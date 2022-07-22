Эксперт объяснил формулу ухода Philip Morris с российского рынка

Такая крупная компания как Philip Morris International, которая была одна из первых на табачном рынке нашей страны, скорее всего уйдет по формуле «уйти, чтобы остаться», сказал газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Международной ассоциации «Антиконтрафакт» Байсолт Хамзатов, комментируя намеренья компании уйти из России до конца 2022 года.

Американская компания Philip Morris International, которая производит сигареты марок Marlboro, Parliament, Bond, а также бездымные системы нагревания табака Iqos, сообщила о намеренье уйти с российского рынка. По словам генерального директора Яцека Ольчака, это произойдет до конца 2022 года.

«Я думаю, что Philip Morris уходит по формуле «уйти, чтобы остаться». Не думаю, что такая крупная компания потеряет такой огромный рынок, как российский. Это вообще та компания, которая зашла на наш табачный рынок еще в СССР. Они проделали огромную работу, чтобы наладить здесь свой бизнес. Поэтому, не думаю, что все эти усилия так просто будут оставлены», – говорит Хамзатов.

Эксперт рассказывает, что на сегодняшний день многие крупные иностранные компании уходят по формуле «уйти, чтобы остаться». Например, компания продает свой бизнес в России российскому бизнесмену, проводит полный ребрендинг и выдает старый продукт за совершенно новый. Так, например, вместо американской Coca-Cola и Fantа по данным СМИ в России будут выпускать напитки Funky Monkey Cola и Orange с абсолютно идентичным вкусом. Отличаться газировки будут лишь дизайном и названием.

«Полагаю, что те продукты, которые доступны от Philip Morris сейчас, просто будут переформатированы. Пока не могу сказать, как именно и во что, но они однозначно найдут возможности и останутся в стране. Но в качестве параллельного импорта этот продукт совершенно точно не будет рассматриваться. Понятно, что россияне привыкли к этим брендам, но это не значит, что им не найдется в крайнем случае замены», – считает собеседник.

Ранее японская корпорация Japan Tobacco, один из крупнейших в мире производителей сигарет, не исключила, что может продать бизнес в России из-за ситуации вокруг Украины и связанных с этим сложностей ведения деятельности.