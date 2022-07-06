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Цены на нефть выросли на опасениях дефицита
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Мировые цены на нефть в среду утром растут на опасениях возникновения дефицита сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.09 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,79%, до 103,58 доллара, августовских фьючерсов на WTI – на 0,27%, до 99,77 доллара, передает РИА «Новости».
В среду утром цены на нефть растут, инвесторы опасаются возникновения нехватки черного золота на рынке. Опасения подкрепляют новости Норвежской нефтегазовой ассоциации (NOG) о закрытии нескольких месторождений на фоне забастовок профсоюза управленческого персонала Lederne.
При этом продолжает сдерживать рост нефтяных цен вероятность экономической рецессии из-за действий мировых центробанков.
«Хотя шансы на рецессию действительно растут, для нефтяного рынка преждевременно поддаваться таким опасениям», – считают аналитики Goldman Sachs, чье мнение приводит Bloomberg. «Мировая экономика по-прежнему растет, и рост спроса на нефть в этом году должен значительно превысить рост ВВП», – добавили они.
Россия отказалась признавать решения сессии ПА ОБСЕ
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Российская делегация не будет признавать решения, принятые на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит без участия России, заявил заместитель председателя Госдумы, руководитель делегации Российской Федерации в ПА ОБСЕ Петр Толстой.
«Мы сегодня встречаемся в момент, когда в Бирмингеме завершает свою работу 29-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как вы знаете, британские власти отказали в возможности участия в работе этой сессии делегации России и Белоруссии, нарушив все правила ОБСЕ. По всей видимости, для Британии такой организации не существует и правил тоже не существует», – передает его слова РИА «Новости».
«Российская делегация, не участвуя в Парламентской ассамблее, не признает ее решения, они для нас являются нелегитимными и ничтожными. Соответственно, писать они в своих резолюциях сейчас могут все что угодно», – подчеркнул Толстой.
Он добавил, что на сессии в отсутствие российской делегации обсуждаются вопросы, касающиеся РФ, которые «занимают большую часть дискуссии».
«Среди вынесенных дополнительных пунктов в итоговую декларацию предлагается включить совместный американо-литовско-украинский пункт, который называется «Агрессивная война РФ против Украины и ее народа и обусловленная ею угроза безопасности региона ОБСЕ», – пояснил Толстой.
«На самом деле включение второго пункта предложили поляки – это «Человеческие измерения в контексте текущих угроз безопасности в регионе, обусловленных российской агрессией в отношении Украины», – сказал он.
Предложенные в декларацию пункты, по словам главы российской делегации, являются крайне политизированными, не исключено, что Россия даст должную ответную реакцию.
«Если они войдут в итоговую декларацию, естественно, мы будем соответствующим образом реагировать», – сказал Толстой.
Ежегодная сессия ПА ОБСЕ проходит со 2 по 6 июля в Бирмингеме. В ходе сессии может быть поставлен вопрос об исключении российской делегации из состава ассамблеи.
В июне стало известно, что британские власти отдают приоритет обработке заявлений на визу украинских беженцев, а для всех остальных процесс занимает больше времени. Так в МВД Соединенного Королевства прокомментировали ситуацию с невыдачей виз российской делегации для участия в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ.
Толстой заявил по этому поводу, что отказ в выдаче виз делает решения сессии для России нелегитимными и ничтожными, Москва оставляет «за собой право выхода из организации, которая, идя на поводу у русофобов, фактически блокирует работу России на своей парламентской площадке».
