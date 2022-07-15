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СМИ: Россия выиграет от переговоров Байдена в Саудовской Аравии
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Переговоры главы США Джо Байдена с лидерами Саудовской Аравии с целью нарастить добычу нефти может обернуться плюсом для России, выразил в пятницу обозреватель газеты Washington Times Бен Вольфганг.
Автор сослался на данные агентства Reuters, которое писало о большом росте импорта Саудовской Аравией российского топлива за период с апреля по июнь. Топливо из России используется внутри страны для выработки энергии, такой ход позволяет КСА экспортировать больше собственных энергоносителей, передает ТАСС.
Если Байден сможет убедить лидеров КСА нарастить объемы добычи энергоносителей, то Москва сможет продолжить продавать Саудовской Аравии топливо, сохранив источник дохода.
Ранее Байден заявил, что вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю.
США и Китай обсудили ограничение цены на нефть из России
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Министр финансов США Джанет Йеллен обсудила с вице-премьером КНР Лю Хэ введение ограничительной цены на российскую нефть, сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл».
Йеллен и Лю Хэ провели разговор по видеосвязи на прошлой неделе, но об их обсуждении ограничения цен на нефть ранее не было известно. «Они выслушали [нас] и были готовы к дальнейшему обсуждению с нами этого вопроса», – сказала Йеллен в интервью изданию, передает ТАСС.
Как сообщило ранее Министерство финансов США, Йеллен в ходе разговора с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ уделила внимание повышению мировых цен на сырье и обсудила ситуацию, которая складывается на международных рынках под влиянием специальной военной операции России на Украине. Она также указала на «несправедливые и нерыночные» меры экономической политики Китая. Министерство коммерции КНР назвало эти консультации «конструктивным обменом мнениями».
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) активно изучают возможность установления предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
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В США предсказали скорое появление российского эталонного сорта нефти
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Правительство РФ планирует сформировать российский эталонный сорт нефти с целью нивелировать попытки Запада ограничить доходы Москвы от продажи нефти на внешних рынках, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванный документ.
По утверждению Bloomberg, «ключевые российские министерства, нефтедобытчики и центральный банк планируют в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе». Авторы утверждают, что «Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года», передает ТАСС.
Bloomberg приводит слова двух неназванных российских чиновников, которые якобы подтвердили планы по установлению контрольного ценового показателя нефти с целью противодействия внешнему влиянию и давлению ограничительных мер. Bloomberg утверждает, что эти планы находятся «на ранней стадии».
Напомним, во вторник в Госдепе США сообщили о планах Соединенных Штатов и стран «Группы семи» (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) установить предельные цены на российскую нефть. В конце июня вопрос установления предельных цен на российскую нефть обсуждался в ходе саммита G7. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами». Позже американские СМИ сообщили, что США и Китай обсудили введение ограничительной цены на российскую нефть.
В МИД предупреждали, что попытки Запада ввести ценовой потолок на российские нефть и газ рискованны и лишь усугубят энергетический кризис. Там также заверили, что Россия, как и весь цивилизованный мир, будет продолжать придерживаться рыночных принципов и поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут готовы их покупать.
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Жителей Германии предупредили о трехкратном росте цен на газ
Цены на газ для потребителей в Германии могут вырасти в три раза, заявил в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland глава Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер.
«На биржах цены на газ в ряде случаев выросли в семь раз. Не все это дойдет до потребителей сразу и в полном объеме, но в какой-то момент за это придется платить», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом) его предупреждение.
По словам Мюллера, «для тех, кто сейчас получает счета за отопление, размер авансовых платежей уже удваивается, хотя последствия войны на Украине в них вообще не учтены». При этом на 2023 год потребителям следует настроиться как минимум на увеличение суммы втрое.
Глава BNetzA отметил, что «абсолютно реалистично», что клиентам, которые сейчас платят за газ 1500 евро в год, придется платить 4500 евро и больше. «На биржах цены на газ в ряде случаев выросли в семь раз. Не все это дойдет до потребителей сразу и в полном объеме, но в какой-то момент за это придется платить», – подчеркнул он.
Мюллер отметил, что сейчас около половины газовых отопительных котлов в Германии плохо отрегулированы и что при небольших усилиях можно добиться «большой экономии». По его словам, «не очень вероятным» является вариант, при котором частные домохозяйства могут вообще оказаться без газа.
«Даже при наихудшем сценарии Германия продолжит получать газ из Норвегии и с терминалов в Бельгии или Нидерландах, а затем – непосредственно с терминалов на побережье ФРГ», – добавил он.
