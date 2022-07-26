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Генпрокурор России счел опасной для СНГ угрозу распространения наемников и оружия с Украины
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов назвал распространения наемников и оружия с Украины «крайне опасной угрозой» для стран СНГ.
«В текущей ситуации, обусловленной событиями на Украине, эти угрозы только возрастают. Сегодня наши страны стоят перед лицом новых, крайне опасных угроз. Среди них участие граждан государств СНГ в боевых действиях в качестве наемников, распространение оружия, боеприпасов и наркотических средств», – передает ТАСС слова Краснова на встрече с генеральным прокурором Таджикистана Юсуфом Рахмоном в Душанбе.
Российский генпрокурор подчеркнул, что для устранения этих угроз странам СНГ и правоохранительным органам нужно «актуализировать» схемы взаимодействия для повышения эффективности работы на данных направлениях.
Ранее издание Politico сообщило, что в Донбассе погибли двое американцев, канадец и гражданин Швеции, которые участвовали в боях на стороне Украины.
Зеленский снял с должности командующего силами спецопераций
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Украинский президент Владимир Зеленский своим указом отправил в отставку командующего силами специальных операций ВС страны Григория Галагана.
«Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины», – цитирует указ Зеленского ТАСС.
Другим указом Зеленский назначил на эту должность – Виктора Хоренко.
Галан был назначен командующим сил спецопераций ВСУ 25 августа 2020 года. До этого он был первым заместителем начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ.
Участвовал в силовой операции в Донбассе, создавал и руководил Центром специальных операций СБУ «А».
Ранее Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что могло стать причиной отстранения чиновников.
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Военный летчик высмеял попытку Украины угнать самолеты ВКС России
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«Украинская разведка не учла обстановку в рядах российской армии, когда пыталась перекупить летчиков. Наши ребята не стали бы предавать страну. И эта операция – большой успех и ФСБ, и нашей военной контрразведки», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик России Владимир Попов. Ранее стало известно о срыве операции ГУР МО Украины по угону самолетов ВКС России.
«Похоже, в Минобороны Украины не знают об обстановке в нашей стране. На сегодняшний день уровень патриотизма среди граждан возрос во много раз по сравнению с девяностыми годами. Люди понимают, зачем и почему мы проводим спецоперацию. Да и в армии обстановка изменилась в лучшую сторону. Так что «с наскока» провести такую операцию – глупая затея», – сказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
Эксперт высмеял те условия, которые предлагали украинские спецслужбы российским летчикам. «Летчики, к которым пришли с такими каверзными вопросами, наверняка сразу доложили все своему руководству. Ведь что такое сегодня два миллиона долларов?» – сыронизировал Попов.
«Не стали бы наши летчики предавать страну. Им же потом еще каким-то образом надо поддерживать отношения со своими родными. А понимания они бы не встретили. Здравый смысл сработал тут быстрее, чем какие-то меркантильные намерения», – уверен эксперт.
При этом собеседник не исключил, что после того, как поступило предложение от ГУР Минобороны Украины, российские контрразведчики и военные вели двойную игру. «Наша контрразведка могла спланировать все так, чтобы при условном перегоне самолета знать расположение ПВО противника. В итоге нам удалось получить и подтвердить эту важную и очень ценную информацию. Так что украинские разведчики больше раскрыли себя, нежели получили какой-то результат. Это большой успех и ФСБ и военной контрразведки», – заключил Попов.
В понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что спецслужба сорвала операцию украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России, которую курировали спецслужбы НАТО. Планировалось угнать Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.
Сообщается, что «сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков, склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы».
Из видеоматериалов, обнародованных ФСБ, также следует, что украинская разведка сама раскрыла перед Россией расположение средств ПВО и аэродромов Украины. В их числе – зоны действия ПВО на юго-востоке Украины, схемы аэродромов Озерное (Черниговская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область), карта высот окрестностей аэродрома Прилуки (Черниговская область), карта высот окрестностей Житомира, передает РИА «Новости».
Кроме того, украинские военные, готовясь принять российский боевой самолет, сами раскрыли, что именно в населенных пунктах Украины сосредоточено наибольшее число переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).
Помимо этого, выяснилось, что главный расследователь издания Bellingcat (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Христо Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать самолеты ВКС России России.
В сюжете «России 24», посвященном срыву операции ГУР МО Украины, показан фрагмент переписки Грозева с одним из участников операции. Через своего координатора Грозев нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере 4 тыс. долларов для якобы согласившегося на угон российского летчика.