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Авиаударом ВКС России уничтожено до 150 военнослужащих ВСУ в Харькове
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В Харькове высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Кроме того, за сутки высокоточным оружием поражены два пункта управления в районах населенных пунктов Звановка и Ивано-Дарьевка Донецкой народной республики (ДНР), четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Красное Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 18 районах, в том числе пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Лиманы Николаевской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В рамках контрбатарейной борьбы поражено: четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» в районе населенного пункта Горловка ДНР, а также один артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б» в районе населенного пункта Кирово Херсонской области.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: три пункта управления ВСУ, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Баштанка Николаевской области и Сидорово ДНР, одна радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Широколановки Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 63 районах. В районе населенного пункта Новобратское Херсонской области в результате воздушного боя российским истребителем сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – сообщил Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Чернобаевка Херсонской области, Кунье Харьковской области, Александрополье Луганской народной республики (ЛНР), три тактических ракеты «Точка-У» в районах населенных пунктов Чернобаевка Херсонской области и Первомайск ЛНР, восемь снарядов РСЗО в районах Лесковки и Долгенькое Харьковской области», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 231 самолет, 134 вертолета, 1451 беспилотный летательный аппарат, 353 зенитных ракетных комплекса,
3910 танков и других боевых бронированных машин, 716 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3092 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4016 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны заявило о потере ВСУ управления четырьмя бригадами.
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Историк: Зеленский рискует повторить судьбу Мазепы
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«Зеленский пытается внушить западным кураторам мысль о величии и независимости Украины с помощью документов XVIII века, но выглядит это смешно», – сказал газете ВЗГЛЯД Владимир Скачко. Ранее президент Украины похвастался копией письма Карла XII о Запорожской Сечи.
«Во-первых, шведский король Карл XII ничьей свободы, кроме Швеции, не признавал. Во-вторых, Украины как таковой тогда не было. На этой территории были различные объединения, в том числе – государственные образования. Самая большая часть этой территории входила в состав Российской империи. Таким образом, ни о какой «свободе» этих земель в письме Карла XII речи идти не могло, а лишь об их переподчинении. Так что ажиотаж Зеленского непонятен», – пояснил киевский историк, политолог Владимир Скачко.
Собеседник напомнил: именно о переподчинении территорий вел переговоры с Карлом XII и с польским королем гетман Мазепа, предавший Петра I и намеревавшийся передать земли тому, кто победит: либо Польше, либо Швеции.
«Для себя же Мазепа требовал именной майорат в Витебском и Полоцком воеводствах. Если бы не Полтавская битва и упорство Петра I, то Карл XII действительно взял бы эти территории, и тогда Мазепа мог бы рассчитывать на майорат. Но главное тут вот что: любые параллели и проецирование международных отношений XVIII века на нынешние реалии чреваты горькими разочарованиями. Именно это и ждет нынешнего украинского лидера», – подчеркнул Скачко.
«Педалирование Зеленским темы с письмом шведского короля Карла XII, в котором содержится наставление послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь», историк назвал попыткой Зеленского поднять свой рейтинг, а также показать западным кураторам величие и глубокие корни «независимости» Украины.
«Я бы сказал, что это все выглядит смешно, если бы по вине Зеленского не гибли люди. Тут, скорее, подходит термин «ужасно». Кроме того, Зеленский зависит от почестей и славы, и любые отсылы – даже натянутые – к великим королям и вообще знатным особам ему невероятно льстят», – заметил эксперт.
Собеседник также напомнил, что по одной из версий сам Мазепа умер от того, что был «заеден вшами». «Думаю, Зеленский может закончить так же. Или же с ним что-то сделает его британская охрана, чтобы потом во всем обвинить Россию», – добавил он.
Ранее пресс-служба главы украинского государства сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал представителям СМИ копию письма шведского короля Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь.
Копию письма 1711 года, хранящегося в Государственном архиве Швеции, Зеленскому передала посетившая Украину премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Зеленский зачитал фрагмент о свободе Украины и всех казаков, назвав его актуальным сегодня, передает ТАСС.
После того как Петр I взял Нарву в 1704 году, Карл XII в ответ двинул войска на Украину, рассчитывая нанести удар по России с юга. Предатель – украинский гетман Мазепа обещал шведам всяческую помощь и целое войско казаков. Но казачество поддержало Россию, а Карла XII ждал сокрушительный разгром под Полтавой в 1709 году.
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Названы последствия забастовки норвежских газовиков и нефтяников
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«Из-за норвежских забастовок странам ЕС, вероятно, придется еще больше сократить свои производственные мощности и потребление топлива. Повлиять на это Европа никак не сможет, но норвежскому правительству все же придется идти на какие-то компромиссы с профсоюзами», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. Ранее в Норвегии началась забастовка работников нефтегазовой отрасли ради повышения зарплат.