Глава BNetzA заверил, что в случае нехватки газа частные домохозяйства будут снабжаться им не в первоочередном порядке. По словам Мюллера, немецкое и европейское законодательства предусматривают защиту частных домохозяйств «до последнего».
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.
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Европа стала крупнейшим покупателем американской нефти впервые за шесть лет
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Европа обогнала Азию и стала крупнейшим покупателем американской нефти, закупив в период с января по май 213,1 млн баррелей.
В январе–мае Европа закупила 213,1 млн баррелей нефти, Азия – 191,1 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства торговли США. Последний раз такая ситуация в начале года складывалась шесть лет назад, когда Штаты отказались от запрета на экспорт нефти, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
Как отметил нефтяной аналитик Energy Aspects Кристофер Хейнс, поскольку Европа пытается уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей и переключается на американскую нефть, вполне вероятно, что нынешняя модель торговых потоков сохранится.
Кроме того, по его словам, добыча в США растет, но недостаточно быстро, чтобы удовлетворить потребности как Азии, так и Европы. При этом Ближний Восток, по-видимому, ограничен в возможностях наращивания производства и поставок в Европу.
«Все внимание будет приковано к тому, сможет ли ОПЕК увеличить добывающие мощности в предстоящем году и какую долю рынка она сможет вернуть», – выразила мнение аналитик по разведке и добыче ESAI Элизабет Мерфи.
Ранее Bloomberg сообщил, что правительство России планирует сформировать российский эталонный сорт нефти с целью нивелировать попытки Запада ограничить доходы Москвы от продажи нефти на внешних рынках.
Напомним, во вторник в Госдепе США сообщили о планах Соединенных Штатов и стран «Группы семи» (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) установить предельные цены на российскую нефть. В конце июня вопрос установления предельных цен на российскую нефть обсуждался в ходе саммита G7. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами». Позже американские СМИ сообщили, что США и Китай обсудили введение ограничительной цены на российскую нефть.
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Телохранитель Байдена подрался с женщиной в Иерусалиме
Сотрудник американской Секретной службы, прибывший в Иерусалим в преддверии визита президента США Джо Байдена, подрался с местной женщиной и был выслан обратно в Штаты, сообщает телеканал CNN.
«В понедельник вечером Секретная служба США была проинформирована, что ее сотрудник, работающий в Израиле, был вовлечен в стычку. Этот сотрудник был задержан и допрошен израильской полицией, которая освободила его без предъявления обвинений. Он вернулся в США», – передает РИА «Новости» сообщение источника.
По данным телеканала, секьюрити входил в состав штурмовой группы Секретной службы. Его обвиняют в нападении на женщину перед одним из иерусалимских баров.
Ранее американские СМИ спрогнозировали, что предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него «большим конфузом».
Напомним, Байден совершит с 13 по 16 июля ближневосточное турне, в ходе которого посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. На родине его критикуют за этот визит, но у Байдена нет другого выхода. По собственному признанию, помощь Эр-Рияда необходима ему для победы над Россией и Китаем.
Отношения между США и Саудовской Аравией обострились после убийства в 2018 году журналиста Джамаля Хашкаджи, который был известен своими критическими статьями о политике Эр-Рияда. Хашогджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено.
Байдену предрекли «большой конфуз» в Саудовской Аравии
Предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него «большим конфузом», заявили американские СМИ.
Телеведущий Fox News Стюарт Варни напомнил, что ранее на полях саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон заявил Байдену, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти.
По словам Варни, американский президент в ходе визита собирается «попросить» больше нефти у Эр-Рияда, однако это вряд ли возможно. При этом в случае согласия Саудовская Аравия должна будет получить одобрение ОПЕК+, куда, как отметил Варни, входит и Россия.
«Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернется для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом (увеличении добычи)», – передает РИА «Новости» слова ведущего.
Варни добавил, что нынешние проблемы в США исходят от «первого дня Байдена у власти», когда тот подорвал «энергетическую независимость Америки». «Это была ошибка номер один, и с этого момента все распространяется», – резюмировал телеведущий.
Напомним, Байден совершит с 13 по 16 июля ближневосточное турне, в ходе которого посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. На родине его критикуют за этот визит, но у Байдена нет другого выхода. По собственному признанию, помощь Эр-Рияда необходима ему для победы над Россией и Китаем.
Отношения между США и Саудовской Аравией обострились после убийства в 2018 году журналиста Джамаля Хашкаджи, который был известен своими критическими статьями о политике Эр-Рияда. Хашогджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено.
Сенат США возложил ответственность за убийство на саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. В начале апреля Госдеп ввел санкции против граждан Саудовской Аравии.