«О причастности Грозева к (британской внешней разведке) MI6 нам известно не только из его заявлений», – сказал в эфире телеканала оперативный сотрудник ФСБ. «Вообще в последнее время украинская разведка перестала скрывать свои связи со спецслужбами стран НАТО, стремится занять место поближе к хозяевам из Вашингтона и Лондона», – добавил он.
В сюжете показаны кадры оперативной видеосъемки с рассказом координатора курьеров по имени Динар, которого оперативники ФСБ задержали в его квартире в Казани. «На самом деле у меня большая злость к Христо Грозеву. Могу пояснить, почему. Я ему все-таки доверял как человеку, что он никогда не подставит меня... Именно поэтому я с легкостью согласился на все это, потому что был полностью уверен в том, что никому ничего не угрожает. Я не думал, что там настолько черное дело», – сказал молодой человек.
Информацию об участии Грозева в операции украинской разведки прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев. «Участие в попытке угона российских боевых самолетов Христо Грозева вполне может указывать на то, что через него стали задействовать сетку навальнистов в качестве курьеров СБУ и западных спецслужб (передать денежный аванс, доставить клофелин и т. д.)», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Соловьева, эту же сетку могут использовать для поиска потенциальных целей вербовки. «Кто пошел служить, кто вышел замуж за военного, у кого члены семьи – военнослужащие. Давние закладки западных спецслужб начинают работать. Не зря ведь столько лет Запад спонсировал структуры Навального и вкачивал деньги в него лично. При этом вербовать могут как и идейных навальнистов, так и шантажировать тех наивных простаков, кто перечислял деньги и сливал информацию структурам гульфик-фюрера. А это уже не «критика власти», а измена Родине», – добавил телеведущий.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц. У СВР есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.
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В офисе Зеленского заявили о прибытии на Украину польских танков
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что польские танки уже прибыли на Украину.
«PT-91 Twardy (польский боевой танк) от Польши уже на Украине. Спасибо нашим друзьям», – передает РИА «Новости» сообщение Ермака.
Ранее польский генерал-лейтенант Богуслав Самол заявил, что устаревшие танки Т-72 и PT-91 Twardy, которые есть у Польши, значительно уступают современным российским танкам. Он отметил, что сейчас в польской армии значительное количество Т-72 и PT-91 Twardy, модернизированные российские танки превосходят их «в тактико-техническом плане».
ВС России и ЛНР отразили попытку прорыва нацбатальона «Кракен» под Харьковом
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Российские военные и народная милиция ЛНР пресекли попытку прорыва обороны украинским нацбатальоном «Кракен» на Харьковском направлении, сообщил командир 206-го стрелкового полка народной милиции ЛНР с позывным «Апостол».
«Подразделение, всем нам известное, «Кракен» имело коварный замысел прорвать линию обороны на северных окраинах Харькова, но был вскрыт его замысел. Соответственно, противник был остановлен на ближайших подступах к нашим опорным пунктам, к нашему рубежу обороны», – сказал собеседник РИА «Новости».
Союзная артиллерия нанесла прорывавшимся «максимальное огневое поражение», после чего «Кракен» вынужден был отступить и отказаться от планов по прорыву к российской границе.
Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен».
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Лавров: В одесскому порту высокоточным оружием уничтожен склад с ракетами «Гарпун»
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Зерновой терминал Одессы находится на значительном расстоянии от военных объектов, никаких препятствий для вывоза зерна не существует и Россия их не создавала, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Что касается целей, по которым были нанесены высокоточные удары, то они расположены в отдельной части одесского порта, в так называемой военной части военного порта. Целями этими являлся боевой катер военно-морских сил Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты «Гарпун» для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота, теперь эти «Гарпуны» нам угроз не представляют», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По словам министра, эксперты подтвердили, что зерновой терминал одесского порта находится на значительном удалении от военной части.
«Никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными договоренностями в Стамбуле начало доставляться к заказчикам, не существует, и мы их не создавали», – подчеркнул глава российского МИД.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в «продуктовой сделке» нет ничего, что запрещало бы продолжать спецоперацию.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы.
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила, что ракеты «Калибр» высокоточным ударом уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта. Американские СМИ отметили, что Россия своим ударом не нарушила договоренностей по экспорту украинского зерна.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
При этом Турция на основе договоренностей сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
Стало известно о возвращении украинцев на освобожденные территории
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Тысячи украинцев возвращаются в свои дома на территориях, освобожденных российскими войсками от украинских националистов. Через единственный пропускной пункт в Запорожье проходят 150-200 автомобилей в день, сообщают западные СМИ.
