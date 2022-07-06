Власти отказались от дополнительной помощи операторам связи

Правительство отказалось от дополнительных мер поддержки операторов связи, посчитав, что они не сильно пострадали от санкций. Речь идет о льготной ставке по налогу на прибыль, моратории на отчисления в резерв универсального обслуживания и льготных кредитах на покупку оборудования, сообщили СМИ.

Источники «Коммерсанта» в трех крупных операторах связи рассказали, что правительство отказалось от введения ряда мер поддержки телекоммуникационной отрасли в условиях санкций, которые обсуждались ранее. В частности, не прошли согласование льготная ставка налога на прибыль в размере 3% до 31 декабря 2024 года; мораторий на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания (из него финансируется проект устранения цифрового неравенства в регионах РФ), льготные кредиты по ставке не более 3% на покупку телеком-оборудования, а также пополнение оборотных средств и поддержку инфраструктуры связи.

Как говорят источники издания, Минцифры оценило финансовые показатели операторов за последние несколько месяцев и пришло к выводу, что они не сильно пострадали от текущей экономической ситуации.

В числе принятых мер поддержки отрасли остались мораторий на год на расширение емкости систем хранения данных на 15% по «закону Яровой»; приостановка на год требований к операторам по покрытию федеральных автомобильных дорог и малых населенных пунктов сетями LTE, а также разрешение на совместное использование сетей связи в удаленных регионах. Сохранилась в пакете поддержки и «справедливая индексация тарифов» на уровне инфляции.

В Минцифры уточнили, что также предлагается перенести плановые проверки операторов связи с 2022 года на 2023 год, ввести мораторий на демонтаж объектов связи по требованиям органов государственной и муниципальной власти и распространить на оператороа инвестиционный налоговый вычет (ИНВ): «Это поможет сохранить качество связи, не привлекая дополнительного финансирования».

В Tele2 отметили, что уже принятые меры наиболее важны для отрасли сейчас. При этом в компании уверены, что министерство не отказалось от нового пакета мер, «просто они требуют изменений в федеральном законодательстве и более глубокой проработки».

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России и Министерство цифрового развития проверят обоснованность резкого увеличения тарифов мобильного оператора Tele2.