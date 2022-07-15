СМИ: Россия выиграет от переговоров Байдена в Саудовской Аравии

Эксперты поспорили о необходимости создания российского эталона нефти

«России нужен новый эталонный сорт нефти, чтобы не зависеть от Запада в вопросах ценообразования», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя сообщения Bloomberg о планах правительства РФ создать национальный эталон нефти. Однако по мнению Игоря Юшкова, марка Brent по-прежнему останется ориентиром для определения цен на сырье.

«Россия всегда зависела от западных механизмов торговли нефтью, которые включают в себя и эталонные сорта. Перед нами стоит сразу ряд задач: не опасаться возможности блокировки транзакций, отмена скидки на наше сырье, а также возможность реализации топлива вне долларовых схем», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

Собеседник обратил внимание, что решить эти проблемы не удается на протяжении многих лет. «Россия пыталась этого добиться еще в нулевые годы, создавая сорт Russian Export Blend Crude Oil (REBKO). Но это был провальный опыт. Может быть, на каком-то этапе нам все же удастся создать собственную марку, по которой не придется давать дисконт», – отметил он.

«Сделать же это можно за счет тех наших партнеров, которые не зависят от Запада. Например, в этом нам может помочь Китай и другие страны Азии», – рассуждает Митрахович.

Между тем эксперт в области энергетики Игорь Юшков настроен менее оптимистично. «Вероятно, такая возможность действительно рассматривается. Но, как мне кажется, создать полноценный эталонный сорт нефти сейчас невозможно. Это означало бы, что и на Лондонской, и на Нью-Йоркской бирже торговался бы наш сорт Urals как биржевая котировка», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

По словам собеседника, реализовать такую идею не удастся из-за геополитической обстановки в мире. «Даже если бы мы создали эталонный сорт нефти, это не привело бы к улучшению экономических показателей. У наших чиновников всегда было представление, что эталонный сорт позволит нам диктовать свои условия по стоимости барреля. Но в реальности на стоимости нашей нефти это не отразится», – отмечает Юшков.

Эксперт также напомнил, что скидка на российский сорт нефти обусловлена тем, что «об этом в ручном режиме договорились покупатель и продавец». «Brent в любом случае останется своего рода ориентиром для определения цен на сырье. Таким образом создание собственного эталонного сорта можно рассмотреть в качестве одного из вариантов, чем мы можем ответить на изменение системы ценообразования, о чем сейчас говорят на Западе. Но не более того», – заключил Юшков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный документ сообщило о планах российского правительства сформировать эталонный сорт нефти с целью нивелировать попытки Запада ограничить доходы Москвы от продажи сырья на внешних рынках.

По данным издания, «ключевые российские министерства, нефтедобытчики и Центральный банк планируют в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе». Авторы утверждают, что «Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года», передает ТАСС.

Bloomberg приводит слова двух неназванных российских чиновников, которые якобы подтвердили планы по установлению контрольного ценового показателя нефти с целью противодействия внешнему влиянию и давлению ограничительных мер. Bloomberg утверждает, что эти планы находятся «на ранней стадии».

Напомним, во вторник в Госдепе США сообщили о планах Соединенных Штатов и стран «Группы семи» (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) установить предельные цены на российскую нефть. В конце июня вопрос установления предельных цен на российскую нефть обсуждался в ходе саммита G7. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами». Позже американские СМИ сообщили, что США и Китай обсудили введение ограничительной цены на российскую нефть.

В МИД предупреждали, что попытки Запада ввести ценовой потолок на российские нефть и газ рискованны и лишь усугубят энергетический кризис. Там также заверили, что Россия, как и весь цивилизованный мир, будет продолжать придерживаться рыночных принципов и поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут готовы их покупать.