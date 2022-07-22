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Офицер из группировки «Отважные» сравнил российскую и украинскую артиллерию
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Западные системы не смогли помочь украинской артиллерии добиться превосходства перед российской, считают офицеры на позициях гаубичной батареи группировки «Отважные».
«Превосходства артиллерии (у украинских войск) явного нет. То, что у них появляются единичные (западные) системы, не значит, что за короткий промежуток времени они ими смогут в совершенстве овладеть. Мой личный состав своими системами вооружения владеет в совершенстве», – передает РИА «Новости» ответ офицера вооруженных сил на вопрос об эффективности артиллерийских установок, поставляемых на Украину странами НАТО.
Также он рассказал о личных мотивах участия в спецоперации на Украине.
«Есть такая поговорка: где родился, там и пригодился. Так вот, я родом из Донецкой области. Ну, соответственно, здесь и пригодился», – заключил артиллерист.
Ранее Минобороны показало боевую работу расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению замаскированных укрепленных позиций ВСУ.
Эксперт указал на печальные для Украины последствия европейских отставок
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«Уход Драги важен для Киева не сам по себе, поскольку материальный вклад Италии даже близко не сравнить с оружейными поставками из США или Британии. Но он важен как яркий индикатор общего истощения континентальной Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов, комментируя отставку главы итальянского правительства Марио Драги.
«Отставка Драги – показатель того, что в Европе общая экономическая и политическая обстановка уже складывается далеко не в пользу безусловной поддержки Украины. В перспективе эта солидарность будет сходить на нет», – уверен замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.
Драги был одним из самых последовательных сторонников помощи Украине среди западноевропейских стран, напоминает эксперт. «Но вообще-то итальянской внешней политике свойственна либо близость, либо хотя бы отказ от враждебности по отношению к России. Драги отказался от привычного подхода, но многие видные партийные лидеры сохранили традиционный взгляд на Россию. Так, на этой стороне находится Сильвио Берлускони («Вперед, Италия!»), Джузеппе Конте из движения «Пять звезд» и «Лига Севера» с Маттео Сальвини. Теперь Италии предстоят новые парламентские выборы. И пока названные мною партии имеют все шансы на победу. В результате поддержка Киева со стороны Рима, скорее всего, снизится», – предрекает Суслов.
Поток помощи Киеву может снизиться и со стороны Лондона, добавил политолог. «Но там многое зависит от того, кто именно будет избран премьер-министром. Если Риши Сунак, который обещает сделать акцент на внутренних делах, на исправлении экономической ситуации и на смягчении социальных проблем, приоритет Украины если не сойдет на нет, то точно серьезно уменьшится. Конечно, Великобритания будет и впредь поставлять оружие, но внимание к этому направлению снизится», – убежден Суслов.
Если же к власти придет Лиз Трасс, то, скорее всего, концентрация на украинском конфликте останется отличительным признаком британской политики, как и при Джонсоне, полагает политолог. «Раньше Лондон сильно влиял на процесс принятия решений в Киеве. Напомню, что Борис Джонсон сыграл большую роль в срыве российско-украинских переговоров, проходивших в марте. Трасс будет придерживаться той же позиции, но вот в какой степени она сможет влиять на Киев, пока не очень понятно», – подытожил эксперт.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс не поддерживает прямое участие британских войск в украинском конфликте. Об этом она заявила в четверг в интервью Би-би-си. «Мы делаем все, что можем, чтобы поддержать Украину. Мы возглавили международную коалицию, отправляя вооружения, мы вводим санкции, но я не поддерживаю непосредственное участие британских войск», – сказала Трасс.
«Все, что происходит в Великобритании, это их внутреннее дело, – заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. – С учетом всех ранее сделанных заявлений мы, конечно, надеемся, что будущий или будущая премьер-министр Великобритании все-таки, заняв это кресло, скажем так, станет все-таки склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении нашей страны».
Накануне Трасс вместе с экс-главой Минфина Риши Сунаком вышла в финальный раунд выборов премьера Британии, обогнав с небольшим отрывом замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.
В четверг в Италии президент Серджо Маттарелла принял прошение об отставке премьер-министра Драги, поручив правительству выполнять его текущие обязанности.
Стало известно, кто управляет американскими РСЗО HIMARS на Украине
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Американскими РСЗО HIMARS управляют расчеты кадровых военнослужащих НАТО, заявил неназванный представитель российских силовых структур.