«Норвегия является крупным поставщиком газа в ЕС. Это второй после России игрок. Поставки Осло составляют приблизительно две трети от того, что дает Москва. И это довольно большие объемы», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Если поставки будут сокращенны на четверть, создастся дополнительный стресс в ЕС. На деле это будет означать, что странам Евросоюза станет сложнее заполнять свои хранилища, возможно, придется и дальше ограничивать потребление, двигаться к закрытию производственных мощностей, ну и цены могут дополнительно вырасти на время проведения забастовки», – утверждает собеседник.
В связи с этим, замечает эксперт, властям Норвегии придется договариваться с бастующими. «Когда такой крупный поставщик, как Норвегия, сокращает поставки на 25%, это не может не повлиять на рынок. Вероятно, будет достигнут некий компромисс между работодателями и властями. Зарплаты, разумеется, поднимут, но лишь частично. Также будут предприняты еще какие-то шаги для урегулирования спора. Европа же не в силах вмешаться в этот процесс для более скорого достижения договоренностей», – рассуждает собеседник.
Митрахович также рассказал, что в этом году Осло хочет увеличить добычу газа на 8%. «Это довольно неожиданные планы, поскольку сейчас Норвегия находится на плато добычи и резко увеличить эти показатели она не сможет. Вместе с тем, и 8% плюсом будут ощутимы», – пояснил он.
«Кроме того, в ближайшие дни на профилактические работы будет закрыт Северный поток. При этом Запад опасается, что после этого поставки могут вообще прекратиться. Однако об этом говорить пока рано, поскольку все будет зависеть от внешнеполитической ситуации», – заключил Митрахович.
Ранее глава норвежской профсоюзной организации Lederne Аудун Ингвартсен объявил о начале забастовки работников нефтегазовой сферы Норвегии. Цель – добиться повышения заработной платы. Для начала планируется прекратить работу на трех нефтегазовых месторождениях на континентальном шельфе в Северном море, передает Reuters. С 6 июля к забастовке намерены подключиться работники с трех других месторождений, 9 июля – еще с трех. В результате суточная добыча газа в Норвегии может упасть на 25%, нефти – на 15%.
О закрытии трех месторождений из-за забастовки уже сообщила компания Equinor, еще столько же закроются в ночь со вторника на среду. Общее снижение добычи газа составит 291,5 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (б. н. э.) в сутки. Теперь Equinor несет убытки в размере более полумиллиарда норвежских крон в сутки. «В связи с единовременным закрытием семи месторождений ежедневные убытки составят 521 млн норвежских крон (52,1 млн долларов)», – сказано в заявлении компании.
Так, были закрыты месторождения Gudrun, Oseberg South и Oseberg East, суточная добыча которых оставляет около 89 тыс. б. н. э., из которых 27 тыс. б. н. э. приходится на природный газ, передает ТАСС. В среду, 6 июля, будут остановлены месторождения Heidrun, Kristin/Tyrihans и Aasta Hansteen. Общий объем добычи на этих трех месторождениях составляет около 333 тыс. б. н. э., из которых 264 тыс. б. н. э. – газ.
Напомним, стоимость газа в Европе на закрытии торгов превысила 1800 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с 9 марта. Мировые цены на нефть в понедельник также начали расти на опасениях снижения предложения.
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Сенатор: По сути норвежцы начали агрессию против граждан РФ
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«После разрыва договора против Норвегии могут быть применены и другие инструменты. Так что на месте политиков в Осло я бы повел себя более осмотрительно», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в российском парламенте начали обсуждение денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств.
«Российская Конституция обязывает власти, в том числе и наш парламент, обеспечивать интересы наших граждан за рубежом. Поскольку Осло действует неправовыми методами, мы вольны принимать любые меры, которые сочтем нужными. Вот почему наши коллеги в Госдуме сейчас изучают возможность денонсации договора 2010 года», – пояснил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
«Дальше пусть голова болит у норвежской стороны. После разрыва договора против Осло могут быть применены и другие инструменты. Так что на месте политиков в Осло я бы повел себя более осмотрительно, или хотя бы более гуманно по отношению к россиянам, оказавшимся на Шпицбергене фактически в статусе пленников», – надеется сенатор.
