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30 июля, суббота | Последнее обновление — 14:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВС России уничтожили перевозивший элитный батальон бригады президента Украины эшелон
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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ВС России уничтожили перевозивший элитный батальон бригады президента Украины эшелон
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Российские военные поразили воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой народной республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины, сообщили в Минобороны.
«Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. На месте уничтожено более 140 националистов. Еще около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также 29 июля высокоточным оружием воздушного базирования поражен пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Яснобродовка Донецкой народной республики. В результате удара уничтожено до 30 военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин «Град».
В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ. Потери соединения составили до 50 военнослужащих и восемь единиц военной техники.
Ранее сообщалось, что украинская сторона размещает бойцов территориальной обороны и националистов батальона «Кракен» в больницах Харькова, Сум, Винницы и Николаевки.
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Французские журналисты подтвердили нелояльность жителей востока Украины к ВСУ
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Многие жители востока Украины ждут русского мира, заявил губернатор подконтрольной Киеву части Донецкой области Павел Кириленко, комментируя осведомленность ВС России о дислокации украинских войск в домах и школах городов Донбасса.
Местные жители рассказали французским журналистам о дислокации украинских вооеннослужащих в домах и школах городов Донбасса. «У многих местных жителей нет сомнений в том, почему эти районы подвергаются ударам – они говорят, что украинские войска дислоцируются в заброшенных домах и школах», – говорится в статье Agence France-Presse, опубликованной веб-порталом MSN.
«В Краматорске 70-летний токарь на пенсии Евгений стоял и курил сигарету возле развалин школы № 23. Здание, в котором в мирное время могли бы разместиться 500 детей в возрасте от семи до 17 лет, стало второй школой в городе, превратившейся в руины», – говорится в статье. При этом пенсионер заявил французским журналистам, что «русские целятся в украинских солдат». «Я не знаю, были ли они еще внутри школы (на момент нанесения удара по зданию – прим. ВЗГЛЯД), но мы регулярно видели, как они приходили и уходили отсюда», – рассказал пенсионер. «И в нашем районе есть много «благонамеренных» людей, которые хотят помочь и проинформировать русских», – добавил Евгений.
Как отмечается в материале, с таким же заявлением выступила Наталья, мать троих учеников 23-й школы. Она упомянула группу местных жителей в мессенджере Telegram, где, по ее словам, комментарии не оставляют сомнений в том, «кто является пророссийским, а кто нет».
По словам Дениса Сысоева, местного чиновника, отвечающего за образование, с начала войны были повреждены еще семь школ в городе. При этом в статье утверждается, что с начала войны школа № 23 в Краматорске использовалась как продовольственный склад.
«Откуда противник знает координаты мест, где базируются военные?» – задал вопрос губернатор Донецкой области Павел Кириленко. «Многие люди (…) ждут русского мира», – ответил Кириленко на собственный вопрос.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что русские города Украины ждут прихода российской армии.
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Зеленский прибыл в порт Одессы для встречи с послами G7 и Турции
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран G7 и Турции в Одессе, следует из фотографий, опубликованных его пресс-службой.
«Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров о начале транспортировки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Зеленского.
На фото запечатлен момент встречи послов стран G7 и Турции в порту Одессы, куда они прибыли, чтобы поддержать «продуктовую сделку» по вывозу продовольствия с Украины.
Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
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Мэр Днепра рассказал о злости на Зеленского
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Мэр Днепра Борис Филатов «разозлился» на президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он мог лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана, заявил глава населенного пункта в интервью газете Politico.
«Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка. Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Филатов добавил, что сложившаяся ситуация «не дает права узурпировать власть».
Напомним, при попытке въехать на Украину пограничники изъяли у Корбана украинский паспорт и отказались пропустить в страну. Основанием для таких действий пограничники назвали указ президента о лишении его гражданства.
До этого депутат Верховной рады Сергей Власенко опубликовал фотографию, на которой якобы изображен готовящийся указ Зеленского о лишении десяти человек гражданства. В данном списке указан Корбан, а также бизнесмен Игорь Коломойский и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
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Обломки HIMARS найдены на месте удара в СИЗО в Еленовке
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На месте удара по колонии с украинскими пленными в Еленовке найдены обломки боеприпаса РСЗО HIMARS.
Обломки ракет были найдены на месте обстрела СИЗО в Еленовке, на некоторых из них сохранились части номеров. Здание СИЗО практически уничтожено.
Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара украинских войск по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53, передает РИА «Новости».
Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов – до 80 километров. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил России.
Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».
