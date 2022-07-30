ВС России уничтожили перевозивший элитный батальон бригады президента Украины эшелон

Путин поручил выплачивать сертификаты на покупку квартир в ДНР и в ЛНР

Возможность предоставления сертификатов на покупку жилья и выплат на ремонт квартир и частных домов необходимо распространить не только на жителей ДНР, но и Луганской народной республики, заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Во время доклада Хуснуллин предложил Путину согласовать вариант выплаты жилищного сертификата для покупки жилья на территории ДНР жителям Мариуполя и других территорий, которые не готовы ждать восстановления их пострадавших домов.

«Подход по ремонту: мы договорились, что на ремонт внутри квартир либо внутри частных домов тоже будем выделять из расчета по 6 тыс. рублей [на квадратный метр]», – цитирует ТАСС вице-премьера.

«Плюс вы поручали проработать возможность единовременной выплаты. Мы проработали, Владимир Владимирович, взяли за основу механизм, который был в Иркутске во время наводнения утвержден, вы его хорошо знаете, я возглавлял там штаб по вашему поручению, постоянно вам докладывал об этих вопросах. Вот мы этот же механизм предлагаем применить на этих территориях и всем людям, кто захочет ремонтироваться, выплату всем предоставим», – приводит РИА «Новости» слова Хуснуллина.

«Давайте так и сделаем. Но это должно касаться не только Донецкой республики, но и, скажем, Луганской республики – там, где это востребовано, и там, где люди этого ждут», – предложил президент.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил, что полное восстановление Мариуполя по разработанному плану возможно в течение трех лет, работы в этом году будут вестись на 90 объектах социальной инфраструктуры,

Президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь Донецкой и Луганской народным республикам с восстановлением соцобъектов, инфраструктуры и домов, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях.