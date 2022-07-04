Эксперты оценили итоги местных выборов в Алтайском крае

Заведующий кафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС, эксперт НОМ Алексей Чесноков прокомментировал победу кандидата от партии «Единая Россия» Ирины Легчило на досрочных выборах главы Усть-Ишинского сельсовета Красногорского района Алтайского края.

«Победу с убедительным преимуществом одержала кандидат от «Единая Россия» Ирина Александровна Легчило. Будучи уроженкой и жителем села Усть-Иши, она хорошо знакома его жителям. Более того, огромное значение имел полугодовой опыт работы в качестве временно исполняющего обязанностей главы сельсовета, за который граждане уже смогли оценить эффективность принимаемых кандидатом решений», – приводятся слова эксперта в сообщении на сайте НОМ.

Как отметил Чесноков, второй кандидат был недостаточно знаком со спецификой района, а его образование и сфера деятельности – он является изготовителем мясных полуфабрикатов – показались избирателям мало связанными с потенциальными административными функциями.

«В результате, в очередной раз избиратели сделали свой выбор в пользу хорошо знакомого им кандидата, способного в силу своих деловых качеств, опыта и личного авторитета эффективно управлять населенным пунктом», – подчеркнул эксперт.

Непарламентские партии, добавил Чесноков, вновь проигнорировали местные выборы в силу «неумения работать с территориями и ограниченным кадровым потенциалом».

Мониторинг обстановки на участках в день голосования проводила заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе, эксперта НОМ Татьяны Величко. По оценке эксперта, проблем в ходе проведения выборов не выявлено. «В выборах приняли участие и ветераны труда, и уважаемые социальные работники, и преподаватели школ, и молодежь. Для местного населения – это важное событие», – рассказала она.

В выборах приняли участие 24,19% избирателей. Победитель получила 73,1% голосов.