«По сведениям, полученным от источников в ВСУ, на южном направлении работают как минимум две установки HIMARS, остальные 10 рассредоточены по дуге на севере, на участке активных боевых действий. Расчеты установок укомплектованы из военнослужащих НАТО, выведенных за штат», – цитирует собеседника РИА «Новости».
Охраняют комплексы сотрудники частных военных компаний, близких к Пентагону, те, с которыми американское военное ведомство заключает контракты, добавил он.
Наведение проводится с помощью американских военных спутников, после пусков установку быстро перемещают и не возвращают ее на прежние позиции.
«Каждый залп обязательно прикрывается несколькими залпами более примитивных систем, таких как «Ураган» или «Смерч», задача которых – насытить российское ПВО целями и истощить их боезапас к моменту пуска HIMARS», – указал источник.
Все передвижение и работа установок проводится ночью, во время комендантского часа.
Натовские военные не доверяют украинцам, как военным, так и гражданским. Украинские расчеты РСЗО, участвующие в совместном ударе, не знают о совместной работе с HIMARS, и не в курсе, что являются прикрытием натовских расчетов.
«В их распоряжение попадают только время пуска и координаты целей», – сказал он.
Между тем член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают освобожденные населенные пункты из HIMARS, когда российские ПВО перезаряжаются после отражения атак более старых РСЗО.
«Надо понимать, что террористы [президента Украины Владимира] Зеленского выработали хитрую схему: они запускают много целей, когда ПВО отрабатывают по этим целям, защищая мирные города, несутся еще. То есть, условно говоря, бьют сначала пакетом «Урагана», например, или другой РСЗО, более старой, а затем, когда ПВО отрабатывают наши и перезаряжаются, в это время происходит удар уже HIMARS, и на HIMARS уже не хватает должного количества ракет, не все перезаряжены и часть из них пролетают [в зону противовоздушной обороны]. То же самое с беспилотниками: целыми группами, целыми стаями их направляют, понятное дело, ПВО сбивают часть из них, но часть успевают долететь», – цитирует Рогова ТАСС.
Он добавил, что после последнего удара украинских беспилотников по территории Запорожской АЭС в Энергодаре четверо пострадавших остаются в тяжелом состоянии.
Напомним, в среду украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту, часть из них была перехвачена ПВО.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока не намерены поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Российские военные уже уничтожали комплексы HIMARS в районе населенного пункта Красноармейск ДНР высокоточным оружием наземного базирования.
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Глава британской разведки дал прогноз о сроках контрнаступления ВСУ
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Возможность контрнаступления Вооруженных сил Украины может появиться через несколько недель, заявил глава Службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур во время выступления на форуме по безопасности Аспенского института в американском штате Колорадо.
«Я считаю, что они (российские войска – прим. ВЗГЛЯД) скоро выдохнутся. В ближайшие недели русским будет все труднее поддерживать численность личного состава, подвозить материальные средства», – передает ТАСС слова Ричарда Мура.
По словам главы службы, российским войскам скоро придется взять паузу, что даст ВСУ возможность нанести ответный удар. Также он подчеркнул, что Киев начал получать все больше отличных вооружений.
Глава МИ-6 утверждал, что Украина способна одержать победу в конфликте с Россией. Он добавил, что после демонстрации Киевом способности наносить удары, Мур «напомнит об этом Европе», которая испытывает все более сильное давление из-за приближения зимы на фоне энергетического кризиса.
Захарова высмеяла решение назвать беспозвоночное в честь Зеленского
Официальный представитель МИД Мария Захарова саркастически прокомментировала информацию о том, что найденные в Эфиопии останки беспозвоночного было решено назвать в честь украинского президента Владимира Зеленского.
«Фото прилагается. Символично, да и похожи», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее британский научный журнал Royal Society Open Science опубликовал материал, в котором говорится, что морское беспозвоночное (или морскую лилию), останки которого нашли в Африке, назвали Ausichicrinites zelenskyyi – в честь Зеленского «за его отвагу и храбрость».
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Ударом ВКС России в Одесской области ликвидировано более 600 боевиков
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В результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Кроме того, по уточненным данным в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в городе Николаеве было уничтожено более 320 националистов.
На фоне значительных потерь на востоке Украины, мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать в Донбасс. Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцке Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорске. Уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Константиновка, Федоровка Донецкой народной республики (ДНР), Малиевка Днепропетровской области и города Николаева», – отметил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» и батарея самоходных артиллерийских гаубиц «Акация» с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Зарожное Харьковской области; восемь украинских взводов реактивных систем залпового огня «Град» в районах Звановка, Кирово, Соледар, Красное, Платоновка ДНР, Доброполье Запорожской области и Широкое Николаевской области; девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Новомихайловка, Константиновка, Клещеевка, Георгиевка ДНР, Новопавловка, Веселое Запорожской области, а также Доброе Николаевской области.
Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Первомайское Николаевской области, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Топольское, Дементиевка, Песчаное Харьковской области, Енакиево и Макеевка ДНР. Перехвачено восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах Чернобаевка, Казачьи Лагери Херсонской области и Каменка Харьковской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1577 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4135 танков и других боевых бронированных машин, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3174 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4413 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ударом «Калибрами» в Одесской области уничтожено более 200 морпехов 35-й бригады ВСУ.
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В офисе Зеленского собрались до зимы «переломить» ход военной кампании
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о желании руководства страны еще до зимы «переломить» ход военной кампании против России.
«Важно сейчас не дать русским затянуть нас с войной (так в Киеве называют специальную военную операцию России на Украине) в зиму. Президент [Украины Владимир Зеленский] настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее», – передает ТАСС сообщение Ермака.
«Многое зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов», – добавил он.
Ранее Ермак заявил, что санкции следует ввести как против российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, так и против их детей. Ермак «хочет, чтобы сегодня каждый солдат», участвующий в спецоперации, «его родственники, его дети, его семья также были в списках на санкции».
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Стивен Кинг поспешил оправдаться за восхваление Бандеры
Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не восхвалял украинского националиста Степана Бандеру в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом).
«Чистая чушь. Дерьмо троллей. В этом нет правды», – написал он в своем Twitter, передает RT.
При этом ранее в беседе с пранкерами Кинг заявлял, что «Бандера – великий человек».
Также он утвердительно отвечал на вопрос о необходимости «запрета русских как нации».
Кроме того, Кинг пообещал помочь с созданием истории о «жестоких русских», которую можно было бы выдать за настоящую, после того как пранкеры от имени Зеленского обратились к писателю и попросили его помочь в информационной войне.
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В Раде захотели конфисковать «излишки» газа из транзитных трубопроводов
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Украине следует конфисковать «излишки» российского газа из транзитных трубопроводов, заявил депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Он признал, что Киев должен выполнять свои транзитные обязательства перед своими партнерами, однако предложил решить энергетические проблемы Украины за счет нарушения прав российской стороны.
«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация – ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», – передает РИА «Новости».
Он добавил, что украинские власти вместе с «Нафтогазом» должны разработать для этого стратегический план развития отрасли.
Ранее замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов заявил, что газоснабжение нарушено на вышедшей из-под контроля Киева территории Запорожской области из-за того, что с украинской стороны поврежден газопровод.
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Названы способы защиты Антоновского моста в Херсоне от ВСУ
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«Сейчас ВСУ пытаются разрушить мост, а затем, скорее всего, начнут наносить удары по Каховской дамбе», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя ночные попытки украинских военных обстрелять Антоновский мост в Херсонской области. Позже стало известно, что ПВО сбила 12 украинских ракет, которыми планировалось поразить мост.
«Это один из двух крупнейших мостов, который идет через Днепр к Херсону. По нему, соответственно, идет снабжение нашей группировки войск, которая действует на Правобережье», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Если сооружение будет разрушено, тогда нарушатся цепочки поставок. В качестве альтернативного пути можно, конечно, использовать Каховскую дамбу. Это уже проверенный нами маршрут, который работает. Но в таком случае нам приходится делать немалый крюк в более чем 200 км», – заметил собеседник.
Эксперт также высказал уверенность в том, что ВСУ не остановятся на разрушении моста. «В скором времени они наверняка попытаются нанести удары по Каховской дамбе, чтобы нарушить снабжение наших войск на правом берегу Днепра», – пояснил он.
«Вместе с тем нам пока удается защищать Антоновский мост, что видно из последней атаки, которая была отбита. Но, само собой, России в этом районе необходимо на постоянной основе иметь ремонтные мощности и достаточное количество инженерных войск, чтобы мы могли оперативно восстанавливать повреждения. Это же касается насыщения региона системами ПВО», – заключил Рожин.
Ранее замглавы Военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов сообщил, что украинская сторона ночью вновь пыталась обстрелять Антоновский мост в Херсонской области, все 12 ракет сбиты системой ПВО. «Было громко, работала [система] ПВО. Летело 12 ракет опять на мост, но не долетело ничего – все сбили, упало в Днепр. И обратно пошла ответка – отработали РСЗО. По городу разрушений нет, все нормально», – передает ТАСС его слова.
Также Стремоусов сообщал, что Антоновский мост через Днепр фактически разрушен после обстрелов со стороны ВСУ, если удары продолжатся, он может рухнуть.
Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, отвечающий за гуманитарную помощь, жителям Херсонской области в своем Telegram-канале сообщил, что центр гуманитарной помощи в Херсоне приостановит свою работу до понедельника. Это связано с угрозой разрушения моста и невозможности провозить по нему грузы. Парламентарий отметил, что необходимо перестраивать логистику и выразил уверенность, что ситуацию получится уладить в ближайшее время.
Первые сообщения об обстрелах вооруженными силами Украины моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS стали поступать во вторник. После чего властями региона было принято решение усилить прикрывающие мост через Днепр системы ПВО.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как защитить инфраструктурные объекты, в том числе мосты, от РСЗО HIMARS. В частности, у системы ПВО должна быть единая автоматизированная система управления, которая состоит из комплексов разных типов действия: дальнего, среднего и ближнего, то есть так называемая многоэшелонированная система. Для надежной обороны Антоновского моста на случай массированной атаки противника необходимо не менее четырех комплексов ПВО.
Также необходимо отслеживать перемещение установок HIMARS и уничтожать их с помощью высокоточного оружия: комплексов «Искандер» или авиационными ракетами класса «воздух – поверхность».
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Россия задействовала в спецоперации на Украине «Терминаторы»
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Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» показали высокую боевую устойчивость в спецоперации на Украине, сообщил информированный источник.
«На сегодняшний день БМПТ «Терминатор» применяются в боевых действиях в рамках специальной военной операции на Украине как в городских условиях, так и в полевых. Машины продемонстрировали высокую боевую устойчивость, которая соответствует их заданным техническим характеристикам и концепции боевого применения», – приводит слова источника РИА «Новости».
Он уточнил, что «преимущества БМПТ состоят в высокой защищенности, которая превосходит защищенность стоящих на вооружении России основных танков, а также в многоканальном комплексе вооружения, позволяющим одновременно вести огонь по четырем-пяти целям».
Кроме того, рассказал источник, опыт боев подтвердил, что обзор у БМПТ значительно лучше, чем у большинства танков, и это повышает ситуационную осведомленность экипажа. Также у БМПТ выше скорость наведения вооружения.
«Все это повышает эффективность танковых подразделений, особенно при действиях в городе, где пехота противника с противотанковыми средствами может вести огонь с неожиданных ракурсов, в том числе сверху. БМПТ успевает реагировать на эти угрозы и подавлять их, в том числе за счет огня 30-миллиметровых пушек, которые достают противника через стены домов», – заключил он.
Напомним, в мае стало известно, что Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции на Украине задействовали БМПТ «Терминатор». Ранее боевая машина поддержки танков (БМПТ) прошла испытания в боевых условиях на территории Сирии.
БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
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В Херсоне раскрыта планировавшая теракты крупная группа диверсантов
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В Херсонской области раскрыта одна из крупнейших групп диверсантов, которые планировали подорвать железную дорогу, сообщил источник в силовых структурах России.
«Российские силовики продолжают выявление и задержание членов одной из самых больших диверсионных групп, действующих на территории Херсона и области», – сказал собеседник РИА «Новости».
Задержан планировавший подрыв железнодорожных путей подозреваемый, он состоит в диверсионной группе, которой руководят кураторы СБУ из Одессы.
«При осуществлении адресных мероприятий изъято более 48 килограммов тротила в шашках, а также гладкоствольное оружие», – уточнил источник.
Он отметил, что в течение последних двух недель в Херсоне российские силовики обнаружили несколько схронов с оружием: гранатометами, автоматами, пулеметом и даже двумя ПЗРК «Игла».
Ранее российские силовики задержали агента украинских спецслужб, который за деньги сообщал координаты блокпостов Вооруженных сил России в Херсоне.
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Минобороны: Украинские военные в российской форме демонстративно грабят дома в Славянске
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), переодетые в российскую форму, в целях дискредитации ВС России грабят дома и применяют физическое насилие к жителям города Славянска Донецкой народной республики, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По имеющейся достоверной информации, в Славянске Донецкой народной республики киевским режимом подготовлена очередная изощренная провокация в целях дискредитации Вооруженных сил России. Для ее реализации военнослужащие ВСУ, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, демонстративно грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям, а специалисты информационно-психологических операций ВСУ осуществляли фото- и видеосъемки «актов мародерства», якобы совершенных российскими вооруженными силами», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, сообщает ТАСС.
