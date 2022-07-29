В США раскритиковали Зеленского за отношение к их проблемам

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки, пишут американские СМИ.

В статье для National Review обозреватель Нейт Хохман напомнил, что еще в майском опросе Pew Research Center семеро из десяти американцев назвали инфляцию «очень большой проблемой для страны», поэтому данный вопрос – самый насущный для общественности в США, передает РИА «Новости».

«Американские опросы президент Украины Владимир Зеленский, наверное, не читает, но наверняка в курсе, что инфляция – это проблема, которая существует во всем мире», – отметил Хохман.

По его словам, в этой связи было «странно слышать», как в недавнем интервью журналисту Пирсу Моргану Зеленский назвал ее «делом второстепенным», а на замечание ведущего о том, что все больше американцев сомневаются в том, что их страна должна тратить столько средств на конфликт в Европе в условиях внутренних проблем, он ответил, что «инфляция – ничто, и коронавирус – ничто».

«Само собой разумеется», что украинцам финансовые проблемы американцев, которые пытаются свести концы с концами, кажутся пустяками, а дороговизна бензина за тысячи километров вдали – пустой звук, заметил автор. При этом он указал, что Зеленский все же рассуждает о внешней политике США, и, по его логике, до инфляции и коронавируса американцам не должно быть никакого дела.

«При всем уважении к Зеленскому, не ему определять внешнюю политику США. Назовите меня старомодным, но я склонен считать, что внешняя политика США должна в первую очередь блюсти интересы американского народа», – подчеркнул Хохман.

По словам автора статьи, Зеленскому следует отказаться от «мутных отсылок к неким «общим ценностям» и «неуместных шпилек» в адрес американцев из рабочего и среднего класса, которые «и так уже недоумевают, какая им польза от того, что миллиарды бюджетных долларов утекают в чужую страну далеко за океаном».

«Мы страна исключительно щедрая, но всему есть пределы. Для американцев инфляция отнюдь не «ничто», а серьезная проблема», – заключил Хохман.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что американская администрация пока не планирует организовывать визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.