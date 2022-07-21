Песков не согласился с метафорой про «главного пионервожатого» в адрес Путина

Президента Владимира Путина, который ранее согласился возглавить наблюдательный совет Российского движения детей и молодежи, вряд ли можно характеризовать в прессе как «главного пионервожатого страны», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, нельзя. Его можно будет назвать [так, как будет звучать], собственно, та должность, которую он займет» – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

«У нас же закон подписан о такой организации. Здесь очень важно, что эта инициатива снизу, здесь очень важно, что сами дети принимали и продолжают принимать участие в начертании основных параметров, контуров этой организации», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он также переадресовал в организацию вопрос о названии, символике и ее бюджете. По словам Пескова, важно, что президент там будет присутствовать, поможет в решении этих вопросов.

Накануне президент России Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет нового движения детей и молодежи. С таким предложением к нему обратилась одна из участниц всероссийского конкурса «Большая перемена» Анастасия из Санкт-Петербурга.