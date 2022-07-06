В Кургане разработали технологию клонирования картофеля в пробирках

В Курганской сельскохозяйственной академии разработали технологию микроклонального размножения картофеля, которая позволяет вывести семена картофеля суперэлитного качества, очистив растения от вирусов и болезней, и в разы повысить урожайность, рассказала доцент кафедры экологии, растениеводства и защиты растений КГСХА Валентина Косова.

«Картофель – это второй хлеб. Одна из главных причин низкой урожайности картофеля в Курганской области – использование семенного материала низкого качества, зараженного инфекционными фитопатогенами (чаще вирусы). Растения накапливают патогенную нагрузку. Метод простого отбора клубней, который применяют мелкие хозяйства и дачники, вызывает вырождение картофеля. Поэтому по области средняя урожайность остается низкой – 13-15 тонн с га. В наших условиях урожайность может достигать 25-30 тонн с га», – передает Ura.ru ее слова.

По информации Косовой, метод, основанный на способности растений восстанавливаться из небольшой частички, состоит из нескольких этапов. На первом этапе ученые отбирают исходный материал (верхнюю часть ростков картофеля), проверяя его на наличие бактерий, вирусов и других патогенов. Здоровый материал помещается в стерильную питательную среду в пробирке.

Позднее, через 20-40 дней, в пробирке вырастает микрорастение. Далее это растение делят на отдельные фрагменты (тиражируют) и вновь укореняют в питательную среду. «Питательная среда содержит макро- и микросоли, сахарозу, витамины, фитогормоны, агар-агар. Питательная среда обязательно стерилизуется, и все манипуляции проводятся в стерильных помещениях. За полгода можно получить 10-15 тыс. пробирочных растений одного и тоже же сорта картофеля», – добавила ученый.

По словам Косовой, следующим этапом стала адаптация растения к условиям открытого грунта. Из пробирки растение переносят в теплицы. «Это только кажется, что растения в пробирках изнежены, не способны адаптироваться легко. На самом деле, выращенные в пробирке растения обладают усиленным ростом и развитием, с них снята патогенная нагрузка. Это абсолютно здоровые растения – они очень хорошо адаптируются к условиям открытого грунта, хорошо растут и дают урожай», – пояснила заведующая лабораторией.

Косова назвала преимущества клонального размножения картофеля в сравнении с традиционным методом – возможно получения генетически однородного посадочного материала, круглогодичное производство растений вне зависимости от сезона, экономия площадей и ресурсов, необходимых для выращивания посадочного материала, высокий коэффициент размножения.

Как подчеркнула проректор по научной работе КГСХА Светлана Суханова, что этот год и условия, в которых оказался наш регион, показали высокую потребность в отечественном семенном материале.

«Технология, позволяющая тиражировать быстро большое количество семенного картофеля, актуальна и важна в наше время. Мы подготовили программу, представили ее на областном уровне и в Минсельхоз, инициатива одобрена. Было закуплено лабораторное оборудование, проводится ремонт помещения. Сотрудники проходят обучение в Татарском НИИ сельского хозяйства. С ним будет заключен договор на передачу отечественных лицензионных сортов картофеля, чтобы в будущем КГСХА мог выступать как семеноводческое хозяйство по производству и реализации сортов картофеля данного НИИ», – отметила она.