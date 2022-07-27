Мужчина осужден за развращение детей в соцсетях в ЯНАО

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) вынесен приговор жителю, обвиняемому в совращении 19 детей, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Следствие и суд установили, что в 2015 году мужчина 1969 года рождения в соцсетях подыскивал детей 10-15 лет и вступал с ними в переписку.

«В ходе общения он направлял несовершеннолетним собеседникам фотографии, видеозаписи и сообщения, в которых вел с детьми циничные беседы на сексуальные темы. Своими противоправными действиями мужчина нарушил право детей на своевременное сексуальное воспитание и нравственное развитие, причинив им моральный вред и психологическую травму», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Потерпевшими по делу стали 19 детей из разных российских регионов.

В 2017 и 2019 годах суды вынесли обвинительные приговоры за совершение аналогичных преступлений в отношении детей. Сейчас он уже отбывает наказание, но следователи находят дополнительные эпизоды преступлений, совершенных в разные годы.

Суд признал мужчину виновным по статьям «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетних, совершенные в отношении двух или более лиц».

Его приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

В 2021 году следователи в Архангельске предъявили обвинение бывшему исполняющему обязанности министра образования в совершении развратных действий в отношении трех детей и распространении порно.

СК не раскрывает имя чиновника, но ранее в областном правительстве сообщали, что по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних и распространении порнографических материалов задержан и.о. министра образования Юрий Гнедышев. На данный момент мужчина находится под домашним арестом.

В 2020 году сообщалось, что подозреваемый признался в преступлении. На данный момент его отправили под домашний арест.