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В ДНР назвали возможную причину удара по СИЗО в Еленовке
Украинская сторона хорошо знала место содержания пленных в СИЗО в Еленовке, удар был нанесен после того, как азовцы* (возбуждено уголовное дело в России) начали рассказывать о военных преступлениях Киева, сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Они знали точно, где они (военнопленные – прим. ВЗГЛЯД) содержатся и в каком месте. После того как украинские военнопленные начали рассказывать о тех преступлениях, которые они совершали, а эти приказы получали из Киева, было принято решение политическим руководством Украины <…> нанести сюда удар», – цитирует ТАСС Басурина.
Ранее сообщалось, что число жертв удара ВСУ по колонии в Еленовке выросло до 53 человек. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» уточнил, что пострадавших среди сотрудников следственного изолятора в районе Еленовки, по которому вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу нанесли удар, нет.
Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».
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Россиян при въезде в Латвию принуждают осуждать спецоперацию на Украине
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Граждан, въезжающих на территорию Латвии из России, обязывают подписывать документ об осуждении российской спецоперации на Украине, иначе не пускают, сообщил портал LSM со ссылкой на службу государственной безопасности Латвии.
«Иностранцы, въезжающие в Латвию из... России или... Белоруссии, подвергаются усиленным проверкам на пунктах пограничного контроля... Целью проверок является выявление лиц, которые поддерживают (спецоперацию) России... и могут представлять угрозу национальной безопасности Латвии. В ходе проверок особое внимание уделяется иностранцам, которые, например, когда-то служили в силовых структурах России или Белоруссии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В социальных сетях выразили возмущение фактом подписания документа об осуждении российской спецоперации.
«К настоящему моменту во въезде в Латвию на границе отказали 62 иностранцам, в том числе 41 гражданину России, 14 гражданам Белоруссии, а также семи гражданам других стран», – говорится в публикации.
Также LSM передает рассказ жительницы Риги, мужа которой, гражданина России, при въезде в Латвию на границе заставили подписать «документ на русском и английском языках без опознавательных знаков» об осуждении действий России на Украине, в противном случае угрожали аннулировать постоянный вид на жительство.
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ВСУ нанесли удар по доставлявшей груз в Энергодар гуманитарной колонне
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Украинские военные в ночь на субботу с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанесли удар по колонне, доставлявшей гуманитарный груз в Энергодар Запорожской области, сообщает администрация Энергодара.
«Украинские вооруженные формирования нанесли удар по колонне, доставлявшей в Энергодар гуманитарный груз для жителей города. Сегодня ночью украинские вооруженные формирования с использованием БПЛА, оснащенными самодельными взрывными устройствами, нанесли удар по автомобилям гуманитарной колонны, находящейся на месте стоянки отдыха водителей. Пострадавших нет», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что автомобили колонны гуммиссии полностью уничтожены, повреждены жилые дома, здания гостиницы и общежития Запорожской АЭС.
«На автомобилях были нанесены опознавательные знаки гуманитарной миссии. В результате совершенного теракта полностью уничтожены автомобили. Повреждения получили три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие ЗАЭС. Разрушенная инфраструктура будет восстановлена в кратчайшие сроки», – говорится в сообщении.
Накануне из-за обстрела со стороны ВСУ был уничтожен зерновой в городе Каменка-Днепровская рядом с Энергодаром.
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Соловьев рассказал, как украинцы помогают друг другу избежать службы в армии
Российский телеведущий Владимир Соловьев опубликовал скриншот одного из харьковских пабликов, где люди предупреждают о местах, где украинские военные вручают повестки.
«Утро в харьковских чатах. Люди предупреждают друг друга о местах, в которых можно нарваться на вручение повестки», – написал он в своем Telegram-канале.
В середине июля стало известно, что комендатура Украины отлавливает уклонистов от армии по игровым клубам и подпольным казино. Отмечалось, что новая украинская армия становится «все более разношерстной – берут всех подряд – игроманов, студентов, алкоголиков, простых работяг».
На этой неделе американская газета New York Times отмечала, что боевой дух украинских войск снижается из-за набора на улицах в войска тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях.
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ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Каховской ГЭС
Украинские военные в ночь на субботу нанесли серию ударов ракетами из реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Каховской гидроэлектростанции, ПВО отразила удары, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
«Ровно в полночь был удар этими ракетами HIMARS по ГЭС. Система ПВО отработала, отразила все, ГЭС не пострадала», – передает РИА «Новости» его слова.
Леонтьев добавил, что попаданий по ГЭС не произошло, станция продолжает работу.
Очередному обстрелу Каховская ГЭС подверглась 23 июля. Украинскими военными было выпущено не менее семи снарядов.
Под украинский обстрел Каховская ГЭС попала еще в начале июля.
Украинскими войсками также был нанесен ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска получили приказ президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны.