Украинская сторона не пропускает оружие и горючее. На пропускном пункте многим приходиться ждать разрешения по десять дней, сообщает Euronews (доступ к сайту заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры из-за фейков о специальной военной операции на Украине; на частотах Euronews начал вещание круглосуточный телеканал «Соловьев.Live»).
«Украинцы говорят, что возвращаются не только для того, чтобы воссоединиться с семьями, но и в поисках работы, которую не смогли найти на украинской территории», – пишет Euronews.
Газета ВЗГЛЯД писала, что на освобожденных территориях появляются преимущества для жизни по сравнению с пока еще украинскими регионами, ведь экономическая ситуация на Украине все более осложняется: девальвирована гривна, растут цены, уменьшаются зарплаты.
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В Днепровском лимане уничтожены два десантных катера ВМС Украины с диверсантами
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В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 100 националистов и иностранных наемников», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: шесть командно-наблюдательных пунктов, в том числе подразделений 60-й пехотной бригады в районе Орехова Запорожской области, 113-й бригады территориальной обороны в районах Клугино-Башкировки и Чугуева Харьковской области. Уничтожены: четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Любимовки Днепропетровской области, Степного Запорожской области и Артемовска ДНР, а также радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Некременное ДНР.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Успеновка, Марково, Миньковка и Семеновка, два артиллерийских взвода гаубиц Д-20, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также восемь украинских взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Дзержинск, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Курахово, Камышевка ДНР», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка, Бражковка, Малая Камышеваха Харьковской области и Харцызск ДНР.
Кроме того, в районе Стаханова Луганской народной республики, а также Попасной ДНР перехвачено шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1611 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4161 танк и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3198 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4459 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
На прошлой неделе Минобороны сообщило об уничтожении четырех украинских установок РСЗО «Хаймарс» (HIMARS).
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Украина пожаловалась на резкий рост прокачки газа Газпромом
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Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что российская компания «Газпром» без предупреждения увеличила давление в пограничном участке украинской газотранспортной системы, сообщает издание «Страна.ua».
Специалисты оператора якобы обнаружили резкий рост давления на участке газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород» вблизи границы с Россией. «Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ПАО «Газпром», – приводит утверждение украинского оператора РИА «Новости».
Как утверждается, украинская сторона якобы проинформировала Газпром о том, что несвоевременная передача информации о смене режимов может привести к внештатным ситуациям.
Накануне Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.
Напомним, 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
Пушков: Зеленский убирает с ключевых должностей любую потенциальную оппозицию
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Российский сенатор Алексей Пушков усомнился, что перестановки в украинском руководстве, которые предпринял президент страны Владимир Зеленский, помогут действовать Украине эффективней.
«В команде Зеленского – вереница отставок. Вряд ли вновь назначенные будут успешнее воевать или действовать сильно эффективнее предыдущих», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он предположил, что Зеленский снимает с должностей тех, кто может представлять «любую потенциальную оппозицию», которая может появиться в силовых структурах.
В понедельник украинский президент своим указом отправил в отставку командующего силами специальных операций ВС страны Григория Галагана.
Ранее Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что могло стать причиной отстранения чиновников.
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На Украине решили сажать на 15 лет за получение паспорта России
Украинцы, получившие российское гражданство, могут получить наказание от штрафа до 15 лет лишения свободы, сообщил замминистра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Анатолий Стельмах.
«Если рассматривать законопроект, который у нас на обработке, то там по некоторым статьям определена мера наказания... от штрафа до 15 лет лишения свободы», – передает РИА «Новости» слова Стельмаха в эфире всеукраинского телемарафона.
Ранее первые десять жителей Новой Каховки Херсонской области стали гражданами Российской Федерации.
Напомним, 11 июля был опубликован указ, согласно которому президент России распространил упрощенное получение российского гражданства на всех жителей Украины.
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Сотрудника Bellingcat уличили в участии в операции украинской разведки по угону самолетов ВКС России
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Главный расследователь издания Bellingcat (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Христо Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать самолеты ВКС РФ, следует из материалов ФСБ.
В сюжете канала «Россия 24», посвященном срыву операции ГУР МО Украины, показан фрагмент переписки Грозева с одним из участников операции. Через своего координатора Грозев нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере 4 тыс. долларов для якобы согласившегося на угон российского летчика.
«О причастности Грозева к (британской внешней разведке) MI6 нам известно не только из его заявлений», – сказал в эфире телеканала оперативный сотрудник ФСБ. Его слова передает РИА «Новости» .