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Жене Байдена пришлось извиняться перед латиноамериканцами за сравнение с едой
Джилл Байден, супруга президента США Джо Байдена, через пресс-службу извинилась перед латиноамериканцами, которых сравнила с «тако на завтрак», сообщил ее официальный представитель Майкл Лароса.
Лароса сказал, что Джилл Байден «просит прощения за то, что ее слова несли нечто большее, чем чистое восхищение латиноамериканской общиной и любовь к ней», передает ТАСС.
Напомним, Джилл Байден в ходе выступления в городе Сан-Антонио заявила, что латиноамериканцы такие же уникальные, как «тако на завтрак». Национальная ассоциация испаноговорящих журналистов осудила слова первой леди США.
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Эксперты поспорили о необходимости создания российского эталона нефти
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«России нужен новый эталонный сорт нефти, чтобы не зависеть от Запада в вопросах ценообразования», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя сообщения Bloomberg о планах правительства РФ создать национальный эталон нефти. Однако по мнению Игоря Юшкова, марка Brent по-прежнему останется ориентиром для определения цен на сырье.
«Россия всегда зависела от западных механизмов торговли нефтью, которые включают в себя и эталонные сорта. Перед нами стоит сразу ряд задач: не опасаться возможности блокировки транзакций, отмена скидки на наше сырье, а также возможность реализации топлива вне долларовых схем», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
Собеседник обратил внимание, что решить эти проблемы не удается на протяжении многих лет. «Россия пыталась этого добиться еще в нулевые годы, создавая сорт Russian Export Blend Crude Oil (REBKO). Но это был провальный опыт. Может быть, на каком-то этапе нам все же удастся создать собственную марку, по которой не придется давать дисконт», – отметил он.
«Сделать же это можно за счет тех наших партнеров, которые не зависят от Запада. Например, в этом нам может помочь Китай и другие страны Азии», – рассуждает Митрахович.
Между тем эксперт в области энергетики Игорь Юшков настроен менее оптимистично. «Вероятно, такая возможность действительно рассматривается. Но, как мне кажется, создать полноценный эталонный сорт нефти сейчас невозможно. Это означало бы, что и на Лондонской, и на Нью-Йоркской бирже торговался бы наш сорт Urals как биржевая котировка», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
По словам собеседника, реализовать такую идею не удастся из-за геополитической обстановки в мире. «Даже если бы мы создали эталонный сорт нефти, это не привело бы к улучшению экономических показателей. У наших чиновников всегда было представление, что эталонный сорт позволит нам диктовать свои условия по стоимости барреля. Но в реальности на стоимости нашей нефти это не отразится», – отмечает Юшков.
Эксперт также напомнил, что скидка на российский сорт нефти обусловлена тем, что «об этом в ручном режиме договорились покупатель и продавец». «Brent в любом случае останется своего рода ориентиром для определения цен на сырье. Таким образом создание собственного эталонного сорта можно рассмотреть в качестве одного из вариантов, чем мы можем ответить на изменение системы ценообразования, о чем сейчас говорят на Западе. Но не более того», – заключил Юшков.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный документ сообщило о планах российского правительства сформировать эталонный сорт нефти с целью нивелировать попытки Запада ограничить доходы Москвы от продажи сырья на внешних рынках.
По данным издания, «ключевые российские министерства, нефтедобытчики и Центральный банк планируют в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе». Авторы утверждают, что «Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года», передает ТАСС.
Bloomberg приводит слова двух неназванных российских чиновников, которые якобы подтвердили планы по установлению контрольного ценового показателя нефти с целью противодействия внешнему влиянию и давлению ограничительных мер. Bloomberg утверждает, что эти планы находятся «на ранней стадии».
Напомним, во вторник в Госдепе США сообщили о планах Соединенных Штатов и стран «Группы семи» (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) установить предельные цены на российскую нефть. В конце июня вопрос установления предельных цен на российскую нефть обсуждался в ходе саммита G7. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами». Позже американские СМИ сообщили, что США и Китай обсудили введение ограничительной цены на российскую нефть.
В МИД предупреждали, что попытки Запада ввести ценовой потолок на российские нефть и газ рискованны и лишь усугубят энергетический кризис. Там также заверили, что Россия, как и весь цивилизованный мир, будет продолжать придерживаться рыночных принципов и поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут готовы их покупать.
Байден: США не станут уступать роль лидера на Ближнем Востоке
Вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю, заявил американский лидер Джо Байден на пресс-конференции с израильским премьером Яиром Лапидом в Иерусалиме.
