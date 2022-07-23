Фигуристка Валиева отреагировала слезами на вопрос об Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева заплакала, когда услышала вопрос об Олимпиаде в Пекине.

По ее слова, она выходила на короткую программу с пониманием, что в нее верят множество людей.

«Там было пусто, но поддержка чувствуется. Буквально порхала. В конце сказались эмоции. На произвольной почему-то именно в тот момент почувствовала, будто я одна. Это очень плохо. Уже на старт вышла, было видно по глазам, что страх окутал», – передает РИА «Новости» слова фигуристки, которая выступила в ходе фестиваля VK Fest от российского общества «Знание».

Валиева всех поблагодарила за поддержку и расплакалась.

Напомним, сборная России, в составе которой выступала Валиева, выиграла олимпийское золото Игр в командном турнире в феврале 2022 года.

В рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место.

До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.