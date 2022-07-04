В России отреагировали на прекращение ввоза вакцин против ветряной оспы и кори

Компания «МСД Фармасьютикалс» – российское представительство MSD (в США и Канаде – Merck & Co) в июне 2022 года уведомила Росздравнадзор о планах прекратить производство и ввоз в Россию вакцин против ветряной оспы, кори, краснухи и паротита, однако в стране достаточно аналогичных вакцин отечественного производства, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

«В соответствии с действующим законодательством компания «МСД Фармасьютикалс» в июне 2022 года уведомила Росздравнадзор о планируемом прекращении производства и ввоза в Российскую Федерацию лекарственных препаратов... При этом подчеркиваем, что на рынке присутствуют в достаточном количестве вакцины для профилактики ветряной оспы и профилактики кори, краснухи и паротита российского производства», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

При этом отмечается, что уведомление от компании МСД о планах прекращения ввоза вакцин в Россию по закону должно поступить не менее чем за год, передает РИА «Новости».

Так, производители лекарственных средств или организации, осуществляющие ввоз лекарственных препаратов в Россию, не менее чем за один год до планируемых приостановления или прекращения производства препаратов или их ввоза в страну обязаны уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по лицензированию производства лекарственных средств, пояснили в пресс-службе.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России за три-семь месяцев могут разработать вакцину от натуральной оспы.