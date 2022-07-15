Додон: Россия никогда не выдвигала политические условия за поставки газа Молдавии

Россия никогда не выдвигала политических условий в обмен на поставки газа Молдавии, всегда можно было договориться, заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.

«Заявления нынешнего руководства страны в лице Майи Санду о том, что они не будут пытаться договариваться с Россией, чтобы не уступить часть страны, больше звучат как обвинения в адрес России... Никогда Россия таких политических условий не ставила...», – сказал он в интервью «России 24», передает РИА «Новости».

Он добавил, что за год цены за газ выросли в 5,5 раз – до 1500 долларов за 100 куб. метров. Он отметил, что экономическая ситуация в Молдавии очень сложная, цены выросли на все категории товаров, а инфляция составляет 32%.

По словам Додона, становится только хуже, так как сбыть товар негде, а попасть на рынок России сложно.

«На фоне всего этого что делают молдавские власти – заявляют о том, что они готовы еще к каким-то санкциям присоединяться», – добавил Додон.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не требует от Молдавии присоединения к санкциям, но считает важным развитие республики в этом направлении. Спикер молдавского парламента Игорь Гросу ранее заявлял, что статус кандидата на вступление в ЕС и «европейские стремления» обязывают Молдавию поддерживать антироссийские санкции.