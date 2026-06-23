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Матвиенко поручила проработать отмену госпошлины за регистрацию брака
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету и Палате молодых законодателей рассмотреть перспективу отмены государственной пошлины за регистрацию брака, чтобы молодожены не платили деньги перед торжественным событием.
С соответствующей инициативой выступила член палаты Анастасия Авдеева, передает ТАСС.
По словам автора предложения, сбор в размере 350 рублей производит негативный эмоциональный эффект на молодоженов. Авдеева считает целесообразным компенсировать выпадающие доходы государственного бюджета путем увеличения размера пошлины за расторжение брака.
«Казалось бы, вопрос житейский, простой. Идут люди подавать в ЗАГС заявление, атмосфера торжественная, любовь у них. А тут просят их – принесите бумажку за 350 рублей», – отметила Матвиенко. Спикер Совфеда подчеркнула, что необходимость оплаты сбора снижает градус торжественности момента, и призвала коллег продумать, как решить этот вопрос красиво и достойно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала стремление к браку важнейшей жизненной ценностью россиян.
Размер государственной пошлины за регистрацию семейного союза в настоящий момент составляет 350 рублей. Министерство финансов еще в 2024 году выступило с инициативой увеличения платы за расторжение брака до 5000 рублей.