Генерал обратился с предупреждением к мировому сообществу, что этот очередной фейк киевские власти в ближайшее время планируют широко распространить в украинских и западных СМИ.
Напомним, Украина готовит провокации в находящемся под контролем ее вооруженных сил городе Славянске в ДНР для выявления коллаборантов, сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.
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Медведев продолжил рубрику «11 грехов, в которых обвинят Россию»
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Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев продолжил подборку «11 грехов, в которых обвинят Россию», высмеивая манеру западных лидеров прикрывать собственные ошибки, сваливая вину на Кремль.
«В чем Россия не виновата: в том, что европейских дурачков цинично развели американцы, заставив принять на себя наиболее болезненные последствия санкционного удара по населению стран ЕС, а также в том, что обычные европейцы будут люто мерзнуть в своих домах этой зимой», – написал он в своем Telegram-канале.
Также он назвал «их грехом» то, что в Европе и США самая высокая продуктовая инфляция за последние десятилетия, и то, что компании из государств ЕС и США потеряли свои многомиллиардные вложения в экономику России.
Помимо этого, по словам Медведева, американцы избрали президентом «странного дедушку с деменцией», который, забыв про свои обязанности, «любит другую страну куда больше своей». А также он отметил, что «городские сумасшедшие, назвавшие себя руководством ЕС», окончательно утратили связь с реальностью и заставляют несчастных украинцев жертвовать своими жизнями для вступления в Евросоюз.
Замглавы Совбеза также причислил к «грехам России» то, что многочисленные «политические проходимцы» манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах в расчете на новые военные заказы и распил денежных потоков, выделяемых киевскому режиму.
Кроме того, по его мнению, НАТО продолжает вопреки логике и здравому смыслу приближаться к границам России, создавая реальную угрозу мирового конфликта и гибели значительной части человечества.
Медведев подчеркнул, что после переворота 2014 года Украина потеряла государственную независимость и перешла под прямое управление коллективного Запада, а также поверила в то, что НАТО будет обеспечивать ее безопасность. Он добавил, что в результате всего происходящего Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира.
Последним пунктом он поставил то, что украинских преступников обязательно будут судить за злодеяния, совершенные против народа Украины и России.
Ранее зампред заверил, что мир на Украине будет достигнут на условиях России, и обозначил, когда и как для отдельных украинских политиков и Украины в целом наступит судный день.
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Лукашенко: С территории Белоруссии нанесли удары по военным объектам Украины
Белоруссия ни техникой, ни живой силой не воюет на Украине, но с ее территории были нанесены удары по военным объектам Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью информационному агентству Франс Пресс.
По его словам, это было сделано в превентивных целях. «Зачем развернули на границе четыре дивизиона? Зачем вы нацелились против нас? Вы хотите сказать, что я должен был сидеть и ждать, пока на голову белорусскому народу ракеты начнут падать? Нет. <…> Россияне наносили свои удары [с территории Белоруссии], чтобы обезопасить свои подразделения», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на БелТА.
«Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО – не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы там воюете: ваши наемники и ваше оружие. Так вы же еще большие агрессоры, чем я», – сказал президент.
Лукашенко также сообщил, что в пятницу по телефону будет разговаривать с президентом России Владимиром Путиным, а позже состоится и встреча. «Вот завтра мы с Владимиром Владимировичем переговорим. Он попросил, чтобы завтра мы по телефону переговорили. Потом я поеду, буду встречаться с ним. Столько, сколько нам надо. У нас такой уровень отношений, что никакого разрешения для того, чтобы мне в Россию поехать, не надо», – добавил он.
Ранее белорусский лидер заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным стратегические планы Запада по нападению на Россию через Украину и через Белоруссию.
В начале июля Лукашенко отметил, что украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, но все ракеты были перехвачены.
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В Нидерландах заявили о пределе военной помощи Украине
Нидерланды подошли к пределу по оказанию помощи Киеву военной техникой, заявил статс-секретарь Минобороны страны Кристоф ван дер Мат.
«Наш гараж не заполнен до отказа [военной техникой]», – сказал ван дер Мат, передает ТАСС со ссылкой на NL Times.
Он добавил, что боевые действия на Украине напрямую затрагивают интересы страны, но оказание помощи все больше отражается на состоянии ВС государства. Чиновник напомнил про поставку на Украину 18 самоходных гаубиц.
«В результате мы уже сейчас видим, как это негативно отражается на нашем собственном обучении. И это влияние продолжит расти», – сказал статс-секретарь.
Ранее в четверг глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон решил передать Киеву десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.
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