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Страны ЕС призвали Брюссель учитывать их зависимость от российского газа
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Члены ЕС считают, что Брюссель в своих планах по снижению спроса на газ должен учитывать степень зависимости каждой страны от российского газа, пишут СМИ.
Также, по мнению стран Евросоюза, руководство ЕС при оценке целевых показателей должно учитывать объемы газа, уже направленные в хранилища, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Члены ЕС добиваются исключений из планов Брюсселя, считая, что ограничения не должны распространяться на государства, у которых есть возможность поставлять газ другим. Кроме того, предлагается не вводить ограничения в отношении критически важных для единого рынка ЕС отраслей.
При этом высказывается мнение, что «страны-члены должны быть свободны в выборе надлежащих мер для достижения сокращения спроса». Как минимум пять стран должны сделать запрос, чтобы предложенные ЕС показания стали обязательными. При этом большинство государств-членов должны будут одобрить это требование.
Напомним, в опубликованном плане действий Еврокомиссии по подготовке к прекращению поставок российского газа говорится, что «новое законодательство ставит цель для всех стран-членов сократить спрос на газ на 15% с 1 августа 2022 года до 31 марта 2023 года. Страны до конца сентября должны представить планы добровольного сокращения газа». Евросоюз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа.
Россия расширила перечень недружественных стран
Правительство расширило список недружественных России иностранных государств еще пятью странами, сообщила пресс-служба кабмина.
Перечень пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Список не окончательный и может расширяться, передает РИА «Новости».
Накануне Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России. В Кремле в свете введения новых антироссийских санкций сравнили европейскую бюрократию с советской.
Ранее в МИДе заявили о необходимости пересмотра отношений России с недружественными странами. Эксперт НОМ, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указывал, что русофобия началась тогда, когда зародился цивилизационный конфликт между Западом и Россией.
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На Украине предсказали потерю союзника в Европе по борьбе с Россией
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Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки санкций против российских энергоресурсов, сообщило украинское издание «Европейская правда».
Авторы статьи предполагают, что позиция Братиславы по поддержке Украины поменяется в случае смены власти в Словакии на досрочных выборах, так как лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо критикует политику передачи вооружений Киеву, передает РИА «Новости».
«Смена власти в Словакии вероятно приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки», – говорится в статье.
Издание считает, что новое правительство Словакии может последовать примеру Венгрии, которая выступает против введения эмбарго на российский газ.
«Новое правительство может изменить и позицию Словакии в отношении санкций, присоединившись к позиции Виктора Орбана. Тем более отказ от российской нефти для Братиславы станет не менее сложным шагом, чем для Будапешта», – пишет издание.
Авторы публикации пришли к выводу, что для предотвращения этой ситуации Киеву следует назначить «нового и мотивированного» украинского посла в Братиславе.
Между тем накануне правительство РФ расширило список недружественных России иностранных государств, включив в него, в том числе, Словакию.
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В Раде захотели конфисковать «излишки» газа из транзитных трубопроводов
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Украине следует конфисковать «излишки» российского газа из транзитных трубопроводов, заявил депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Он признал, что Киев должен выполнять свои транзитные обязательства перед своими партнерами, однако предложил решить энергетические проблемы Украины за счет нарушения прав российской стороны.
«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация – ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», – передает РИА «Новости».
Он добавил, что украинские власти вместе с «Нафтогазом» должны разработать для этого стратегический план развития отрасли.
Ранее замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов заявил, что газоснабжение нарушено на вышедшей из-под контроля Киева территории Запорожской области из-за того, что с украинской стороны поврежден газопровод.
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Немецкий энергоконцерн грозит Газпрому судом
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Немецкий энергоконцерн Uniper считает нарушением контракта объявленный Газпромом форс-мажор по поставкам газа и не исключает разбирательства в суде, заявил глава компании Клаус-Дитер Маубах.
«Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик Газпром не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. Газпром на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с Газпромом», – цитирует ТАСС Маубаха.
«Это, возможно, приведет к судебному разбирательству между нами и Газпромом. И я сожалею об этом», – добавил он.
Ранее СМИ сообщили о получении энергоконцерном Uniper от Газпрома письмо о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа.
До этого энергоконцерн Uniper объявил о начале отбора газа из собственных хранилищ для обеспечения потребителей на фоне сокращения поставок газа из России и уведомил клиентов о возможном повышении цен.
Между тем канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство ФРГ приобретает 30% акций энергоконцерна Uniper для спасения компании в условиях финансового кризиса, вызванного сокращением поставок газа из России.
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Немецкие СМИ: Россия выигрывает экономическую войну
Некоторые в Германии интерпретируют возобновление газовых поставок по «Северному потоку» как «признак слабости» России, однако это лишь «свист в лесу», призванный развеять овладевший ими страх, ведь они осознают, что в ближайшее время ФРГ не может отказаться от российского голубого топлива, пишет немецкий интернет-журнал Telepolis.
«Россия все-таки возобновила поставки газа в Германию. Мечта самых ярых сторонников холодной войны не сбылась. Политолог Штефан Майстер из Германского общества внешней политики вообще интерпретирует возобновление газовых поставок как признак слабости России. По его мнению, угрозами сокращения экспорта голубого топлива и расширения военной операции на Украине глава Кремля Владимир Путин всего лишь пытается усилить свою переговорную позицию», – передает RT текст статьи германского издания.
При этом автор публикации задается вопросом: «Почему тогда Берлин не отказывается от российской энергии? И почему всю прошедшую неделю в Германии только и переживали насчет того, потечет ли голубое топливо снова по трубам?»
«В действительности все это свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну», – подчеркивает немецкое издание.
Когда в конце мая ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, стоимость черного золота выросла и Россия заработала на этом деньги, напоминает издание. «Москва сейчас с легкостью может найти альтернативные рынки для своей энергии. Экспорт газа и нефти в Китай постоянно увеличивается», – отмечает автор.
Он указал, что все это противоречит заявлениям в немецких СМИ, что возобновление поставок из России – это признак силы Германии. «Все эти утверждения – всего лишь свист в лесу, с помощью которого некоторые пытаются преодолеть овладевший ими страх, ведь они понимают, что в ближайшие месяцы ФРГ не сможет отказаться от российского газа», – констатируется в статье.
«К тому же на фоне растущей инфляции, особенно в энергетическом секторе, немцы начинают задаваться вопросами об эффективности санкций, которые бьют по Германии сильнее, чем по России. Ведь если люди в ФРГ сидят в холоде, а Москва продает газ по более высокой цене, то даже сторонники эмбарго должны осознать, что что-то идет не так», – отмечается в публикации.
«При этом любые заявления о том, что антироссийская санкционная политика Запада провалилась, власти называют дезинформацией. И делают это для укрепления внутреннего фронта в преддверии возможных протестов. Потенциальных демонстрантов уже записывают в правый лагерь. Но кризисом могут воспользоваться и левые для того, чтобы поставить под сомнение капиталистическую колонизацию страны. Это может подорвать мирную обстановку в государстве. Именно поэтому в борьбе с Россией Берлин обороняет внутренний фронт с особым ожесточением», – заключает Telepolis.
В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. В тот же день ФРГ возобновила прием газа.
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Русские хакеры заявили о победе над Литвой
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Российские хакеры, отомстившие Литве за приостановку транзита из Калининграда, после его возобновления сообщили, что им удалось обвалить работу более 200 интернет-ресурсов республики.
«Литовские власти осознали, что запрет транзита российских грузов из Калининграда влетел им в копеечку и начали «сдавать назад». Повлияло на это, как нам кажется, две вещи – усилия дипломатов России и кибератаки инфраструктуры Литвы», – написали хакеры в Telegram-канале NoName057(16).