«Наши люди находятся там, на островах, в командировке на абсолютно законных основаниях, но теперь они стали заложниками русофобской политики, проводимой НАТО. Объявленная россиянам блокада может привести к нехватке продуктов питания. То есть по сути норвежцы начали агрессию против граждан РФ», – подчеркнул Климов. По его мнению, любой антироссийский акт должен получать адекватный сопоставимый ответ. «Так что дело может не ограничится одной лишь денонсацией каких-то юридических документов», – предупредил сенатор.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник поручил комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора между РФ и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.
Вопрос о денонсации на заседании поднял депутат Михаил Матвеев (КПРФ), отметив, что Россия, согласно договору, уступила 175 тыс. кв. км Баренцева моря Норвегии. «Это объяснялось тем, что договор позитивно повлияет на укрепление международной региональной безопасности, на добрососедство и дружбу. Сегодня мы видим, как Норвегия препятствует направлять продовольствие и грузы на Шпицберген», – сказал Матвеев. В свою очередь Володин поручил главе профильного комитета проработать этот вопрос. «Давайте мы попросим Леонида Эдуардовича Слуцкого (глава комитета Госдумы по международным делам – прим. ТАСС) разобраться в этом вопросе и затем проинформировать депутатов», – сказал спикер палаты.
После этого МИД Норвегии выступил с утверждением, что договор с Россией 2010 года не подлежит денонсации: «подобная возможность не предусмотрена в тексте этого документа».
Напомним, в конце июня норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг».
Правовой статус Шпицбергена определяется так называемым Шпицбергенским трактатом (или Парижским договором) 1920 года. Его подписали почти 40 государств, включая СССР. Согласно этому документу, над архипелагом устанавливался суверенитет Норвегии, однако государства-участники трактата получали право на разработку ресурсов в недрах и территориальных водах Шпицбергена, ввоз грузов участников соглашения не должен быть ограничен.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем блокада Шпицбергена отличается от блокады Калининграда.
Алиханов озвучил ответные меры России на транспортную блокаду Калининграда
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Российские ответные меры на запрет транзита в Калининградскую область могут заблокировать ввоз товаров в Прибалтику, заявил глава региона Антон Алиханов.
«Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, это крайний ответ – полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом, мы запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России, за исключением Калининграда», – заявил Алиханов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что это «крайне серьезная ответная мера, самая крайняя».
При этом ответные российские меры возымеют встречные издержки, заявил глава региона Антон Алиханов. Областные власти готовятся к возможному полному переводу всего транспортного потока, связанного с основной территорией страны, на море, сказал губернатор, передает ТАСС.
«Это потребует определенных затрат со стороны федерального бюджета, регионального бюджета для того, чтобы сохранить расходы на транспорт на том же уровне, который имел место до введения этих санкций. Но, понятно, эти ответы имеют издержки. Собственно, как и санкции ЕС имеют издержки для Европейского союза, наши ответные меры будут иметь какие-то встречные издержки», – добавил он.
Глава региона пояснил, что в таких ситуациях неизбежны взаимные ущербы для экономик обеих стран.
Ранее губернатор Калининградской области пригрозил Литве уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на запрет Литвой транзита в российский регион.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала с экспертами, чем может обернуться блокада транзита Литвой. В частности, политолог Вадим Трухачев заявил, что «Литва ведет себя так, будто лишилась тормозов». По словам собеседника, «Вильнюс в своей политике может довести дело до войны».
Политолог: Британия готовит смену власти в Киргизии
В руководстве Киргизии произошел ряд кадровых перестановок, в этом просматривается британский след, заявил глава аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев.
За последнее время в Киргизии прошла волна кадровых перестановок, в частности был уволен советник президента Павел Хрипунов, также досрочно прекращены полномочия главы правления ведущего оператора связи страны «Кыргызтелекома» Нурлана Мадаминова. 4 июля, был уволен замглавы ГКНБ (главной спецслужбы КР) Бекбосун Апсатаров, передает «Ридус».
