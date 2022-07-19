В России стартовали «Университетские смены» для детей и подростков из Донбасса

Российские педагогические вузы принимают участие в проекте Минпросвещения России «Университетские профильные образовательные смены», новые смены для детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик открылись в Челябинске, Барнауле, Армавире и Глазове, в Липецке и Туле участники «Университетских смен» продолжают изучать историю России и регионов.

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете стартовала первая «Университетская смена». ЮУрГУ встретил 46 школьников из ДНР. Ребята посетят интерактивные лекции, краеведческий музей, пройдут с экскурсией по центру Челябинска, побывают в мультимедийном парке «Россия – Моя история», примут участие в интеллектуальной игре «Русский мир» и различных развлекательных и спортивных мероприятиях, говорится на сайте Минпросвещения.

В Алтайский государственный педагогический университет приехали 49 детей и подростков из Донецкой Народной Республики на вторую «Университетскую смену». Для ребят в АлтГПУ разработана образовательная программа «История России в зеркале культуры». Школьники познакомятся с педуниверситетом, с городом Барнаулом, совершат путешествия на малую родину Германа Титова – в село Полковниково и Василия Шукшина – в село Сростки. Для ребят будут организованы игры, мастер-классы, тренинги, спортивные эстафеты.

В Армавирском государственном педагогическом университете началась вторая «Университетская смена». Участниками образовательной программы «Наследие России» стали 30 школьников из ДНР. Первый вечер был посвящен организационным моментам: разделению на отряды, знакомству с вожатыми, педагогами и психологами, инструктажам. После торжественного открытия смены АГПУ для ребят пройдут экскурсии, знакомство с городскими арт-пространствами и спортивной инфраструктурой.

В Глазовском государственном педагогическом институте имени В.Г. Короленко стартовала третья «Университетская смена». В Глазов приехали 56 ребят из Донецкой Народной Республики. Участников смены разместили в общежитии вуза. После торжественного открытия «Университетской смены» в ГГПИ школьникам провели обзорную экскурсию по городу. Для детей запланированы различные мероприятия, прогулки по Удмуртии, мастер-классы и спортивные соревнования.

В Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского продолжается вторая «Университетская смена». Помимо экскурсий по Липецку и знаковым местам региона, для ребят сотрудники и вожатые ЛГПУ провели интерактивное занятие о научных деятелях России, мастер-класс по народным песням в Институте культуры и искусства, исторический квест «Дела Петра Великого».

Участники третьей «Университетской смены» Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого после лекции о культуре и государственной символике России отправились за город, где поднялись на воздушном шаре и увидели Тулу с высоты птичьего полета. Ребята посетили Тульский кремль, Музей «Тульские самовары» и ознакомились с Казанской набережной. В «Точке кипения» ТГПУ прошел турнир альтернативного спорта.