Организованные атаки на сервисы Литвы начались 21 июня. Более 200 интернет-ресурсов, государственных и частных, надолго стали недоступны для пользователей и сотрудников. Нанесенный ущерб подсчету не поддается, но явно был внушительным.
Хакеры добавили, что возобновление перевозок стало не окончательной, но важной победой России. «Пусть это послужит уроком для врагов нашей Родины», – подчеркнули они.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, более 80%.
13 июля в Кремле заявляли, что ситуация с ограничениями транзита грузов в Калининград пока не финализирована, но ожидаются подвижки.
Власти Калининградской области сообщили, что пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из регионов России через Литву в область.
До этого Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.
Эксперты газеты ВЗГЛЯД оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
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Le Monde: Европа исчерпала все возможности по санкциям против России
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Европейский союз принял новый пакет санкций против России, но на этот раз среди них нет никаких серьезных мер, пишет французская газета Le Monde.
Европа приняла новый пакет санкций против России, но в отличие от шести предыдущих наборов мер в этом пакете нет каких-либо весомых ограничений, передает RT текст статьи Le Monde.
«Мы исчерпали свои возможности», – приводит издание слова неназванного дипломата. ЕС не готов отказываться от российского газа, ведь даже справиться с проблемами в поставках удается с трудом. Даже Польша и страны Прибалтики не готовы выкладывать на стол такое предложение, тем более что оно подчеркнуло бы разногласия внутри блока, констатирует автор публикации.
Поэтому новые санкции призваны лишь скорректировать действие прежних, отмечает автор статьи, чтобы они работали эффективнее и чтобы их было сложнее обойти. Так, например, запрет на доступ в европейские порты для российских кораблей был расширен на порты соседних стран, где сейчас выгружаются некоторые товары.
К тому же Европа стремилась, чтобы ее санкции гармонично сочетались с санкциями «Большой семерки»: там, например, в конце июня отказались от российского золота. По той же причине был расширен запрет на экспорт в Россию ряда товаров, включая полицейские каски и технологии для ядерного сектора. Эксперты подсчитали, что в прошлом году в Россию было экспортировано товаров на 88,4 млрд долларов, а сегодня 28% из них под запретом. При этом 51% российских товаров теперь нельзя поставлять в ЕС.
Однако есть и послабления, отмечает автор статьи. Из-за того, что страны ЕС обвиняли в том, что их действия ведут к нехватке еды и голоду в Африке, Европа решила, что сможет разблокировать фонды российских банков, если это будет нужно для восстановления торговли продуктами питания, пишет Le Monde.
Напомним, 21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Новый пакет ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации.
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Канцлер Германии назвал Россию ненадежным поставщиком газа
Канцлер Германии Олаф Шольц считает Россию ненадежным поставщиком газа, об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине.
«Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, «Ямал – Европа» или «Северный поток», – передает ТАСС слова Шольца.
При этом глава правительства Германии заявил, что не стоит полагаться на поставки газа из России.
«Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России», – сказал глава правительства ФРГ.
Он упомянул ремонт турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования «Северного потока», и назвал причину сокращения поставок газа, озвученную Москвой, «неубедительной».
«Мы знаем, что нет газового эмбарго ни со стороны Евросоюза, ни со стороны Группы семи по весомым, хорошо обдуманным причинам. И это весьма примечательный сигнал, что действовавшее десятилетиями утверждение о том, что независимо от того, плохие времена или хорошие, оговоренные контрактами объемы газа будут всегда поставляться, сегодня не соответствует действительности», – заявил Шольц.
Канцлер добавил, что сейчас в стране работают угольные электростанции, которые позволяют экономить газ.
Ранее Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
В четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что турбина уже прибыла в Германию. О ее передаче Газпрому в Германии обещали сообщить по факту. Позже сообщалось, что транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии, якобы нет разрешения со стороны России для ее возвращения.
Президент России Владимир Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
Президент Хорватии признал опасность плохих отношений с Россией
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Хорватия находится в недружественных отношениях с Россией, что беспокоит Загреб, заявил президент страны Зоран Миланович.
«Мы действительно находимся в недружественных отношениях с Россией. (Однако – прим. ВЗГЛЯД) в этом мы не участвуем настолько активно, насколько некоторые другие страны, которые фактически находятся в состоянии войны (с РФ – прим. ВЗГЛЯД), – сказал Миланович, передает ТАСС. Подобное состояние он назвал опасной ситуацией.
Ранее Россия актуализировала перечень стран, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом.
В список попали Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия, следует из документа на сайте кабмина России.
Также указано количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии из этих стран могут заключать трудовые договоры. Так, за Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией – 20, за Словакией – 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои консульства.
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Европейский эксперт назвал продуктовую сделку уроком для США и ЕС
Подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна стало уроком для Евросоюза и США, которые не смогли достичь заметного результата в своих переговорах по военным и энергетическим вопросам, выразил мнение профессор Брюссельского свободного университета Самуэль Фурфари.
«Это, конечно, укрепляет позиции президента Турции Эрдогана, который проявил великолепные дипломатические навыки, очень осторожно приведя обе стороны к сепаратным переговорам в Стамбуле с помощью Организации Объединенных Наций. Результат налицо. Это урок для Европейского союза и США, чьи слишком болтливые подходы – вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам - не принесли заметного результата», – передает РИА «Новости» его слова.
Профессор отметил, что Турция и ООН «смогли работать гораздо эффективнее, чтобы добиться соглашения».
Также Фурфари добавил, что подписание «продуктовой сделки» ослабит напряженность на мировых рынках и позволит избежать голода на Ближнем Востоке и в Африке.
Ранее в ООН заверили, что операционные издержки при экспорте продовольствия и удобрений России снизятся после подписания документов о снятии ограничений.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
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Названы возможные сроки строительства газопровода в Запорожскую область
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«России важно успеть построить газопровод до начала отопительного сезона. Но из-за опасности обстрелов данного участка, подрядчиком этого проекта могут выступить военные», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя планы построить ветку Бердянск – Мелитополь, которая позволит «запитать» Запорожскую область газом из России.
«Москва попытается проложить трубу в кратчайшие сроки, чтобы никто не мог отключить подачу газа на освобожденных территориях. При этом часть инфраструктуры там уже есть, так что в этом случае получится обойтись без строительства котельных и электростанций», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Сложность заключается в том, что Мелитополь находится под российским контролем, но туда заходит труба со стороны пока еще украинского Днепропетровска. Так что, возможно, наши власти допускают, что не успеют освободить этот город до начала отопительного сезона и построить полноценную артерию в Днепропетровск, а оттуда на юг в Мелитополь», – рассуждает собеседник.
Ветка Бердянск – Мелитополь станет хорошим «запасным вариантом», уверен эксперт. «По большому счету, нам предстоит проложить трубу на 100-110 км. Это не так много, и сделать это можно за несколько месяцев. Другое дело, что у всех есть понимание, сколько времени и сил этот процесс занимает в спокойное время, но нет представления, как строительство будет проходить в условиях боевых действий», – говорит Юшков.
Не исключено, что в некоторых аспектах придется прибегать к нарушению некоторых технических норм, предполагает собеседник. «Проектировать все придется в экстренном режиме. Возможно, труба будет класться прямо по земле, ее могут даже не закапывать. Дело облегчает тот факт, что там не придется строить газокомпрессорную станцию – а это, обычно, самый сложный и длительный процесс», – пояснил эксперт.
«Никто не знает, сколько будет стоить такая работа. Но об этом Россия точно не будет думать. Нам важно сделать так, чтобы люди не замерзли с приходом холодов. Возможно, к работе будут привлечены военные подрядчики, потому что из-за рискованности дела гражданские компании могут отказаться», – заключил Юшков.
Ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Россия построит газопровод в Запорожскую область. «Проектные работы и изыскания подходят к завершению. Уже поставлена необходимая техника. После строительства газопровода Запорожская область будет запитана за счет поставок газа из Российской Федерации», – передает РИА «Новости» слова Рогова.
Напомним, Украина 8 июля намеренно перекрыла газопровод, от которого была запитана Запорожская область, и более 100 населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения остались без газоснабжения. При этом в регионе серьезные излишки электроэнергии, так как здесь работает Запорожская АЭС. Власти Запорожской области попросили Россию о помощи в связи с отключением газоснабжения украинской стороной.
После этого вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минэнерго оперативно проработать вопрос газификации региона. При этом глава администрации региона Евгений Балицкий заявил, что в области проложат газопровод Бердянск – Мелитополь.
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В России оценили планы ЕС увеличить закупки газа в Нигерии
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«Нигерия не сможет одномоментно увеличить поставки СПГ в Евросоюз. Но в перспективе это возможно», – завил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович, комментируя желание Евросоюза увеличить закупки сжиженного природного газа из Нигерии на случай прекращения поставок топлива из России.
«На Нигерию приходится порядка 2,8% мировых запасов газа. То есть при наличии времени и желания делать инвестиции, Абуджа сможет легко нарастить добычу природных ресурсов, а затем отправить топливо на экспорт. Вопрос лишь в том, когда это можно сделать», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве России.
«Дело в том, что на строительство нового СПГ-проекта потребуется несколько лет. Надо также учитывать, что Европа – не единственный потребитель этого газа. Есть еще Азия. И между ними начнется ценовая война за право получать топливо. Так что заявление ЕС – заявка на будущее, а не вопрос ближайшей перспективы», – рассуждает собеседник.
Вместе с тем, замечает эксперт, в течение нескольких лет ситуация может измениться. «Когда СПГ-проекты будут реализованы, ими начнут активно пользоваться. Не исключено, что в перспективе пяти лет появятся крупные СПГ-проекты, которые Европа сможет скупить. Пока же в ЕС приходит больше российского СПГ, нежели нигерийского. Но надо признать, что всегда остаются риски, что наш СПГ могут просто запретить», – заключил Митрахович.
Ранее нигерийская газета Premium Times сообщила о желании Европейского союза увеличить закупки СПГ из Нигерии. По данным издания, намерение связано с опасениями о прекращении российских поставок.
Так, генеральный директор министерства энергетики Европейской комиссии Мэтью Болдуин заявил, что «Европа находится в затруднительном положении» после нала специальной военной операции России на Украине.
Он также отметил, что в настоящее время Нигерия поставляет порядка 14% от общей доли импорта газа в ЕС. Кроме того, 60% всех поставок СПГ Абуджи приходятся на экспорт в Европу. Болдуин подчеркнул что ЕС рассчитывают на увеличение этих показателей.
В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля.
Глава российского государства Владимир Путин заявлял, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и напомнил об альтернативном варианте – «Северном потоке – 2».
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что российский газ поступает на территорию страны в штатном расписании.
В прошлую пятницу наибольший шум вызвало заявление венгерского премьера Виктора Орбана, который сравнил политику антироссийских санкций с «выстрелом себе в легкие».
Глава МИД Сийярто в свою очередь заявил об отказе даже обсуждать ограничительные меры в отношении Газпрома и российского газа в целом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Европа совершает энергетический суицид.
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Siemens направила Газпрому лицензию на турбину для «Северного потока»
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После нескольких запросов со стороны Газпрома компания Siemens Energy направила ему выданную Канадой экспортную лицензию на турбину для «Северного потока», сообщают СМИ.
Документ разрешает ремонтировать, обслуживать и транспортировать турбину до конца 2024 года. Газпром три раза просил Siemens предоставить лицензию, подтверждающую исключение оборудования из санкций. Газпром указывал, что до сих пор никаких документальных подтверждений снятия санкций у него не было, пишет «Коммерсант».
Чтобы турбину ввезли в Россию, Газпром должен изменить базис ее доставки с Монреаля на конечный пункт в России. В случае, если стороны успешно обменяются документами, транспортировку могут осуществить в ближайшие дни. Однако источники сомневаются, что доставка турбины приведет к росту прокачки по «Северному потоку», поскольку еще несколько машин нуждаются в ремонте.
Напомним, транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений.
Штайнмайер назвал спецоперацию России «войной против единства Европы»
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Российская спецоперация на Украине является «войной против единства Европы», которая должна быть готова к издержкам, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Штайнмайер считает, что мир «возвращается к тому времени, которое, как казалось, осталось позади», то есть к «обоюдному разделению Востока и Запада». По его словам, «молодые поколения, может, и не сочли бы возвращение холодной войны за серьезную катастрофу, но старшие еще помнят, как хрупка и опасна такая ситуация, особенно для людей в Европе», передает ТАСС со ссылкой на dpa.
Говоря о ситуации на Украине, Штайнмайер заявил, что специальная военная операция России – это «война против единства Европы», которая «не может позволить разделить себя». Штайнмайер считает, что для сохранения единства жители Европы должны быть готовы защищать свои ценности и «принимать во внимание чувствительные издержки». Он задался вопросом, готова ли Европа к этому. Этот вопрос будет актуален ближайшие недели и месяцы, добавил Штайнмайер.
Напомним, власти Украины в апреле отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц, а сам президент Германии провел жесткий телефонный разговор с украинским коллегой.
Украинский посол Андрей Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Зеленский уволил Мельника с должности посла.
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Эксперт прокомментировала введение ЕС седьмого пакета санкций против России
Член экспертного клуба «Дигория» Ангелина Картунова рассказала газете ВЗГЛЯД, кому больше вреда принесет седьмой пакет санкций, введенный Евросоюзом против Москвы.
По ее словам, возможности по санкционному давлению истощаются, что связано с реальными экономическими возможностями Европы.
«Так, в седьмом пакете антироссийских санкций отсутствуют газовые ограничения. Все-таки среди европейских лидеров самоубийц нет: надвигающийся энергетический кризис уже стал реальным политическим фактором, влияющим на принятия решений», – заявила эксперт.
Она отметила чаще символический характер санкций, подчеркивая, что возможности реального давления уже давно использованы. Картунова указала на послабления, например, в авиационной отрасли, с российской нефтью и продовольствием, так как эти ограничения больше вредя самой Европе.
«Конечно, центральным элементом седьмого пакета является отказ от покупки российского золота. Однако это лишь означает то, что Россия будет самостоятельно продавать золото основным покупателям: Индии и Китаю, – без перекупщика в лице Великобритании», – рассказала Картунова.
Также Европа, несмотря на активные обсуждения, в очередном пакете санкций так и не затронула вопрос по продажам российского титана.
Из этого следует, что новый пакет западных санкций может лишь нанести вред экономике Европы, в то время как на российскую экономику эти меры окажут несущественный эффект, отметила она.
Эксперт указала на активную дегемонизацию мировой системы. Так, в США опасаются, что Китай может ввести бесполетную зону над Тайванем в преддверии возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров.
«Это продемонстрирует решительность Китая в отказе подчиняться американским правилам на мировой арене. Готовность Китая следовать своим национальным интересам, невзирая на угрозы со стороны США, доказывает и то, что пример России в отказе соблюдать правила однополярного мира признан крупными геополитическими игроками успешным. Воплощение угроз Запада на деле вредит ему самому, это значит, что отказ от навязанных американских правил имеет гораздо меньшие издержки, чем пугает западная пропаганда», – заключила эксперт.
Напоним, седьмой пакет санкций Евросоюза ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации, говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.