Байден заверил, что «никогда не молчал» в вопросах, касающихся прав человека, и готов затронуть эту тему на предстоящей встрече с руководством Саудовской Аравии. «Однако цель, с которой я отправляюсь в Саудовскую Аравию, гораздо шире. Она состоит в том, чтобы продвигать интересы США. Продвигать интересы США таким образом, что у нас, думаю, есть возможность восстановить то, от чего мы по ошибке ушли – наше влияние на Ближнем Востоке», – передает ТАСС его слова.
При этом президент США подчеркнул, что в Саудовской Аравии он намерен провести встречи с руководителями девяти стран. «Я хочу дать ясно понять, что мы можем продолжить играть роль лидера в регионе и не создавать вакуум, который заполнят Китай или Россия вопреки интересам США, Израиля и многих других стран», – заключил Байден.
Ранее американские СМИ спрогнозировали, что предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него «большим конфузом».
Напомним, Байден совершит с 13 по 16 июля ближневосточное турне, в ходе которого посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. На родине его критикуют за этот визит, но у Байдена нет другого выхода. По собственному признанию, помощь Эр-Рияда необходима ему для победы над Россией и Китаем.
Отношения между США и Саудовской Аравией обострились после убийства в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги, который был известен своими критическими статьями о политике Эр-Рияда. Хашогги пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено.
Темпы заполнения газовых хранилищ Европы упали вдвое
Темпы заполнения газом подземных хранилищ Европы в понедельник, 11 июля, упали вдвое на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).
Так, 11 июля европейские ПХГ пополнились только на 348 млн куб. м, тогда как в предыдущие дни закачка превышала 500 млн куб. м. В то же время отбор из хранилищ, наоборот, вырос – с 17 до 76 млн кубометров. В связи с этим суточные темпы закачки упали почти вдвое – до 0,25% с около 0,5%. Текущий показатель соответствует значениям середины апреля, пишет ТАСС.
Отмечается, что запасы газа в хранилищах Европы на 11 июля выросли до 62,34% – на 1,43 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится около 67 млрд куб. м газа.
В данный момент наибольший уровень заполненности хранилищ в Португалии и Польше – они достигли уровней запасов в 100% и 97,53% соответственно. ПХГ Германии наполнены на 64,59%, Франции – на 68,37%, Италии – на 64,83%, Нидерландов – на 56,91%, Болгарии – на 37,87%, Дании – на 81,23%, Венгрии – на 44,17%, Австрии – на 48,5%, Чехии – на 72,85%, Бельгии – на 65,01%, Латвии – на 47,59%.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов, Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.
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В МИД сочли рискованным введение «ценового потолка» на российские энергоносители
Введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада, российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
По его словам, «теоретически страны Запада могут попытаться ввести «ценовой потолок» за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России», передает РИА «Новости».
«Естественно Россия не обязана соглашаться на такого рода схемы. В результате энергокризис только усугубится и последует дальнейший рост биржевых котировок. Россия, как и весь цивилизованный мир, будет продолжать придерживаться рыночных принципов и поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут готовы их покупать», – сказал Биричевский.
При этом дипломат добавил, что в нынешней обстановке «сложно делать какие-либо прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации». Так, с одной стороны, Евросоюз заявляет о планах резкого сокращения закупок российского газа. С другой – виден стремительный рост цен со всеми вытекающими последствиями для уровня жизни европейцев.
«На этом фоне в Брюсселе циркулируют неоднозначные и весьма рискованные идеи по отказу от рыночных принципов путем введения неких «ценовых потолков». При таком развитии событий российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности», – подчеркнул он.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) активно изучают возможность установления предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
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Цены на нефть опустились на опасениях вокруг спроса
Мировые цены на нефть в среду утром незначительно опускаются и находятся ниже 100 долларов за баррель из-за опасений вокруг экономики Китая и перспектив вокруг спроса, инвесторы также обращают внимание на данные Американского института нефти (API).
По состоянию на 7.31 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,07%, до 99,42 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – на 0,22%, до 95,63 доллара, передает РИА «Новости».
Нефтяные трейдеры оценивают перспективы спроса, в то время как в Китае ухудшается ситуация с коронавирусом. Новые вспышки приводят к ужесточению карантинных ограничений, что сдерживает ожидания по экономике страны и усиливает опасения по поводу возможной рецессии в мире. Днем ранее на этом фоне цены на Brent и WTI упали примерно на 7% и 8,5% соответственно.