Кроме того, распространяются слухи о возможной смене руководства Российско-кыргызского фонда развития, системообразующего инвестиционного института страны.
Отмечается, что все уволенные чиновники являются пророссийски настроенными и сторонниками действующего президента Киргизии. При этом на освободившиеся места прочат активных «западников».
Киреев полагает, что за этим может стоять предприниматель Алексей Ширшов, доверенное лицо сына экс-президента Курманбека Бакиева, фигурант ряда уголовных дел и скандально известный автор коррупционных схем в республике.
«Ширшов причастен к отставке советника президента Кыргызстана Павла Хрипунова, который продвигал интересы России в республике», – считает Киреев.
По словам политолога, «нетрудно догадаться, что инициатором таких решений является проживающий в Лондоне Макс Бакиев, ближайшим другом и протеже которого является Ширшов, информации об этом в Сети полно».
«След Великобритании мы можем увидеть еще в стародавние дни «тюльпановой революции» (массовые акции протеста, приведшие к революции в Киргизии в марте 2005 года, и свержению президента республики Аскара Акаева, приходу на его пост Курманбека Бакиева – прим. ВЗГЛЯД), он же прослеживается и в кровавых событиях межнациональных погромов в городе Ош в 2010 году, а также в деле высокогорного золоторудного месторождения Кумтор, когда национальное богатство страны долгие годы утекало в Лондон и Монреаль. А если коснуться истории, то и лютая русофобия, и материальное расслоение общества на богатых и бедных — это традиционно поощряли британцы руками басмачей и религиозных радикалов», – пояснил эксперт.
«Если бы Российская империя в начале прошлого столетия не одержала победу в конкурентной борьбе с британцами, то огромные пространства Средней Азии сегодня представляли бы собой сплошной Афганистан», – добавляет Киреев.
Напомним, в июне в Киргизии по поручению главы страны были временно отстранены от исполнения обязанностей генпрокурор Курманкула Зулушев и подозреваемый в коррупции глава минздрава страны Алымкадыр Бейшеналиев.
Экономист: Турция не станет ссориться с Россией из-за зерна
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«Анкара слишком зависит от России, чтобы арестовывать судно с пшеницей и из-за этого ссориться», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Турция начала расследование о происхождении зерна, которое перевозил арендованный российской стороной сухогруз «Жибек жолы». В Киеве считают, что зерно принадлежит Украине.
«Что будет с задержанным в Турции судном с зерном? Думаю, ничего не будет. В рамках многовекторности своей политики турки не могли судно не задержать, потому что к ним был соответствующий запрос. Далее Анкара проведет «расследование» для соблюдения номинального нейтралитета в глазах Евросоюза и США, и отпустит сухогруз», – считает политолог и экономист Иван Лизан.
По его словам, Анкара слишком сильно зависит от Москвы, чтобы спекулировать такими инцидентами. «Турция нуждается в нашем зерне, газе, в последние месяцы турецкие предприниматели приобрели очень серьезные активы в России – они теперь будут контролировать и пивной бизнес, и продажу спортивной одежды, текстиля, и много что еще. Турция очень выиграла от ситуации, создавшейся после 24 февраля. Так что Анкара не будет арестовывать сухогруз и портить с Москвой отношения», – спрогнозировал собеседник.
К тому же, напомнил аналитик, зерно – взаимозаменяемый товар, который торгуется на бирже, как пшеница с протеином 12,5%. «Такой же процент у французской, американской, российской пшеницы. Она, конечно, делится по сортам, но Турция не сможет определить, откуда это зерно», – указал он.
Впрочем, добавил Лизан, даже если конкретно этот сухогруз будет арестован Турцией, то зерно из Бердянска начнут возить в Таганрог, там перегружать и смешивать с российской пшеницей. «И тогда вообще никто никогда не сможет определить страну происхождения этого товара», – подчеркнул он. При этом само зерно может предназначаться совсем не Турции, а любой другой стране – хоть на Ближнем Востоке, хоть в Африке, пояснил собеседник.
Ранее стало известно, что власти Турции начали расследование о происхождении зерна, которое перевозил арендованный российской стороной сухогруз «Жибек жолы», об этом сообщили турецкие чиновники.
По информации Bloomberg, судно находится в порту Карасу. Оно останется там, пока не будут установлены происхождение и траектория движения груза. Отмечается, что Турция действует осторожно, так как выступает посредником между Москвой и Киевом по вопросу создания безопасного коридора для вывоза украинского зерна. Турецкие чиновники не исключают, что встреча, посвященная зерновой проблеме, с участием Турции, России, Украины и ООН может состояться «уже на следующей неделе», передает ТАСС.
При этом изъятия содержимого российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, не было, а целью слов посла Украины в Турции о «задержании» судна было заложить «политическую мину» в данный вопрос, пишет турецкая газета Aydinlik.
Напомним, Железные дороги Казахстана направили запрос российскому арендатору сухогруза с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.
Представители турецкой таможни задержали российское грузовое судно 3 июля по требованию Киева. Украина утверждает, что судно перевозит якобы украинское зерно. Украинская сторона попросила турецкие власти провести досмотр судна, изъять образцы зерна для экспертизы. Генпрокуратура Украины сообщала Минюсту Турции, что «Жибек жолы» имеет отношение к «незаконному вывозу 7 тыс. тонн украинского зерна» из Бердянска.
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США нашли защиту от гиперзвуковых ракет России
Пентагон планирует использовать оснащенные новейшей аппаратурой аэростаты для наблюдения за гиперзвуковым оружием России и Китая, следует из планов военного ведомства, пишет газета Politiko.
Аэростаты, «поднимающиеся на высоту от 60 до 90 тысяч футов (18-27 км) станут частью обширной системы наблюдения Пентагона и могут использоваться для отслеживания гиперзвукового оружия». Преимуществом считается большая длительность полетов в зоне патрулирования, маневренность и универсальность при использовании, передает ТАСС.
Вашингтон уже потратил около 3,8 млн долларов на разработки и планирует потратить на это еще 27,1 млн долларов в 2023 году. Воздушные шары будут ориентироваться в пространстве при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось о неудачном испытании американской гиперзвуковой ракеты.
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Захарова напомнила Осло о незаконности санкций Норвегии против России
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Власти Норвегии, говоря о невозможности денонсации договора с Россией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, забывают, что ввели односторонние экономические санкции, противоречащие нормам международного права, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат обратила внимание на заявление пресс-секретаря МИД королевства Ане Хавардсдаттер, которая заявила, что возможность денонсации данного договора не предусмотрена в тексте документа. «Ой, как интересно. То есть право, юриспруденция, законы в международных отношениях все еще существуют для западных режимов? Может, кто-то вспомнит, каким договором предусмотрены односторонние экономические санкции, воровство активов и ксенофобия в отношении целого народа?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. После этого МИД Норвегии выступил с утверждением, что договор с Россией 2010 года не подлежит денонсации: «подобная возможность не предусмотрена в тексте этого документа».
Напомним, в конце июня норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг». Правовой статус Шпицбергена определяется так называемым Шпицбергенским трактатом (или Парижским договором) 1920 года. Его подписали почти 40 государств, включая СССР. Согласно этому документу, над архипелагом устанавливался суверенитет Норвегии, однако государства-участники трактата получали право на разработку ресурсов в недрах и территориальных водах Шпицбергена, ввоз грузов участников соглашения не должен быть ограничен. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем блокада Шпицбергена отличается от блокады Калининграда.
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Экс-глава МИД Австрии покинула страну из-за угроз убийством
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Бывший австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль покинула страну, об этом она заявила в СМИ.
Кнайсль сообщила, что покинула Австрию, поскольку ей поступали угрозы убийством, раскрывать подробности она отказалась, передает RT со ссылкой на Washington Post.
Ранее Кнайсль была в совете директоров «Роснефти», но в мае 2022 года она покинула его.
Европарламент грозил, что примет резолюцию с призывом к Совету ЕС включить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера и Кнайсль в санкционные списки, если они продолжат сотрудничать с российскими компаниями.
