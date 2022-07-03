Названо число желающих получить гражданство России жителей Мелитополя

Жители Мелитополя Запорожской области записались в пункты подачи документов на гражданство России на 1,5 месяца вперед, сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.

«Желающих у нас очень много, мелитопольцы хотят получить российское гражданство и российский паспорт. Предварительная запись превысила уже 10 тыс. человек – на полтора месяца вперед. Прорабатываем вопрос открытия дополнительных пунктов паспортизации, чтобы ускорить процесс между подачей документов, их обработкой и выдачей паспортов», – цитирует ТАСС Данильченко.

В Мелитополе работают два пункта, поэтому, как сообщила Данильченко, для ускорения работы в штат приняли несколько десятков человек. А также на месте работают консультанты, которые помогают делать копии нужных документов и переводить их с украинского на русский язык.

Отмечается, что пункты работают ежедневно, а заявителям сообщают о готовности документов и времени их получения.

Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь из РСЗО большой дальности.

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