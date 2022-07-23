Глава МИД Германии признала трудности с круговыми поставками танков Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала о трудностях с круговыми поставками танков Украине, о чем Германия ранее договаривалась с Польшей.

«Если этот путь не был правильным, то мы должны посмотреть, как мы можем активно содействовать иначе», – передает РИА «Новости» слова Бербок, сказанные в интервью таблоиду Bild.

Об этом дипломат заявила после обвинений польской стороны: заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью журналу Spiegel заявил, что обещания Германии по поводу кругового обмена танками «оказались обманным маневром».

Министр заявила, что круговые поставки танков «функционируют, по всей видимости, не так, как планировалось». Комментируя слова представителей Польши, Бербок отметила, что никто в этой ситуации не будет обманывать своей европейских соседей. По ее словам, изначально было ясно, что танки нельзя заменить «одним щелчком пальца».

Круговой обмен танками предусматривает, что Польша передает Украине танки советского производства, которые украинским военным более привычны, а взамен получает западное вооружение.