«Рынком сейчас движут слабые макроэкономические настроения, и это, вероятно, продолжится в краткосрочной перспективе. Это указывает на вероятность дальнейшего снижения, но мы думаем, что оно будет достаточно ограниченным, учитывая поддерживающие базовые факторы. Мировой рынок все еще дефицитен», – приводит Bloomberg мнение главы отдела сырьевой стратегии ING Groep NV. Уоррена Паттерсона.
Инвесторы также обращают внимание на данные API о коммерческих запасах нефти в США за прошлую неделю. Так, по данным института, запасы в стране за неделю по 8 июля подскочили на 4,8 млн баррелей. Официальная статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю будет опубликована Минэнерго страны вечером в среду. Аналитики ждут снижение показателя на 0,2 млн баррелей.
Израильский премьер пригрозил Ирану применением силы в случае разработки ядерного оружия
Страны «свободного мира» применят силу против Тегерана, если власти этой страны продолжат создание ядерного оружия, заявил премьер Израиля Яир Лапид на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.
«Слова не остановят их, господин президент, дипломатия не остановит их», – обратился Лапид к Байдену, передает ТАСС.
«Единственное, что остановит Иран, – это знание о том, что если они продолжат разрабатывать свою ядерную программу, то свободный мир применит силу», – сказал он.
Ранее СМИ сообщали, что Иран начал применять современные технологии обогащения урана на ядерном объекте в Фордо. По этим данным, с помощью этих технологий планируется обогащать уран до 20%, это составляет около 90% от уровня, позволяющего использовать радиоактивный металл в ядерных бомбах.
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Нефть подорожала на сохранении опасений вокруг поставок
Мировые цены на нефть в четверг утром растут, рынки продолжают оценивать перспективы предложения, при этом внимание сохраняется и вокруг ожиданий по спросу после выхода статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,68%, до 100,25 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – на 0,55%, до 96,8 доллара, передает РИА «Новости».
Продолжают влиять на торги опасения по поводу перспектив поставок нефти на рынок. Ситуация сбалансирована опасениями по поводу возможной рецессии в мире, что негативно скажется на спросе. На этом фоне цены на нефть остаются возле уровня примерно в 100 долларов за баррель.
Трейдеры в то же время оценивают опубликованную в среду статистику из США. Так, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 8 июля неожиданно выросли – на 3,3 млн баррелей, прогнозировалось снижение на 0,2 миллиона.
Данные по запасам нефтепродуктов также оказались хуже ожиданий: запасы бензина неожиданно подскочили – на 5,8 млн баррелей, дистиллятов – выросли на 2,7 млн баррелей, что оказалось выше ожиданий. Добыча за неделю в США при этом снизилась – на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12 млн баррелей в сутки.
«Спрос начинает показывать некоторую слабость. Рынок обращает большое внимание на визит Байдена (на Ближний Восток). Любые новости об увеличении добычи могут привести к снижению цен», – сказал Bloombrg аналитик Zhaojin Futures Co Гао Цзянь.
Цены на нефть выросли на ожиданиях по политике федрезерва США
Мировые цены на нефть в пятницу утром поднимаются примерно на 1%, рынки продолжают оценивать перспективы вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке, что может отразиться на ожиданиях относительно экономики и спроса.
По состоянию на 7.41 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,01%, до 100,1 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – на 0,67%, до 96,42 доллара, передает РИА «Новости».
Внимание трейдеров в конце рабочей недели больше сосредоточено вокруг ожиданий по мерам ФРС США в отношении ключевой ставки. Опубликованная в среду статистика по инфляции в США, которая отразила ускорение показателя до нового рекорда 1981 года в 9,1%, поддержала прогноз повышения ставки сразу на 100 базисных пунктов. До выхода данных эксперты закладывали повышение на 75 базисных пунктов.
При этом в четверг два представителя ФРС высказались в поддержку повышения ставки на 75 базисных пунктов, что сравняло ожидания экспертов. Так, по данным CME Group, почти 51% экспертов полагают, что по итогам июльского заседания ФРС учетная ставка будет повышена на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, а 49% прогнозируют повышение на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.
Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что снижает спрос на сырьевые товары, которые в этом случае становятся менее выгодными для покупки в другой валюте. В то же время политика повышения ставок усиливает опасения вокруг возможной рецессии, что влияет на прогнозы спроса на нефть. Поэтому ожидания более мягкого повышения инвесторы расценивают как «голубиные» настроения, что поддерживает стоимость нефти.
«На торги нефтью сильно влияют ожидания по политике ФРС и ее влияния как на падение спроса, так и на доллар. Рынок также следит на ростом случаев заражения в Китае и остальном мире», – приводит Bloomberg мнение управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса.