруг данных. Вокруг цифровых данных, вокруг больших данных, вокруг личных данных, которые должны быть обезличены и так далее. Вот, собственно, цифровая экономика начинается там, где легализован понятный оборот данных», – уточнил исследователь.

Также он высказался на тему возможного цифрового паспорта и идентификации в Сети. Такой аспект нужен, чтобы другая сторона могла аутентифицировать пользователя.

«И здесь возникает множество вопросов, связанных с таким цифровым паспортом – что это такое, какие способы идентификации существуют, какие из них более приемлемые, какие более надежные так далее. Затем следует вопрос, кто может и должен заниматься такой идентификацией: только ли государство или частный бизнес тоже. А, если это государство занимается этим вопросом, может ли тогда человек вступать в любые отношения на рынке, которые существуют, в том числе и не только в рыночные, но и, например, с запросами за теми или иными сервисами в адрес государства», – сказал он.