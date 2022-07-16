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Стало известно о стягивании техники к линии фронта в Донбассе
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Российские военные стягивают большое количество современной техники к линии фронта на Донбассе.
Так, были замечены БМПТ «Терминатор», передвигавшиеся в сторону линии фронта под Северском, передает РИА «Новости».
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу дал указания нарастить действия группировок на всех операционных направлениях, чтобы исключить возможности Киеву наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов.
Сообщалось, что украинские военнослужащие бросили большое количество вооружения и военной техники при отступлении из Лисичанска в Луганской народной республике.
Зеленский пообещал жесткую реакцию на признание ДНР и ЛНР Пхеньяном
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет жестко реагировать на признание КНДР Донецкой и Луганской Народных Республик.
«Представители оккупационных структур в Донецке заявили, что их, как они говорят, признала КНДР. Будем реагировать жестко на всех уровнях, но это такая новость, что дополнительных комментариев она не требует, все очевидно», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) признала Донецкую Народную Республику. После этого Украина объявила о разрыве отношений с КНДР после признания Пхеньяном ДНР. Ранее глава МИД ДНР сообщала, что республика ведет переговоры о признании независимости с КНДР.
В конце июня независимость республик Донбасса – Донецкой и Луганской народных республик – решила признать Сирия. В 2016 году украинское посольство в Сирии было эвакуировано в Ливан в связи с вооруженным конфликтом в САР. Зеленский заявил, что Украина разорвет все отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском ДНР и ЛНР.
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Симоньян опубликовала фото от Минобороны про удар по Виннице
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала фото ракетного удара в областном центре Винница.
«Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков. И фото прислали. Публикую как прислано», – опубликовала она в своем Telegram-канале.
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МИД Китая одной фотографией показал лицемерие Запада
Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь отметил различие в понимании фразы «международное сообщество» у всего мира и у западных СМИ.
«Что означает «Международное сообщество?» – передает РИА «Новости» его пуликацию в Twitter (признан в России иноагентом).
На фото Чжао Лицзянь показал разницу в общепринятом понимании международного сообщества и у основных западных СМИ.
Ранее газета ВЗГЛЯД задалась вопросом, почему западное общество, которое так любит рассуждать о гуманности и правах человека, никак не реагирует на чудовищные случаи, когда из-за обстрелов украинской артиллерии в Донбассе продолжают гибнуть дети. Только 6 июня в ДНР были убиты трое детей. А за день до этого в Донецке от украинского снаряда погибла 10-летняя девочка.
Некоторые полагают, что люди в ЕС и США просто недостаточно информированы о происходящем.
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В ЛНР заявили о прорыве союзных сил в Соледар
Союзные силы России и Луганской народной республики вошли в городскую черту Соледара в ДНР, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
«Приятная новость: наши войска успешно зашли в городскую черту Соледара и заставили «вэсэушников» бежать в разные направления. <...> Похоже, что через пару дней Соледар будет свободен», – цитирует Киселева ТАСС.
В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
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Пленный британский наемник умер от хронических болезней
Находивший в плену в Донецкой народной республике британский наемник Пол Ури умер 10 июля вследствие хронических болезней и подавленного психологического состояния, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
«Учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался», – написала она в своем Telegram-канале, подчеркнув, что во время первого медицинского осмотра у британца был выявлен ряд хронических заболеваний.
Сообщается также, что он находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на родине. «С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь», – отметила омбудсмен.
Кроме того, по словам Морозовой, британские власти, международные организации и иностранные СМИ были извещены о пленении британского наемника Пола Ури, но никакой реакции от них не последовало.
«Отмечу, что международные организации, а также официальные представители Великобритании (в том числе Форин оффис, посольство в РФ, члены британского парламента) были уведомлены о факте пленения Пола Ури. Также по его просьбе соответствующая информация была передана в иностранные СМИ. Однако никакой реакции от Великобритании не последовало», – добавила она.