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Минобороны опубликовало списки убитых и раненых при ударе по Еленовке военнопленных украинцев
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Минобороны опубликовало списки погибших и раненых после намеренного ракетного удара 29 июля из американской системы залпового огня «HIMARS» по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка.
«Киевским режимом убита и покалечена большая часть из находившихся там 193-х военнопленных украинцев. По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48-ми военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Еще двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение», – сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.
Минобороны опубликовало список украинских военнопленных, погибших в результате ракетного удара киевского режима по следственному изолятору.
При этом раненые доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями. Всем им оказана необходимая медицинская помощь.
«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», – подчеркнуто в сообщении Минобороны России.
Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию №120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».
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Блинкен заявил, что обсудил с Лавровым Украину и обмен заключенными
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию вокруг Украины и обмен заключенными США и России.
«Ранее сегодня я переговорил с российским министром иностранных дел Лавровым. У нас состоялась откровенная и прямолинейная беседа», – цитирует ТАСС Блинкена.
По его словам, стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины и возможность обмена российскими и американскими гражданами, находящимися под стражей в США и РФ. По свидетельству Блинкена, он предупредил Лаврова о намерении Вашингтона ввести дополнительные санкции в отношении Москвы в случае вхождения в состав России ряда районов Украины.
Также Блинкен заявил, что в беседе с Лавровым призвал власти России принять предложение США по обмену заключенными, но отказался уточнить реакцию Москвы.
«Я призвал министра иностранных дел Лаврова двигаться вперед с этим предложением. Не стану характеризовать его реакцию. И не могу предоставить вам оценку того, более или менее вероятным (теперь) является такое (обмен). Но было важно, чтобы он (Лавров) услышал (позицию и соображения Вашингтона) на этот счет непосредственно от меня», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что дата его телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном согласовывается, но в пятницу такой контакт уже едва ли получится организовать.
Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана.
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Эксперт: Нобелевская премия Муратова не повлияет на вердикт суда по делу «Новой газеты»
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«В сегодняшних реалиях закрытие «Новой» будет абсолютно своевременным. Ей давно надо было определяться, с кем она. Я на 90% уверен, что суд отменит регистрацию издания», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Антиглобалисткого движения России Андрей Ионов. Ранее столичный суд принял иск Роскомнадзора об аннулировании регистрации «Новой газеты».
«Такой ход событий наверняка был ожидаемым и для самого главного редактора Дмитрия Муратова. Ведь его журналисты в своих материалах цитировали таких иноагентов, как «Медуза*», The Insider* и другие. Видимо, журналисты не считали эти издания проектами наших западных коллег или в принципе не были согласны с законом об иноагентах. В любом случае, сотрудники Муратова не делали пометок, как того требует закон, о том, что данные цитаты принадлежат перу иностранных агентов», – напомнил собеседник.
С началом специальной военной операции (СВО) многие либеральные СМИ в России начали активную кампанию по поддержке проукраинских и прозападных сил, напомнил Ионов. Когда в марте издание «Новой» остановилось после получения двух предупреждений, многие ее журналисты уехали за рубеж и там открыли «Новую газету. Европа» и другие информационные ресурсы», – рассказал собеседник.
«В ответ были введены различные ограничения, чтобы подобные журналисты не могли проводить работу по дезинформации. Некоторые издания прекратили свою деятельность за дискредитацию российской армии. Доступ к сайту «Новая газета. Европа» был заблокирован Роскомнадзором», – отметил глава движения.
Как предполагает собеседник, руководство «Новой газеты» попытается всячески затягивать судебный процесс, оспаривая требования Роскомнадзора.
«При этом Муратов вряд ли сможет использовать тот факт, что прошлой осенью он получил Нобелевскую премию. Этот аргумент он не сможет использовать, чтобы склонить судей на свою сторону. Премия мира – безусловно, авторитетная награда, неслучайно многие тогда в России поздравляли Муратова. Но она не имеет никакого отношения к судебной практике. Скажем, по закону при первом уголовном преследовании смягчающим обстоятельством служат только государственные награды. Но в данном случае действуют административные правила и нормативно-правовые акты», – пояснил Ионов.
«В России у «Новой» есть покровители, которые попытаются заступиться за издание. Это часть интеллигенции, читатели этой газеты. Посмотрим, будет ли эта борьба долгой. Не исключено, что на каком-то этапе они предпочтут сдать свои позиции и спокойно расформировать редакцию», – подытожил Ионов.
Накануне Роскомнадзор обратился в суд с требованием признать регистрацию печатного СМИ «Новая газета» недействительной в связи с тем, что редакция не представила свой устав в установленные законом о СМИ сроки.