«Вообще в последнее время украинская разведка перестала скрывать свои связи со спецслужбами стран НАТО, стремится занять место поближе к хозяевам из Вашингтона и Лондона», – добавил он.
В сюжете показаны кадры оперативной видеосъемки с рассказом координатора курьеров по имени Динар, которого оперативники ФСБ задержали в его квартире в Казани.
«На самом деле у меня большая злость к Христо Грозеву. Могу пояснить, почему. Я ему все-таки доверял как человеку, что он никогда не подставит меня… Именно поэтому я с легкостью согласился на все это, потому что был полностью уверен в том, что никому ничего не угрожает. Я не думал, что там настолько черное дело», – сказал молодой человек.
Информацию об участии Грозева в операции украинской разведки прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев. «Участие в попытке угона российских боевых самолетов Христо Грозева вполне может указывать на то, что через него стали задействовать сетку навальнистов в качестве курьеров СБУ и западных спецслужб (передать денежный аванс, доставить клофелин и т. д.)», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Соловьева, эту же сетку могут использовать для поиска потенциальных целей вербовки. «Кто пошел служить, кто вышел замуж за военного, у кого члены семьи – военнослужащие. Давние закладки западных спецслужб начинают работать. Не зря ведь столько лет Запад спонсировал структуры Навального и вкачивал деньги в него лично. При этом вербовать могут как и идейных навальнистов, так и шантажировать тех наивных простаков, кто перечислял деньги и сливал информацию структурам гульфик-фюрера. А это уже не «критика власти», а измена Родине», – добавил телеведущий.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Bellingcat нужна для оказания давления как на какую-либо страну, так и на физических и юридических лиц. У СВР есть информация о том, кто управляет этим проектом якобы журналистских расследований, в котором есть и бывшие сотрудники спецслужб, отмечал Нарышкин.
Напомним, ФСБ сообщила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. Отмечалось, что российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы России уничтожили ряд украинских военных объектов.
Было опубликовано видео с попытками украинской разведки завербовать российских летчиков. Их уговаривали перейти на сторону ВСУ, а за самолет предлагали до 2 млн долларов. По данным ФСБ, украинская разведка рассматривала возможность угона российского Су-24, Су-34 или Ту-22М3. Планировалось, что они будут угнаны во время его боевого вылета.
Примечательно, что готовя угон российских военных самолетов, украинская военная разведка сама раскрыла перед Россией схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины.
В Австрии предложили конфисковать имущество украинских олигархов
Депутат Национального совета Австрии Мартин Граф потребовал от властей Евросоюза ввести санкции против украинских олигархов.
«Требую от властей ЕС ввести санкции против украинских олигархов: конфисковать их яхты, активы и другое имущество и направить эти средства на помощь украинским беженцам и компенсацию гражданам ЕС потерь из-за санкций», – цитирует парламентария издание «Известия».
Он выразил уверенность, что именно богатейшие люди Украины виновны в развязывании военных действий. «Это люди, которые буквально высосали все соки из Украины. И сегодня за это платят не они, а граждане Украины и всех стран Европы. Они последовательно финансировали каждый из режимов на Украине, не оглядываясь на моральную составляющую и экономические проблемы, которые принес стране этот скачок от смены правительств и партий», – пояснил Граф.
Украинские олигархи в том числе финансируют незаконные вооруженные формирования и националистов, отметил он. «У меня вопрос к европейским политикам: почему им все сходит с рук? Не потому ли, что украинские олигархи решают свои проблемы привычным для них способом – взятками? Сегодня они наслаждаются жизнью в Европе. По сути, эти люди должны быть наказаны за все, что они сделали с Украиной, а теперь и со всем миром», – написал депутат. Он подчеркнул, что отказ от введения санкций в отношении украинских олигархов будет де-факто подтверждением коррупции в высших эшелонах власти ЕС.
Напомним, в прошлый четверг на Украине аннулировали лицензии на вещание всех телеканалов «Медиа группы» Рината Ахметова. Ранее в тот же день появились сообщения о планах Владимира Зеленского лишить олигарха Игоря Коломойского гражданства Украины.
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Китай отреагировал на попытку США внести Россию в список спонсоров терроризма
Американские власти должны содействовать продвижению российско-украинского мирного диалога вместо того, чтобы пытаться внести Россию в список стран – спонсоров терроризма, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
«США должны создать благоприятные условия для продвижения российско-украинских мирных переговоров. Вашингтону следует предпринимать усилия, которые пойдут на пользу политическому урегулированию кризисной ситуации на Украине», – передает ТАСС ответ дипломата на вопрос о том, как китайские власти расценивают намерения американского правительства причислить Россию к пособникам терроризма.
Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент.
Власти ДНР: Контроль над Углегорской ТЭС открывает дорогу к Артемовску
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«Со стороны ВСУ было немало тех, кто предпочел сдаться в плен. Некоторые еще прячутся, ряд убиты, а некоторым удалось бежать на подконтрольные ВСУ территории», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель НМ ДНР Эдуард Басурин. Ранее силы республик Донбасса при поддержке ВС России начали зачистку Углегорской ТЭС – одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций.
«Союзные войска уже контролируют Углегорскую ТЭС. Сейчас мы зашли на ее территорию, начался процесс зачистки. Боевики ВСУ, которые там находились, частично смогли уйти, некоторые пока еще прячутся на территории объекта, ряд убиты», – рассказал официальный представитель народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.
Собеседник также отметил, что говорить о численности потерь с украинской стороны пока рано. «Немало было и тех, кто предпочел сдаться в плен союзным войскам. Но дело в том, что противник не был взят в окружение. Соответственно некоторым удалось бежать на подконтрольные ВСУ территории», – отметил он.
«Наш ближайший план – Артемовск. Необходимо дойти до этого города и взять его в окружение, а затем и под контроль, поскольку там находится крупная группировка ВСУ», – рассказал полковник.
«При этом сложно говорить о значимости конкретного населенного пункта, поскольку именно на востоке Украины наблюдается самая высокая концентрация сил противника. Это большие территории, начиная от Запорожья и заканчивая Славянском. Так что нам еще придется серьезно побороться», – заключил Басурин.
Ранее стало известно, что силы Луганской и Донецкой народных республик при поддержке российских войск ведут зачистку Углегорской ТЭС – одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Сообщается также, что Вооруженные силы Украины обстреляли 14 населенных пунктов на территории ДНР. При обстрелах применялись РСЗО «Град», артиллерийские орудия калибром 122, 152, 155 и 203 миллиметра, а также 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты.
Ранее в понедельник стало известно, что Углегорская ТЭС находится под контролем союзных сил России и республик Донбасса. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что станция «блокирована», но «не зачищена».
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В США назвали причину снижения боевого духа ВСУ
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Американская газета New York Times пишет, что боевой дух украинских войск снижается из-за набора на улицах в войска тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях, а также отказа желающим, издание также заявляет о растущем недовольстве среди населения из-за вопросов о том, как происходит выбор получателей повесток.
Украинцы все больше недовольны тем, что выдача повесток, особенно на улицах, является «тайной и произвольной», пишет издание. Несмотря на заявления выдающих повестки военных о том, что они набирают только желающих, население все больше жалуется, что «они нарушают законы правительства, а также иногда призывают нежелающих, отказывая тем, кто хочет».
«Некоторые из получателей (повесток) говорят, что им никогда не давали выбора ... в то время как есть сообщения о мужчинах, которые жаждут участвовать в боевых действиях, но им отказывают по причинам, которые являются бюрократическими... Процесс покрыт тайнами с малой долей открытости о стандартах, применяемых к каждому этапу», – передает РИА «Новости» материал газеты.
По словам члена украинской территориальной обороны, есть множество людей, у которых «много мотивации и способностей, которые хотят вступить в армию сейчас, но они их не берут».
О том, что набор тех, кто не хотел идти на фронт, понижает боевой дух в украинских войсках, заявляют и украинские командиры, и высокопоставленные военные. Издание также отмечает, что в районах, находящихся вблизи границы с Россией, в том числе в Харькове, некоторые отказываются служить в украинских войсках из-за поддержки России. «Они говорят: «Я не хочу служить! Украина даже не реальная страна!» – рассказал газете выдающий повестки офицер.
Кроме того, издание пишет, что «чувство единства трещит по швам» также из-за усталости солдат в украинских войсках, в частности, среди неподготовленных новобранцев. «Нас некому заменить. Слишком мало людей», – рассказал участвующий в боевых действиях фермер, отметив, что это «сложно психологически».
Ранее российские силовики со ссылкой на информацию своих источников в украинских войсках сообщили, что обеспечивать призыв в армию на Украине в последней месяц стали в основном за счет сельских жителей, поскольку в отличие от горожан, у них не хватает денег, чтобы откупиться в условиях достаточно высоких цен на эти услуги – комиссоваться стоит от 5 тыс. долларов.