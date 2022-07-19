Гендиректор производителя беспилотников «Байрактар» заявил, что не будет продавать их России

Гендиректор турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов «Байкар Макина» Халук Байрактар заявил, что компания не будет продавать беспилотники «Байрактар» России.

«Мы ничего им (России) не доставляли и не предоставляли. Мы никогда такого не сделаем», – передает РИА «Новости» ответ Байрактара на вопрос ведущей телеканала CNN, рассматривал ли он возможность обеспечения России дронами.

Он отметил, что компания «поддерживает Украину».

Ранее издание Bulgarian Military со ссылкой на источники в командовании ВС Франции и Интерполе сообщило, что группа украинских военнослужащих продала две САУ Caesar по 120 тыс. долларов в то время, как реальная стоимость вооружений составляет около 7 млн долларов. По данным издания, действовала группа через некоего «военного дилера». Подробности сделки не раскрываются, однако в итоге САУ оказались в руках ВС России.

Напомним, турецкая компания «Байкар Макина» сообщила о намерениях безвозмездно поставить Украине еще три беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2». По данным СМИ, на Украине проходила акция по сбору средств на приобретение трех турецких БПЛА «Байрактар-ТБ2».