Как отмечает РИА Новости, письменные предупреждения, направленные ранее в адрес ЗАО «ИД Новая газета», были выданы по материалам электронного периодического издания «Новая газета». На сайте газеты сообщается, что РКН обратился с иском о признании недействительным свидетельства о регистрации электронного СМИ, то есть сайта. Иск к печатной версии газеты тоже есть – он зарегистрирован в Басманном суде.
Напомним, «Новая газета» приостановила работу в конце марта после второго предупреждения Роскомнадзора. Основанием послужило материал «Новой газеты», упоминавший организацию-иноагента без надлежащей маркировки.
В СПЧ назвали удар по СИЗО в Еленовке казнью своих людей Украиной
Украина решила, что азовцы* (против организации возбуждено уголовное дело в России) заслуживают смертного приговора, и казнила сорок своих человек, заявила член совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова.
По ее словам, в день посещения ею колонии в Еленовке учреждение обстреливалось целенаправленно.
«Надо сказать, что сами азовцы в разговоре говорили мне, что ненавидят украинскую власть. Злость, обиду, негодование та вызвала у них, когда пиарилась на их стоянии в Мариуполе. Это все – правда. У меня есть аудиозаписи. Они прекрасно понимали, что украинская власть была бы рада, если бы те все погибли, а не ушли в плен. Сегодня ночью эта власть перестала предупреждать и навалила снарядов в барак с военнопленными», – написала Ахмедова в своем Telegram-канале.
«По сообщениям ДНР, погибло 40 военнопленных, 130 получили ранения. У всех у них была одна мечта – о помиловании, обмене, встрече с родными. Мы много тут спорили, заслуживают они смертной казни или нет. Сегодня ночью Украина решила, что заслуживают и казнила сорок своих человек», – добавила член СПЧ.
Ранее сообщалось, что число жертв удара ВСУ по колонии в Еленовке выросло до 53 человек. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» уточнил, что пострадавших среди сотрудников следственного изолятора в районе Еленовки, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу нанесли удар, нет.
Напомним, в ночь на пятницу вооруженные силы Украины обстреляли Еленовскую исправительную колонию № 120 под Донецком. Жертвами удара стали пленные украинские военнослужащие, которые там содержались. Удар по колонии нанесли из американской РСЗО HIMARS.
Минобороны России назвало произошедшее вопиющей кровавой провокацией с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Киев решил уничтожить пленных боевиков с «Азовстали».
Путин поручил выплачивать сертификаты на покупку квартир в ДНР и в ЛНР
Возможность предоставления сертификатов на покупку жилья и выплат на ремонт квартир и частных домов необходимо распространить не только на жителей ДНР, но и Луганской народной республики, заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
Во время доклада Хуснуллин предложил Путину согласовать вариант выплаты жилищного сертификата для покупки жилья на территории ДНР жителям Мариуполя и других территорий, которые не готовы ждать восстановления их пострадавших домов.
«Подход по ремонту: мы договорились, что на ремонт внутри квартир либо внутри частных домов тоже будем выделять из расчета по 6 тыс. рублей [на квадратный метр]», – цитирует ТАСС вице-премьера.
«Плюс вы поручали проработать возможность единовременной выплаты. Мы проработали, Владимир Владимирович, взяли за основу механизм, который был в Иркутске во время наводнения утвержден, вы его хорошо знаете, я возглавлял там штаб по вашему поручению, постоянно вам докладывал об этих вопросах. Вот мы этот же механизм предлагаем применить на этих территориях и всем людям, кто захочет ремонтироваться, выплату всем предоставим», – приводит РИА «Новости» слова Хуснуллина.
«Давайте так и сделаем. Но это должно касаться не только Донецкой республики, но и, скажем, Луганской республики – там, где это востребовано, и там, где люди этого ждут», – предложил президент.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил, что полное восстановление Мариуполя по разработанному плану возможно в течение трех лет, работы в этом году будут вестись на 90 объектах социальной инфраструктуры,
Президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь Донецкой и Луганской народным республикам с восстановлением соцобъектов, инфраструктуры и домов, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях.
ВСУ обстреляли ракетами Новую Каховку в Херсонской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли серию ракетных ударов по Новой Каховке в Херсонской области, повреждена дорога и автомобили, сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
«Ракетные удары были нанесены сегодня ночью, несколько раз днем. Опять повреждения получило дорожное полотно, гражданские автомобили», – цитирует ТАСС Леонтьева.
Гражданская инфраструктура подвергается постоянным ракетным обстрелам со стороны ВСУ, отметил Леонтьев. «Если раньше стреляли в ночное время, то теперь и в дневное», – добавил он.
Ранее ВСУ обстреляли города Запорожской области на линии соприкосновения.
Газета ВЗГДЯД писала, почему советский мост в Херсоне выдержал удары американскими ракетами.
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