В ДНР также вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
Однако Министерство иностранных дел Британии несколько раз осудило предъявление обвинения британским наемникам, но решительных действий по вызволению соотечественников не предпринимало.
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Союзные силы уничтожили склады ВСУ в Краматорске и Константиновке
Народная милиция ДНР сообщила, что совместно с ВС России уничтожила украинские склады вооружения в Краматорске и Константиновке, потери противника составили до тысячи человек и более 100 единиц военной техники.
«Народная милиция ДНР совместно с Вооруженными силами Российской Федерации точными ударами в районах населенных пунктов Константиновка и Краматорск поразили полевые склады вооружения», – следует из Telegram-канала Народной милиции.
Отмечается, что в рамках контрбатарейной борьбы также уничтожен взвод РСЗО в районе Николаевки.
Ранее сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска.
В ЛНР заявили о последней возможности для ВСУ отступить из Северска
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Украинские военные пока могут покинуть Северск, но лишь малыми группами в направлении Соледара, все дороги находятся под контролем союзных сил, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Украинским военнослужащим дана команда на отход из Северска. Прежде всего, у них сейчас один отход в направлении населенного пункта Соледар, там есть ряд грунтовых дорог», – сказал Марочко в беседе с РИА «Новости».
Он пояснил, что рельеф местности позволяет им отходить скрытно, но говорить о «безопасном отходе» уже нельзя, так как союзные силы контролируют большую часть логистики в районе населенного пункта.
Марочко добавил, что у бойцов ВСУ получится выходить из города лишь малыми группами. Почти все пути отхода перекрыты, они полностью в зоне огневого поражения.
Ранее Марочко рассказал, что украинское командование приняло решение поэтапно выводить подразделения из Северска. По его словам, ВСУ принялись массово минировать город Артемовск, чтобы при отходе дистанционно подорвать административные здания.
Посол ЛНР: Взятие Северска открывает дорогу на Славянск
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«В Северске еще могут находиться какие-то вооруженные формирования противника, но через несколько дней нам удастся полностью зачистить эту территорию», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя взятие Северска под оперативный контроль союзными войсками.
«Взятие Северска под контроль открывает нам дорогу на Славянск. Дело в том, что этот город был промежуточным на пути из Лисичанска. И за последнее время ВСУ сумели переместить туда свои основные военные подразделения», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, эти формирования в короткий срок «сумели создать эшелонированную оборону». «Сделано это было на скорую руку в лесах. Однако, несмотря на это, нашим военным пришлось потратить достаточно много времени на то, чтобы выбить противника», – пояснил собеседник.
«На данный момент в городе ведутся фильтрационные мероприятия. Территория находится под контролем союзных войск. Но там еще могут оставаться какие-то вооруженные формирования, которые прячутся в подвалах и убежищах. Думаю, что за несколько дней нам удастся их обнаружить и ликвидировать», – рассказал Мирошник.
«Мы надеемся, что в ближайшее время станут известны цифры по потерям и раненым со стороны ВСУ. Хотя есть вероятность, что их не станут называть. Вместе с тем, я уверен, что их в живых осталось совсем немного. И они точно не представляют серьезной угрозы для союзных войск», – подчеркнул посол.
«Изначально нам было известно о 5–7 тыс. украинских бойцов, которые располагались в Северске. Однако в последние дни оттуда активно выводили боевиков ВСУ, а на местах оставались только формирования территориальной обороны, насильно мобилизованные украинским командованием», – заключил Мирошник.
Ранее первый заместитель главы мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил о взятии Северска под контроль союзными восками России и Донецкой народной республики. По его словам, после того как будут взяты Соледар и Северск, с восточного направления войска союзных сил практически беспрепятственно двинутся на Славянск и Краматорск, передает ТАСС.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Милиция ЛНР заявила о поэтапном отступлении ВСУ из Северска
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Украинское командование приняло решение поэтапно выводить подразделения из Северска, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из населенного пункта Северск», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские военные оказывают сопротивление в Северске, силы Донецкой народной республики ведут зачистку восточных районов города.
Накануне сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска.
В народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
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В ЛНР сообщили о начале зачистки Северска
Силы ЛНР и России зашли в Северск, город находится под оперативным контролем, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
«Союзные силы уже зашли в Северск (город в ДНР, находящийся под контролем ВС Украины). Можно говорить, что город под нашим оперативным контролем, сейчас проходят зачистки. В ближайшее время Северск будет полностью свободен от войск Украины», – приводит слова источника ТАСС.
В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск. Днем ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что союзные силы начали наступление на Северск, где ВСУ оставили новобранцев.
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Система ПВО сбила над Луганском воздушную цель
Воздушная цель сбита в небе над Луганском, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Над Луганском сбита очередная воздушная цель», – написал Марочко в своем Telegram-канале. В свою очередь помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил в своем Telegram-канале, что над Луганском работает ПВО.
В ночь на среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Как сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, силы ПВО сбили практически все ракеты, выпущенные украинскими войсками. Одна из тех, которую сбить не удалось, попала в полигон с боеприпасами, находящийся в пригороде столицы ЛНР. Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о новой тактике ВСУ по обстрелу Донбасса.
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В ДНР заявили о взятии под контроль большей части Северска
Союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска, сообщил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский.
«Мы там уже находимся. Мы зачистили больше половины города, контролируем все подъездные пути и пресекли все логистические цепочки. И противник, который находится на территории Северска, остатки противника, которые находятся на территории Северска, это разрозненные группы, которые просто будут зачищаться дом за домом», – сказал Баевский в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».
По его словам, противник уже не оказывает организованного сопротивления, и большая часть населенного пункта находится под контролем союзников.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
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Пушилин заявил о признании ДНР Северной Кореей
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Донецкую народную республику признала Корейская Народно-демократическая республика (КНДР), заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Международный статус Донецкой народной республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии. Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, это политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений в сфере экономики. Двустороннее партнерство «увеличит географию торговли» для предприятий государств.
«Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», – заключил глава республики.
Диппредставительство ДНР в России сообщило, что после вручения документа о признании послы КНДР и ДНР в России Син Хон Чхоль и Ольга Макеева договорились о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений, передает ТАСС.
Ранее глава МИД ДНР сообщала, что республика ведет переговоры о признании независимости с КНДР.
Осужденный в ДНР британский наемник спел гимн России
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В Сети появилось видео, на котором приговоренный в ДНР к смертной казни британский наемник Эйден Эслин исполняет гимн России.
Видео опубликовал в своем Telegram-канале корреспондент RT Роман Косарев.
«В конце интервью [американскому журналисту Джону Дугану] приговоренный в ДНР к смертной казни британский наемник Эйден Эслин сказал, что обнаружил в себе талант к пению. Об этом ему сказали сокамерники, когда он исполнил гимн России. Американский интервьюер Джон Дуган спросил, не против ли он исполнить гимн для его зрителей. Тот с радостью согласился, и вот что получилось. Я до сих пор под впечатлением. Не могу понять: мне гадко или стыдно? Или просто неприятно? Или это из серии «захочешь жить – и не так запоешь»?» – написал Косарев.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину. Эслин и Пиннер подали кассационные жалобы в Верховный суд Донецкой народной республики, чтобы обжаловать приговор.
Подразделения ВСУ начали самовольно оставлять позиции в районе Соледара и Северска
Некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
«Касаемо Соледара и Северска: наша разведка фиксирует самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1», сообщает ТАСС.
Марочко добавил, что «в двух этих населенных пунктах вооруженные формирования Украины, несмотря на то, что дооборудовали позиции в инженерном и фортификационном соотношении, они крайне невыгодны для них. Логичнее было бы для них отступить в крупную агломерацию города Артемовска».
По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) создают основное укрепление в Артемовске. При этом он подчеркнул, что в этом районе подразделения ВСУ недоукомплектованы, и до 60% личного состава в некоторых из них отсутствует.
Он также уточнил, что по направлению Артемовска, Северска и Соледара ведется плановая боевая работа.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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