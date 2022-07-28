СК завершил дело о покушении на убийство певца Авраама Руссо

Историк разъяснил Зеленскому, чьей наследницей является Украина

«По сути, действующий президент Украины Зеленский дает историческое обоснование российской специальной военной операции на Украине. Остается только сказать ему за это спасибо», – заявил газете ВЗГЛЯД историк и политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси.

«В отличие от юриста Владимира Зеленского, я знаю, что в законе Украины «О правопреемстве» страна названа наследницей Украинской Советской Социалистической Республики. Ни про какую Киевскую Русь там не сказано, как бы нынешнему президенту этого не хотелось», – сказал политолог и историк Владимир Корнилов.

«Мы часто слышали от различных украинских государственных деятелей подобные заявления. Но из уст Зеленского это звучит смешно. Особенно на фоне проводимой им политики. Тогда не очень понятно, почему, например, Новгород не может претендовать на ту же роль наследника?» – сыронизировал собеседник.

«И если уж исходить из логики Зеленского, то Украина должна претендовать и на те территории Пруссии, которые сейчас входят в состав России. Если он считает, что это так, то тогда мы должны воссоединять наши земли. Чем, собственно говоря, российская армия сегодня и занимается», – отметил политолог.

«По сути, действующий президент дает историческое обоснование российской специальной военной операции на Украине. Остается только сказать ему за это спасибо», – заключил Корнилов.

В четверг Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси. Такое заявление он сделал в видеообращении по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности.

«Мы не колония, не автономия, не провинция, а неделимая и независимая страна, которой минимум полторы тысячи лет, когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она (Украина) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», – передает ТАСС слова Зеленского, произнесенные на фоне памятника Владимиру Великому на берегу Днепра.

В прошлогоднем поздравлении Владимира Зеленского с 1033-летием Крещения Киевской Руси, крымчане нашли ряд ошибок. Зеленский причислил к «родным детям» Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях, заметил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Константинов указал, что, вероятно, «бывший шоумен (Зеленский) по-прежнему пользуется услугами писателей-юмористов», так как иначе невозможно объяснить то, «что в «дети» к Киевской Руси, которая сама себя именовала исключительно Русью или Русской землей, попали те регионы, которые никогда в состав Древнерусского государства не входили, в отличие от российских Новгорода и Смоленска, белорусского Полоцка и многих других регионов России и Белоруссии». При этом, по его словам, и вовсе смешно звучит упоминание среди «детей» Крыма.

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