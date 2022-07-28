Владелец Facebook заявил о падении аудитории в Европе

Количество ежедневных активных пользователей социальной сети в Европе в конце второго квартала 2022 года составило 303 млн против 307 млн в конце аналогичного периода 2021 года, следует из финансового отчета Meta* Platforms.

Аудитория Facebook* (компания Meta*, владелец соцсети, признана экстремистской и запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) начала снижаться еще в первом квартале 2022 года, передает РБК.

В конце марта и июня 2021 года ежемесячная аудитория составляла 423 млн и 420 млн ежемесячных активных пользователей соответственно, а через год – 418 млн и 407 млн.

Meta использует две метрики: пользователей считают через Monthly Active Users – люди посещают сайт или мобильное устройство, а также Daily Active Users – считает уникальных пользователей, но в определенный день.

Метрики не включают пользователей Instagram* (соцсеть также признана экстремистской и запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД), WhatsApp и других продуктов Meta.

Выручка Meta в Европе во втором квартале составила 6,7 млрд долларов, тогда как годом ранее достигала 7,2 млрд долларов.

«Практически весь доход мы получаем от рекламы. Потеря рекламодателей или сокращение их расходов может серьезно навредить нашему бизнесу. Война на Украине и ограничения на предоставление услуг, введенные российским правительством, уже отрицательно сказались на нашем рекламном бизнесе в Европе», – заявляет менеджмент Meta.

Ранее в компании сообщили, что за шесть месяцев 2022 года чистая прибыль компании Meta снизилась на 29% в годовом выражении.