В августе 2018 года президент России Владимир Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Путин подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.
Позднее Кнайсль назвала Путина джентльменом старой школы.
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Шойгу назвал срок окончания госиспытаний ракет «воздух – воздух» для Су-57
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В 2022 году завершатся госиспытания ракет «воздух – воздух» малой и средней дальности для истребителей 5-го поколения Су-57, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
Он уточнил, что авиационные управляемые ракеты класса «воздух – воздух» средней и малой дальности разработаны конструкторским бюро «Вымпел», которое входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), и «предназначены для оснащения современного авиационного комплекса Су-57 и других носителей».
«В текущем году планируем завершить государственные испытания ракет и поставить первые серийные партии в эксплуатацию», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
По его словам, новые ракеты позволят истребителям 5-го поколения Су-57 уничтожать малоразмерные воздушные цели, выполненные по технологии «стелс».
Ранее заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов заявил, что уникальное плоское сопло, показанное на второй версии отечественного беспилотного летательного аппарата (БЛА) С-70 «Охотник», скорее всего, будут устанавливать и на следующих модификациях истребителя пятого поколения Су-57.
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На Украине женщин призвали готовиться к отправке в армию
Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал всех украинцев готовиться к отправке в армию. Он уточнил, что «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье» и большую часть женщин.
«Предлагаю всем [украинцам] начинать, если кто-то еще не понял, жить с этим… в армии будут все», – заявил Братчук в видеообращении. По его словам, «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье» и большую часть женщин.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о конфликте уехавших и оставшихся в России либералов из-за того, кому из них сытнее и безопаснее живется.
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Освобожденные из плена на Украине россияне рассказали о фактах насилия
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Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие рассказали о многочисленных фактах насилия над ними, сообщили в пресс-службе СК.
«Следственный комитет проверяет факты бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине. Российские военнослужащие, которые в результате обмена пленными с украинской стороной были возвращены на территорию Российской Федерации, рассказали сотрудникам Следственного комитета РФ о многочисленных фактах насилия, которым они подвергались», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Как отметили в СК, следователи дадут правовую оценку каждому случаю. «По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», – добавили в ведомстве.
В данный момент российские военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях. По их словам, истории изобилуют примерами того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокость, пытки и истязания.
Так, один из военнослужащих сообщил, что в ходе 15-часового боя у него закончились боеприпасы, в результате чего он попал в плен. Украинские военные завязали ему глаза и связали руки, доставили в Харьков, где били палками и дубинками по телу, но лицо не трогали, чтобы не было синяков. Известно, что СБУ применяли также удушающие приемы и угрожали застрелить, если он не зачитает на камеру подготовленный ими текст.
«Еще один военнослужащий рассказал, что с ранением бедра попал в плен. Медицинские манипуляции в больнице делали без обезболивающих средств. В плену его били, пытали током. Наряду с тремя другими российскими военнослужащими его спустили в подвал, где облили водой и долго били, после чего оставили там на четверо суток без воды и еды», – рассказал военный в СК.
Отмечается, что так как он нуждался в медицинском уходе, его отвезли в больницу, однако после медицинских манипуляций бросили в камеру на каменный пол, где он провел еще трое суток без воды и еды. Во время перевязки от него требовали кричать пропагандистские лозунги, в противном случае отказывались вести на прием.
Другому военнослужащему, попавшему в плен с двумя ранениями, украинские врачи ампутировали ногу. «Посещение перевязочной всегда начиналось одинаково: медицинский работник тыкал в рану и смотрел, как он корчится от боли. Между перевязками его жестоко избивали», – рассказали в СК.
Ранее освобожденный из украинского плена военный заявил, что в течение четырех часов к нему применялись пытки электричеством в одном из подвалов Киева.
Напомним, в Минобороны заявили, что обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС России с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР.
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Кадыров посоветовал Зеленскому бежать после его заявления о Лисичанске
Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать после его заявления о скором возвращении Лисичанска под контроль Украины.
«Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет – бегите! Это у вас хорошо получается», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска отвели от Лисичанска. В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.